'Thám tử TikTok' phải bồi thường 10 triệu USD vì phá án bằng bài Tarot

MỹTikToker Ashley Guillard bị tòa án yêu cầu bồi thường vì vu cáo giáo sư đại học giết người khi chỉ dựa trên 'trực giác tâm linh về vụ án'.

Ngày 27/2, bồi thẩm đoàn liên bang ra phán quyết yêu cầu Ashley Guillard phải bồi thường 10 triệu USD cho giáo sư Rebecca Scofield, chủ nhiệm khoa lịch sử của Đại học Idaho, vì những tuyên bố sai sự thật.

Guillard là người có ảnh hưởng trên TikTok, thường đưa ra những giả thuyết về các vụ án mạng chưa được giải quyết dựa vào bói bài Tarot.

Theo đơn kiện do Scofield đệ trình vào tháng 12/2022, Guillard đã đăng loạt video trên tài khoản TikTok có hơn 100.000 người theo dõi vào cuối tháng 11/2022, cáo buộc Scofield chịu trách nhiệm về vụ sát hại bốn sinh viên Đại học Idaho xảy ra vào ngày 13/11/2022.

Đơn kiện nêu rõ rằng Scofield chưa từng gặp các nạn nhân và đang ở ngoài tiểu bang khi án mạng xảy ra.

Trong các video, Guillard ám chỉ hoặc trực tiếp nói rằng Scofield có quan hệ tình cảm bí mật với một trong những nạn nhân bị sát hại nên đã "ra lệnh" giết người, thu hút hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng mạng xã hội này.

Scofield đã gửi cho Guillard nhiều thư yêu cầu ngừng hành vi vi phạm, nhưng TikToker này vẫn tiếp tục đăng tải các video tuyên bố rằng Scofield đã dàn dựng các vụ giết người sau khi bị sinh viên nọ đe dọa công khai mối quan hệ.

Ngay cả sau khi Sở Cảnh sát Moscow đưa ra thông cáo báo chí vào tháng 12/2022 tuyên bố Scofield không phải là nghi phạm trong vụ án, các bài cáo buộc sai sự thật của Guillard vẫn không dừng lại.

Sau khi bị kiện, Guillard đăng tải một video đầy thách thức, nói rằng "Tôi sẽ không dừng lại" và đặt câu hỏi tại sao Scofield lại cần đến ba luật sư để kiện mình "nếu bà ta vô tội đến vậy".

Đội ngũ luật sư của Scofield lập luận rằng những cáo buộc phỉ báng đã miêu tả nữ giáo sư như tội phạm và có thể hủy hoại sự nghiệp của bà.

Sau đó, Bryan Kohberger, theo học ngành tội phạm học tại Đại học Bang Washington, đã bị bắt và nhận tội giết bốn người vào tháng 7/2025, bị tuyên bốn án tù chung thân.

Ashley Guillard trong một video vu cáo vào năm 2022. Ảnh: TikTok

Trong phiên tòa ngày 6/6/2024, thẩm phán đứng về phía Scofield, phán quyết rằng những phát ngôn của Guillard là phỉ báng và chỉ dựa trên "trực giác tâm linh của bản thân về các vụ giết người" thay vì "bất kỳ cơ sở khách quan nào".

Bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết buộc Guillard phải bồi thường cho Scofield 6,5 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại liên quan đến các cáo buộc về vụ giết người tại Đại học Idaho và 3,5 triệu USD vì những tuyên bố sai sự thật về mối quan hệ không phù hợp với một sinh viên.

"Bản án 10 triệu USD gửi đi thông điệp rõ ràng rằng những tuyên bố sai sự thật trên mạng sẽ gây ra hậu quả trong thế giới thực đối với những người thật và là điều không thể chấp nhận được trong cộng đồng của chúng ta", bà Scofield nói sau phán quyết.

Trong loạt 21 video TikTok được đăng tải vào ngày 2 và 3/3, Guillard phản đối phán quyết của bồi thẩm đoàn, gọi đó là "không công bằng và nực cười". Guillard cho biết có thể sẽ kháng cáo.

