Tham vọng đánh bại OpenAI bằng 5 AI nội địa của Hàn Quốc

Hàn Quốc đang phát triển mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) phù hợp văn hóa riêng với 5 đại diện trong nước, sẵn sàng cạnh tranh với OpenAI, Google.

Đầu tháng 8, Hàn Quốc khởi động sáng kiến tự chủ AI đầy tham vọng, khi cam kết đầu tư 530 tỷ won (390 triệu USD) cho 5 công ty hàng đầu trong nước với mục tiêu xây dựng mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo quy mô lớn. TechCrunch cho biết động thái này nhấn mạnh mong muốn của Seoul trong việc cắt giảm phụ thuộc vào công nghệ AI nước ngoài, tăng cường an ninh quốc gia và kiểm soát dữ liệu chặt chẽ hơn.

Theo Korea Economics Daily, 5 cái tên được Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT) lựa chọn là LG AI Research, SK Telecom, Naver Cloud, NC AI và công ty khởi nghiệp Upstage. Cứ sau 6 tháng, chính phủ sẽ xem xét tiến độ, cắt giảm nhóm hoạt động kém hiệu quả và tiếp tục tài trợ cho những nhóm tiên phong cho đến khi chỉ còn lại hai nhóm đảm nhiệm vai trò dẫn dắt các chiến dịch AI có chủ quyền của đất nước.

Những "đầu tàu" AI

LG AI Research, đơn vị nghiên cứu và phát triển của LG, hiện cung cấp mô hình lý luận AI lai 32 tỷ tham số Exaone 4.0. Phiên bản mới nhất kết hợp xử lý ngôn ngữ rộng với các tính năng lý luận nâng cao từng có trên mô hình Exaone Deep trước đó. Trên thang điểm Intelligence Index của Artificial Analysis - công ty chuyên phân tích mô hình AI và nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ API, Exaone 4.0 (32B) đạt điểm khá tốt so với đối thủ cạnh tranh, cao hơn Llama 3.3 70B của Meta về chỉ số thông minh.

LG có kế hoạch cải thiện và nâng cao thứ hạng thông qua khả năng truy cập sâu vào dữ liệu thực tế của từng lĩnh vực, từ công nghệ sinh học, vật liệu tiên tiến đến sản xuất, sau đó kết hợp và tinh chỉnh trước khi đưa vào mô hình huấn luyện. Theo ông Honglak Lee, đồng giám đốc LG AI Research, thay vì chạy theo quy mô, LG muốn Exaone thông minh hơn ở từng mảng chuyên trách, qua đó mang lại giá trị thực tế vượt xa nhiều mô hình đa năng.

Ông Lee cho biết LG AI Research sẽ cải thiện các mô hình thông qua chiến thuật quen thuộc: cung cấp thông qua API, sau đó sử dụng dữ liệu thực tế do người dùng dịch vụ tạo ra để đào tạo mô hình và phân tích các chỉ số để tinh chỉnh theo thời gian. "Cách làm này giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn, tạo ra giá trị hơn và dữ liệu cũng phong phú hơn", ông nói với TechCrunch.

Ngoài ra, ông khẳng định LG AI Research không chạy đua đầu tư trung tâm dữ liệu "khủng" hay hệ thống GPU khổng lồ. Thay vào đó, công ty sẽ tập trung vào hiệu quả, khai thác tối đa từng chip và tạo mô hình chuyên biệt cho từng ngành, cố gắng vượt đối thủ bằng AI hiệu suất cao và độ hiệu quả.

Trong khi đó, gã khổng lồ viễn thông Hàn Quốc SK Telecom (SKT) đã giới thiệu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có tên AX cùng chatbot A. (phát âm là A-dot) cuối năm 2023, trong khi phiên bản AX 4.0 trình làng hồi tháng 7. AX 4.0 hiện có hai phiên bản 72 tỷ và 7 tỷ tham số.

Theo SKT, AX 4.0 xử lý dữ liệu đầu vào tiếng Hàn hiệu quả hơn khoảng 33% so với GPT-4o, qua đó nhấn mạnh lợi thế ngôn ngữ địa phương. Ưu điểm của mô hình là có thể truy cập thông tin từ mạng lưới viễn thông, định vị và dịch vụ khác đang phát hành. AX 4.0 cung cấp tính năng như tóm tắt cuộc gọi AI và ghi chú tự động, hiện thu hút khoảng 10 triệu người đăng ký tính đến hết tháng 8.

