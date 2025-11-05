Thần đồng 15 tuổi của Arsenal lập kỷ lục ở Champions League

CzechVào sân trong trận Arsenal thắng Slavia Prague 3-0 tối 4/11, Max Dowman trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Champions League.

Nửa cuối hiệp hai, HLV Mikel Arteta tung Dowman vào sân. Tiền vệ người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Champions League khi 15 tuổi 308 ngày, phá kỷ lục 16 tuổi 18 ngày của Youssoufa Moukoko trong màu áo Dortmund năm 2020. Lamine Yamal, cầu thủ U21 hay nhất thế giới đang chơi cho Barca, xếp thứ ba với 16 tuổi 68 ngày.

Dowman ăn mừng trong trận Arsenal thắng Slavia Prague 3-0 ở lượt bốn vòng bảng Champions League tối 4/11. Ảnh: Reuters

Dowman chào đời tại Chelmsford, Anh trong một gia đình CĐV Arsenal. Khi lên 6 tuổi, cậu bé gia nhập học viện Arsenal. Năm 2023, khi mới 13 tuổi, cậu bé đã ra mắt đội U18.

Tài năng của Dowman sớm chinh phục HLV Arteta. Hôm 23/8, khi mới 15 tuổi 235 ngày, thần đồng này được tung vào sân trong trận gặp Leeds và trở thành cầu thủ trẻ thứ hai thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Người đang giữ kỷ lục cũng là một cầu thủ Arsenal, Ethan Nwaneri với 15 tuổi 181 ngày.

Đến ngày 29/10, khi mới 15 tuổi 302 ngày, Dowman vào sân trong trận gặp Brighton ở Cup Liên đoàn, qua đó lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Arsenal. Kỷ lục cũ thuộc về thủ môn Jack Porter với 16 tuổi 72 ngày.

Dowman thường chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, nhưng cũng có thể đá tiền đạo cánh phải. Anh có ưu điểm khéo léo, năng động, chuyền tốt, giỏi thực hiện tình huống cố định và năng khiếu tấn công ở một phần ba cuối sân. HLV đội trẻ Arsenal, Gustavo Oliveira thường so sánh Dowman với danh thủ Brazil đoạt Quả Bóng Vàng 2007 Kaka.

Sau trận thắng Slavia Prague 3-0, Arsenal lên thứ hai vòng bảng Champions League. Họ sở hữu 12 điểm tuyệt đối sau bốn lượt, ghi 11 bàn, chưa lọt lưới lần nào, và chỉ kém Bayern số bàn thắng. Arsenal cũng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh và vào tứ kết Cup Liên đoàn.

Thanh Quý (theo MD)