Thám tử mặc thường phục có thể là người đã hạ kẻ xả súng Australia

Truyền thông Australia cho biết thám tử nhiều kinh nghiệm Cesar Barraza là người đã dùng súng lục bắn hạ Sajid Akram ở khoảng cách 40 m.

Dựa trên hình ảnh hiện trường, truyền thông Australia hôm nay xác định viên cảnh sát mặc thường phục nổ súng kết liễu nghi phạm Sajid Akram, trong vụ xả súng ngày 14/12 khiến 15 người thiệt mạng tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney, là thám tử cao cấp Cesar Barraza.

Video hiện trường cho thấy Barraza tiếp cận cầu bộ hành khi hai nghi phạm Sajid Akram, 50 tuổi, và Naveed Akram, 24 tuổi, đang đấu súng với một số cảnh sát nấp trong bãi đỗ xe. Ông chạy đến nấp sau một thân cây, rồi dùng khẩu súng lục Glock 22 bắn ba phát về phía các nghi phạm từ khoảng cách 40 m.

Khoảnh khắc cảnh sát mặc thường phục hạ gục kẻ xả súng ở Australia Cesar Barraza (mặc sơ mi trắng) tiếp cận và bắn hạ Sajid Akram. Video: News.com.au

Dựa trên phân tích hình ảnh sự việc, Australia Finacial Review xác định Sajid Akram gục xuống đất ngay sau tiếng súng thứ hai của thám tử Barraza. Naveed Akram có vẻ choáng váng nhưng vẫn quay lại bắn trả, sau đó bị các cảnh sát còn lại áp sát và khống chế.

Các nguồn tin cảnh sát đánh giá hành động của Barraza đã trực tiếp ngăn chặn hai nghi phạm tiếp tục gây thương vong lớn.

Barraza là điều tra viên có hơn 15 năm kinh nghiệm phục vụ trong lực lượng cảnh sát và làm việc chủ yếu trong khu vực Bondi. Ông còn là thành viên Câu lạc bộ Súng lục dành cho cảnh sát New South Wales, yếu tố có thể đã góp phần giúp ông thực hiện những phát bắn chính xác.

Cesar Barraza nấp sau thân cây cách hai nghi phạm vụ xả súng ở bãi biển Bondi khoảng 40 m. Ảnh: AFR

The Australian dẫn lời một số sĩ quan cấp cao nhận định ngay cả những xạ thủ giỏi nhất trong lực lượng, vốn vượt qua các bài kiểm tra bắn súng thường niên, cũng khó có thể trúng mục tiêu trong hoàn cảnh tương tự, xét đến khoảng cách xa, loại vũ khí sử dụng là súng lục và áp lực cao khi vị trí bắn của Barraza không được che chắn tốt và ông cũng không mặc áo chống đạn.

Sau khi nổ súng, Barraza tiếp tục bình tĩnh hỗ trợ đồng đội phong tỏa hiện trường, hướng dẫn người dân rời khỏi khu vực và theo dõi các sĩ quan khác sơ cứu cho một trong hai nghi phạm bị bắn.

Barraza từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế The Recruits vào thập niên 2000, ghi lại quá trình huấn luyện của tân binh cảnh sát. Khi tham gia chương trình ở tuổi 26, Barraza cho biết lý do gia nhập lực lượng là "ghét tội phạm".

Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales Mal Lanyon trong cuộc họp báo ngày 16/12 khẳng định vô cùng tự hào về hành động của mọi sĩ quan tham gia ứng phó vụ xả súng ở bãi biển Bondi.

Tuy nhiên, Lanyon chưa thể xác nhận Barraza là người bắn hạ Sajid, do cần thêm kết quả giám định đạn đạo và rà soát camera trên người các cảnh sát ở hiện trường.

Thanh Danh (Theo Australian, News.com.au, AFR, Nightly)