'Thần đèn' di dời căn nhà xây nhầm trên đất người khác

Hải PhòngKhông mua được khu đất đã xây nhầm căn nhà hai tầng, ông Đỗ Văn Hữu phải thuê "thần đèn" di dời về vị trí cách đó 17 m trong một tháng.

Sáng 30/10, nhân viên Công ty Hoàng Minh Nam tập kết khoảng 20 tấn vật liệu, máy móc, chuẩn bị di chuyển ngôi nhà ở thôn 7 Kiến Bái, phường Thiên Hương.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách (41 tuổi, giám đốc công ty) cho biết khoảng cách di chuyển căn nhà về đúng vị trí là khoảng 17 m, không có công trình cản trở. Tuy nhiên, khu vực này vốn là ao hồ, nền đất không vững chắc nên công ty cần đầm chắc lại móng ở vị trí mới, tránh sụt lún sau này. "Ngoài ra, dầm dưới ngôi nhà đang xây khá dày, cần biện pháp kỹ thuật cao để nâng. Dự kiến mất khoảng một tháng việc di chuyển nhà sẽ hoàn thành", ông Bách nói.

Công việc do nhóm thợ từ An Giang - cái nôi của nghề "thần đèn" (chuyên di chuyển công trình) đảm nhiệm, kinh phí thực hiện là 250 triệu đồng. "Giá này thấp hơn rất nhiều so với thị trường, chủ yếu là công cho thợ", ông Bách chia sẻ.

Ngôi nhà này do ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất đứng tên vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan nên hai bên xảy ra tranh chấp, khởi kiện ra tòa.

Vị trí ngôi nhà xây nhầm đất hiện tại và vị trí cần di chuyển về. Ảnh: Lê Tân

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2024, vợ chồng bà Loan nhận chuyển nhượng hai thửa đất tại thôn 7, xã Kiền Bái cũ (nay là phường Thiên Hương), có sổ đỏ. Trong thời gian sang tên, bà Loan phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu xây nhà trên một lô đất của mình.

Bản án sơ thẩm hồi tháng 8 của TAND khu vực I - Hải Phòng nhận định, việc ông Hữu xây nhà trên thửa đất mà không được sự đồng ý của chủ đất là không hợp pháp. Khi ông Hữu phát hiện nhầm vị trí đất, chính quyền cũng yêu cầu dừng thi công nhưng không chấp hành là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, xây dựng trái phép.

Tòa buộc vợ chồng ông Hữu tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại thửa đất cho bà Loan. Ông Hữu kháng cáo nhưng sau đó rút đơn. Bản án có hiệu lực.

Ngày 27/10, UBND phường Thiên Hương làm việc với hai bên. Gia đình ông Hữu đề nghị được mua lại lô đất đã xây nhầm nhà với giá 900 triệu đồng, song không thống nhất được thời gian thanh toán tiền nên việc mua bán không diễn ra. Chính quyền địa phương đề nghị gia đình bà Loan tạo điều kiện cho ông Hữu di chuyển ngôi nhà.

