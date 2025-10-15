Tham vọng lấn sân thị trường Việt Nam của Mobile Legends

Moonton đang từng bước mở rộng hệ sinh thái Mobile Legends tại Việt Nam, kết hợp đầu tư giải đấu chuyên nghiệp, bản địa hóa nội dung và phát triển cộng đồng.

Trong bối cảnh thị trường thể thao điện tử Việt Nam đang bùng nổ, Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) - tựa game mobile thống trị Đông Nam Á, đang có những bước đi mạnh mẽ để mở rộng tầm ảnh hưởng. Không chỉ phát hành sản phẩm, nhà phát triển Moonton đang kiến tạo một hệ sinh thái hoàn chỉnh, kết hợp giải đấu chuyên nghiệp, chiến lược bản địa hóa và các khoản đầu tư thương mại lớn.

Sự kiện VISA VMC Mùa Đông 2025 sắp diễn ra tại TP HCM được xem như cột mốc đánh dấu giai đoạn mới trong hành trình đó. Việc thương hiệu toàn cầu như VISA trở thành nhà tài trợ chính cho giải thể hiện Moonton không xem Việt Nam là điểm dừng tạm thời, mà là thị trường lớn thứ ba trong đế chế Esports toàn cầu của MLBB, bên cạnh Indonesia và Philippines.

Không gian thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Vietnam Championship (VMC) 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Việt Nam - thị trường béo bở

Sự xuất hiện của VISA trên sân khấu thể thao điện tử Việt Nam là minh chứng cho sức hấp dẫn thương mại của MLBB, cho thấy Moonton đang đi đúng hướng trong chiến lược đầu tư dài hạn. Lý do Việt Nam được chọn nằm ở quy mô thị trường, đặc trưng hành vi tiêu dùng rất tương đồng với Indonesia và Philippines.

Người Việt có xu hướng yêu thích các trò chơi di động dễ tiếp cận, tiết tấu nhanh, có thể chơi ngắn trong vài phút, phù hợp với thói quen giải trí khi di chuyển bằng xe buýt, tàu điện hoặc trong giờ nghỉ ngắn. Trong khi đó, MLBB được thiết kế gọn nhẹ, giao tranh liên tục và không đòi hỏi thời gian chơi quá dài. Mô hình này đã chứng minh thành công tại Indonesia và Philippines - hai quốc gia có cấu trúc dân số trẻ, hành vi tiêu dùng di động tương tự và mạng lưới đô thị hóa đang phát triển nhanh.

Với quy mô thị trường game di động dự kiến đạt 1,1 tỷ USD vào năm 2033 và cộng đồng hơn 18 triệu người chơi thường xuyên, Việt Nam chính là "mảnh đất vàng" để Moonton mở rộng hệ sinh thái, tương tự giai đoạn đầu mà họ từng thực hiện ở Indonesia.

Để tạo nền móng, Moonton đã cho ra đời Giải vô địch quốc gia VMC vào cuối năm 2024. Với sự đồng hành của VIRESA, FPT và Funtap, việc VMC được đưa vào Hệ thống Giải Vô địch Thể thao Điện tử Quốc gia (VEC) đã mang lại tính chính danh cho MLBB, giúp trò chơi bước vào nền thể thao điện tử chính thống của Việt Nam.

VMC không chỉ là nơi tìm ra nhà vô địch trong nước mà còn là bệ phóng quốc tế. Đội vô địch được tham dự Vòng Wildcard của M-Series World Championship, trong khi á quân đại diện Việt Nam tại MCCM. Cấu trúc phân cấp này tạo cơ hội để game thủ Việt vươn ra thế giới và trở thành những người có ảnh hưởng. Những gương mặt như Nguyễn Văn Tô Đô (Jow/Jowga), nhà vô địch VMC 2024, đang đi tiên phong, khích lệ thế hệ trẻ theo đuổi đam mê Esports.

Các tuyển thủ thi đấu tại Giải vô địch quốc gia Mobile Legends: Bang Bang Vietnam Championship (VMC) 2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Sao chép chiến lược thành công tại Việt Nam

Sự phát triển của MLBB tại Indonesia và Philippines là minh chứng cho hiệu quả của chiến lược bản địa hóa nội dung kết hợp đầu tư dài hạn. Ở Indonesia, họ đưa hình tượng anh hùng dân gian Gatotkaca vào game, trong khi ở Philippines, vị tướng Lapu-Lapu được lấy cảm hứng từ chiến binh huyền thoại. Cách làm này giúp người chơi cảm nhận trò chơi không chỉ là sản phẩm giải trí, mà còn là một phần của văn hóa dân tộc.

Với Việt Nam, Moonton đang cân nhắc triển khai ý tưởng tương tự qua hình tượng Thánh Gióng - biểu tượng của tinh thần quật cường và khát vọng vươn lên. Một vị tướng mang cảm hứng từ Thánh Gióng sẽ giúp tôn vinh giá trị văn hóa Việt, tạo sợi dây kết nối cảm xúc sâu sắc giữa người chơi và trò chơi.

Theo đại diện Moonton, sự tương đồng giữa ba quốc gia không chỉ ở văn hóa mà còn ở mô hình kinh tế - xã hội: dân số trẻ, sử dụng điện thoại là phương tiện giải trí chính và cộng đồng Esports lớn mạnh. Tuy nhiên, để biến Việt Nam thành thị trường trọng điểm, đơn vị sẽ phải vượt qua thách thức lớn khi Liên Quân Mobile vẫn là cái tên có ảnh hưởng với lượng người xem trực tuyến cao hơn.

Trong dài hạn, Moonton đang đặt những viên gạch đầu tiên để hình thành một hệ sinh thái Esports vững chắc. Thành công của VISA VMC Mùa Đông 2025 sẽ là thước đo đầu tiên cho tham vọng ấy. Nếu lượng người xem tiếp tục tăng trưởng, những ngôi sao mới xuất hiện, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành "mảnh đất" đầu tư béo bở cho nhà phát hành này.

Hoàng Đan