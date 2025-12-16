Tham vọng có 100 con quốc tịch Mỹ của ông trùm game Trung Quốc

Đằng sau cánh cửa đóng kín của phòng xử án ở Los Angeles, các nhân viên tòa án gia đình Amy Pellman đang rà soát đơn xin mang thai hộ thì phát hiện một cái tên lặp đi lặp lại.

Xu Bo - cái tên xuất hiện với tần suất dày đặc - là tỷ phú ngành game online Trung Quốc với khối tài sản ước tính hàng chục tỷ USD. Doanh nhân 48 tuổi đang nộp đơn xin xác lập quyền cha mẹ cho 4 thai nhi cùng lúc. Quá trình điều tra bổ sung của tòa án cho thấy người này đã hoặc đang trong quá trình có ít nhất 8 đứa con nữa. Tất cả đều thông qua người mang thai hộ.

Khi lệnh triệu tập được đưa ra vào mùa hè năm 2023, Xu Bo không xuất hiện trực tiếp mà chỉ tham gia qua video từ Trung Quốc. Qua lời phiên dịch, người đàn ông tuyên bố tham vọng sở hữu 20 đứa con mang quốc tịch Mỹ, ưu tiên giới tính nam để kế thừa đế chế kinh doanh, bởi theo quan điểm của ông, nam "vượt trội hơn nữ giới".

Tỷ phú Trung Quốc Xu Bo. Ảnh: Weibo

Wall Street Journal thông tin dù những đứa trẻ sơ sinh đang được nuôi dưỡng bởi các bảo mẫu tại Irvine trong khi chờ thủ tục hồi hương, Xu thừa nhận chưa từng gặp mặt chúng vì bận việc. Theo những người tham dự phiên điều trần, thẩm phán Pellman rất kinh ngạc trước chia sẻ này của Xu. Mang thai hộ (surrogacy) được tạo ra với mục đích nhân đạo, giúp những người gặp khó khăn có thể xây dựng gia đình nhưng những gì tỷ phú Trung Quốc miêu tả dường như không giống với việc làm cha mẹ đúng nghĩa.

Thẩm phán đã không chấp thuận đơn xin nhận quyền làm cha mẹ chính thức của Xu. Đây là điều bất thường vì theo các chuyên gia, yêu cầu này thường được thông qua rất nhanh chóng đối với cha mẹ nhờ mang thai hộ. Quyết định này đã đẩy những đứa trẻ mà Xu đã trả tiền để sinh ra vào tình trạng bất định về mặt pháp lý.

Tòa án từ chối bình luận về trường hợp của tỷ phú Xu. Đại diện công ty của ông Xu, Duoyi Network, không trả lời các câu hỏi cụ thể về phiên điều trần hay việc ông sử dụng dịch vụ mang thai hộ. "Ông chủ không chấp nhận yêu cầu phỏng vấn từ bất kỳ ai vì bất kỳ mục đích nào", người đại diện trả lời The Wall Street Journal qua email. Người này cho biết thêm "phần lớn những gì bạn mô tả là không đúng sự thật" nhưng từ chối yêu cầu làm rõ những điểm không chính xác.

Tại Trung Quốc, nơi mang thai hộ bị cấm đoán, giới thượng lưu đang tìm cách lách luật bằng việc chi trả khoảng 200.000 USD cho mỗi đứa trẻ sinh ra tại Mỹ. Với chi phí này, ước tính ông trùm game online Xu Bo đã tiêu tốn ít nhất 20 triệu USD (gần 500 tỷ đồng) để thực hiện tham vọng có 100 đứa con nối dõi. Quy trình được vận hành trơn tru bởi một hệ sinh thái dịch vụ khép kín bao gồm các công ty môi giới, văn phòng luật, phòng khám y khoa và đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp. Động lực của làn sóng này không chỉ dừng lại ở khao khát có con nối dõi. Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Mỹ, quy định bất kỳ ai sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều đương nhiên có quốc tịch, đã trở thành "nam châm" thu hút những người muốn tấm hộ chiếu Mỹ cho thế hệ sau như một phương án bảo đảm tài sản và an ninh gia tộc.

Số liệu từ Đại học Emory chỉ ra trong giai đoạn 2014-2020, công dân Trung Quốc chiếm tới 41% tổng số các ca mang thai hộ quốc tế tại Mỹ, tăng gấp 4 lần so với giai đoạn trước đó. Nathan Zhang, người sáng lập mạng lưới IVF USA, nhận định rằng xu hướng này đang chuyển dịch từ nhu cầu lách chính sách một con trước đây sang tham vọng xây dựng "triều đại gia tộc" theo mô hình của những tỷ phú phương Tây đông con như Elon Musk. Thậm chí, một số khách hàng còn đưa ra yêu cầu "điên rồ" về việc tạo ra 100 đến 200 đứa trẻ nhằm phục vụ mục đích kinh doanh gia đình, biến con cái thành những "nhân sự" cốt cán trong tương lai.

Video ghi lại hàng chục em nhỏ gọi "bố ơi" được đăng trên một tài khoản mạng xã hội liên quan đến Xu. Ảnh: Reddit

Thị trường béo bở này đã thu hút sự chú ý của dòng vốn đầu tư mạo hiểm, bao gồm cả quỹ quản lý tài sản của tỷ phú Peter Thiel, rót vốn vào chuỗi phòng khám hỗ trợ sinh sản quốc tế. Tuy nhiên, sự thương mại hóa quá mức đang vấp phải những rào cản đạo đức nghiêm trọng. Amanda Troxler, một luật sư tại Los Angeles, cho biết văn phòng cô từng từ chối một khách hàng Trung Quốc yêu cầu "giảm giá số lượng lớn" cho đơn hàng 10 đứa trẻ, khẳng định rằng hoạt động pháp lý này không phải là một siêu thị bán sỉ.

Mặc dù chính phủ Trung Quốc cảnh báo về những hệ lụy đạo đức xã hội, FBI cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ đang bắt đầu rà soát gắt gao hơn, ngành công nghiệp này vẫn vận hành nhờ sự thiếu vắng các quy định kiểm soát liên bang chặt chẽ về số lượng con cái tối đa mà một cá nhân có thể ủy thác. Những nhà môi giới vẫn tiếp tục chào mời các gói dịch vụ trọn gói cho phép cha mẹ nhận con mà không cần đặt chân đến Mỹ.

Về phần Xu Bo vẫn tiếp tục theo đuổi việc xây dựng triều đại con cái khổng lồ của mình. Công ty của ông đã xác nhận ông có "chỉ hơn 100" đứa con thông qua mang thai hộ ở Mỹ. Trong một video lan truyền gần đây, hơn chục đứa trẻ, hầu hết là con trai, chạy đến phía camera và đồng thanh hét lên: "Bố ơi!"

Gian hàng của ACRC Global, công ty môi giới mang thai hộ ở California, Mỹ, chuyên tiếp thị cho khách hàng quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc, tại Triển lãm Y tế và Sức khỏe Bắc Kinh hồi tháng 10. Ảnh: WSJ

Bình Minh (Theo Wall Street Journal)