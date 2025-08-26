Thần đồng 16 tuổi của Liverpool là ai?

AnhLiverpool không mất phí chuyển nhượng để chiêu mộ Rio Ngumoha, người vừa ghi bàn quyết định vào lưới Newcastle ở phút bù thứ 10 tại vòng hai Ngoại hạng Anh.

Trên sân St James' Park ngày 25/8, Ngumoha có màn ra mắt như mơ tại Ngoại hạng Anh. Sau khi thay Cody Gakpo ở phút 90+5, tiền vệ cánh 16 tuổi chỉ cần năm phút để ghi bàn quyết định, giúp Liverpool hạ Newcastle 3-2.

Ngumoha chào đời tại London, Anh vào ngày 29/8/2008. Giai đoạn 2016-2024, cậu bé chơi cho các đội trẻ Chelsea. Trong trận chung kết U17 Ngoại hạng Anh hồi tháng 4/2024, Ngumoha ghi bàn giúp Chelsea hạ Wolves 3-1. Nhưng đến hè cùng năm, thần đồng bóng đá Anh bất ngờ chuyển nhượng tự do sang Liverpool.

Theo quy định, Liverpool không mất phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, do Ngumoha ra đi khi hết hợp đồng trước 24 tuổi, Chelsea có quyền đòi phí đào tạo. Truyền thông Anh cho biết Liverpool có thể phải trả khoảng 3 triệu USD. Con số cuối cùng sẽ được tòa án quyết định trong tương lai gần.

Rio Ngumoha mừng bàn quyết định trong trận Liverpool thắng Newcastle trên sân St James' Park ở vòng hai Ngoại hạng Anh ngày 25/8/2025. Ảnh: Reuters

Sau khi gia nhập Liverpool, Ngumoha gây ấn tượng đến mức được HLV Arne Slot cho lên tập với đội một từ tháng 11/2024. Đến tháng 1/2025, cậu bé trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử thi đấu cho Liverpool khi ra mắt trong trận gặp Accrington Stanley ở Cup FA.

Hè vừa qua, Ngumoha tiếp tục tiến bộ, đóng góp tích cực vào quá trình chuẩn bị trước mùa giải, trong đó có pha solo ghi bàn vào lưới Bilbao. Đến trận gặp Newcastle, sau khi bị gỡ 2-2, HLV Slot cho Ngumoha ra mắt Ngoại hạng Anh và gặt hái thành quả bất ngờ.

Ở 16 tuổi 361 ngày, Ngumoha trở thành cầu thủ trẻ thứ tư ghi bàn trong lịch sử Ngoại hạng Anh, sau Wayne Rooney (16 tuổi 360 ngày), James Milner (16 tuổi 356 ngày) và James Vaughan (16 tuổi 270 ngày). Anh mới là cầu thủ 16 tuổi thứ hai ghi bàn ấn định chiến thắng tại Ngoại hạng Anh, sau Rooney trong trận Everton gặp Arsenal hồi tháng 10/2002.

Ngumoha cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Liverpool, phá kỷ lục của Ben Woodburn - người chọc thủng lưới Leeds khi 17 tuổi và 45 ngày vào năm 2016.

Ở 99 phút lẻ 44 giây, pha lập công của Ngumoha cũng là bàn ấn định chiến thắng muộn thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh, và là bàn được ghi muộn nhất kể từ Cole Palmer cho Chelsea trong trận gặp Man Ut dhồi tháng 4/2024 (100 phút lẻ 41 giây).

"Tôi thực sự tin rằng một ngày nào đó mình có thể giành được Quả Bóng Vàng", Ngumoha nói hồi tháng 10/2024 với kênh truyền hình Liverpool. "Tôi muốn được coi là một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử và trở thành huyền thoại của môn thể thao này. Bạn có thể chơi tệ một vài trận, nhưng phải có niềm tin rằng mình là người giỏi nhất. Với tôi, nếu phong độ không tốt, tôi chỉ cần bỏ qua và tập luyện chăm chỉ".

HLV Slot cho biết Ngumoha rất tự tin, không ngại thể hiện sở trường đi bóng trên sân tập trước các đàn anh đội một. Và ông rất vui với việc cho một cầu thủ 16 tuổi ra mắt.

Còn đội trưởng Virgil Van Dijk bổ sung: "Đó là màn ra mắt trong mơ . Tôi rất mừng cho cậu ấy. Tất cả chỉ là khởi đầu. Cậu ấy cần tiếp tục nỗ lực và khiêm tốn. Nhưng cậu ấy cũng cần tận hưởng và không thể xem nhẹ thành tích này".

Ngumoha chưa được gọi lên ĐTQG. Ở các tuyển U15, U16 và U17 Anh, anh đã chơi 24 trận và ghi 6 bàn.

Thanh Quý (theo Sun)