"Vai trò của SKT là đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu mô hình AI tiên tiến với tác động thực tế", Taeyoon Kim, trưởng nhóm phụ trách mô hình và nền tảng AI của SK Telecom, nói. "Thông qua hạ tầng viễn thông, cơ sở người dùng rộng lớn và dịch vụ khác, chúng tôi đưa AI trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày, dù trong dịch vụ khách hàng, di động hay sản xuất".

SKT hiện đầu tư và cơ sở hạ tầng AI, sử dụng GPUaaS - dịch vụ cung cấp sức mạnh tính toán GPU lớn nhất Hàn Quốc, đồng thời hợp tác với Amazon Web Services xây dựng trung tâm dữ liệu AI siêu quy mô mới. Ngoài ra, nhà mạng này cũng tạo hệ sinh thái với nhà sản xuất chip AI Hàn Quốc Rebellions cũng như đẩy mạnh mạng lưới nghiên cứu toàn cầu.

Trong khi đó, Naver Cloud, đơn vị cung cấp dịch vụ đám mây của Naver, triển khai HyperClova (mô hình LLM ra đời năm 2021), bản nâng cấp HyperClova X (năm 2023) và HyperClova X Think có thể suy luận (2025). Hai sản phẩm sử dụng LLM này là chatbot Clova X và công cụ tìm kiếm AI Cue, được xem là đối thủ của Microsoft Copilot và Gôgle AI Overview.

Ngay từ đầu, Naver hướng mục tiêu HyperClova X trở thành "bộ công cụ AI đầy đủ". Do đó, công ty vận hành các trung tâm dữ liệu khổng lồ, dịch vụ đám mây, nền tảng AI, ứng dụng và dịch vụ tiêu dùng để hiện thực hóa công nghệ.

Phát ngôn viên Naver Cloud cho biết công ty tin sức mạnh thực sự của LLM là vai trò "bộ kết nối" - liên kết các hệ thống cũ và dịch vụ riêng lẻ để cải thiện tính hữu ích. Tương tự Google, Naver tích hợp AI của mình vào dịch vụ cốt lõi như tìm kiếm, mua sắm, bản đồ và tài chính. Tính bản địa đang giúp các sản phẩm của hãng được sử dụng nhiều hơn so với đối thủ Mỹ.

Cũng theo phát ngôn viên, việc vượt qua những gã khổng lồ AI như OpenAI và Google phụ thuộc hai yếu tố: hoàn thiện "công thức" cho mô hình và đảm bảo nguồn vốn để mở rộng quy mô. Tuy nhiên, thay vì chạy theo quy mô, Naver nhấn mạnh vào sự tinh tế, khẳng định AI của mình có khả năng cạnh tranh ở quy mô tương đương.

Trong khi đó, NC AI thuộc NCSoft, công ty chuyên phát triển và phát hành game hàng đầu tại Hàn Quốc, cung cấp công cụ biến các ý tưởng thành nội dung, như Varco VoiceLounge (giọng nói AI), Varco Sound (hiệu ứng âm thanh từ văn bản hoặc hình ảnh), Varco 3D (tạo mô hình 3D từ văn bản/hình ảnh), Varco SyncFace (đồng bộ chuyển động khuôn mặt theo lời thoại), Varco Animation (tạo động tác tự động) hay Varco Art Fashion (tạo hình ảnh thời trang). Công ty cũng cung cấp giải pháp AI hỗ trợ vận hành nội dung như Varco ChatTrans (dịch thuật thời gian thực), Varco MediaTrans (dịch dựa trên ngữ cảnh), Varco Chat, cùng hệ thống bảo vệ nội dung chống vi phạm bản quyền, kiểm soát từ ngữ, đảm bảo an toàn khi sử dụng AI.

Upstage là startup duy nhất tham gia dự án. Mô hình Solar Pro 2 ra mắt tháng 7 năm ngoái của công ty là LLM của Hàn Quốc đầu tiên được Artificial Analysis kiểm thử, đưa họ vào cuộc đua với OpenAI, Google, Meta và Anthropic.

Trong khi hầu hết LLM tiên tiến có từ 100 tỷ đến 200 tỷ tham số, Solar Pro 2 chỉ có 31 tỷ tham số nhưng vẫn đạt hiệu quả tương đương khi áp dụng riêng cho người dùng Hàn Quốc. "Solar Pro 2 vượt trội mô hình toàn cầu dựa theo các tiêu chuẩn chính mà Hàn Quốc ban hành", Soon-il Kwon, Phó chủ tịch Upstage, cho biết. "Với dự án này, Upstage đặt mục tiêu hiệu suất tiếng Hàn đạt 105% tiêu chuẩn toàn cầu".

Cũng theo Kwon, Upstage hướng đến tạo sự khác biệt bằng cách tập trung vào tác động kinh doanh thực sự thay vì cố gắng đạt chuẩn. Do đó, công ty đang phát triển mô hình chuyên biệt cho đa lĩnh vực, như tài chính, luật và y tế, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái AI Hàn Quốc do các công ty khởi nghiệp "gốc AI" dẫn dắt.

Bên cạnh các công ty AI, Hàn Quốc cũng bắt đầu xuất hiện một số doanh nghiệp cung cấp phần cứng với sức mạnh lớn. Ngày 27/9, FuriosaAI, startup do LG hậu thuẫn, công bố máy chủ RNGD "hiệu quả hơn Nvidia H100", khi mỗi hệ thống có sức mạnh tính toán 4 petaflop (triệu tỷ phép tính mỗi giây) và 384 GB bộ nhớ HBM3, nhưng chỉ tiêu thụ 3 kW khi hoạt động. Nvidia DGX H100 có thể tiêu thụ hơn 10 kW cho cùng mức hiệu năng.

Hoàn thiện chính sách

Hàn Quốc hiện nhắm mục tiêu trở thành cường quốc AI hàng đầu thế giới. Năm ngoái, nước này đưa ra sáng kiến "I-Korea 4.0" nhằm tích hợp AI và công nghệ tiên tiến khác vào cơ sở hạ tầng quốc gia, đảm bảo duy trì lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế. Cùng năm, Hàn Quốc phân bổ hơn 1,2 nghìn tỷ won (900 triệu USD) cho nghiên cứu và dịch vụ AI, đồng thời công bố khoản đầu tư khổng lồ 65 tỷ USD đến năm 2027 nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng máy tính của quốc gia, gồm trung tâm dữ liệu và triển khai GPU.

Đầu năm nay, chính phủ nước này đưa ra kế hoạch xây dựng trung tâm tính toán AI quốc gia với 10.000 GPU nhằm theo kịp tốc độ phát triển của cuộc đua AI toàn cầu, theo Reuters.

Từ cuối năm ngoái, Hàn Quốc cũng thông qua Đạo luật AI cơ bản, dự kiến có hiệu lực từ 2026. Đây là khung pháp lý đầu tiên hợp nhất xúc tiến công nghiệp và quản trị rủi ro, yêu cầu hệ thống AI quy mô lớn phải đảm bảo minh bạch, có giám sát con người và thông báo trước cho người dùng. Song song, chính phủ lập viện an toàn AI, chuẩn hóa tiêu chuẩn kỹ thuật với mục tiêu điều phối chính sách AI quốc gia.

Đầu tháng 9, nước này thành lập Ủy ban Chiến lược AI với sự tham gia toàn thời gian của các lãnh đạo khu vực tư nhân. Ủy ban do Tổng thống Lee Jae Myung giữ chức Chủ tịch, cùng 34 ủy viên dân sự, 13 bộ trưởng các bộ ngành chủ chốt, hai thành viên Văn phòng Tổng thống, tổng cộng 50 người. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng cập nhật định hướng chiến lược AI để mở rộng hạ tầng, thu hút đầu tư và định hình chuẩn mực quốc tế, theo KBS News.

OneTrust đánh giá việc Hàn Quốc liên tiếp đưa ra chính sách AI giai đoạn 2023-2025 vừa mở rộng không gian đổi mới, vừa dựng hàng rào pháp lý và đạo đức, tạo thế cân bằng để AI trở thành động lực tăng trưởng bền vững. Dù vậy, nước này có thể gặp rào cản do thực tế các mô hình vẫn phụ thuộc vào công nghệ thế giới ở mức nhất định.

