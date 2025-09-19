Tham tiền, 'bức tử' chồng đại gia sau 40 ngày cưới

Trung QuốcTrạch Hân Hân, 39 tuổi, bị tòa sơ thẩm tuyên 12 năm tù vì liên tục đòi đưa tiền, giao tài sản khiến chồng doanh nhân tự tử, chỉ sau hơn một tháng kết hôn.

Ngày 19/9, ngoài án tù về tội Tống tiền, TAND quận Hải Điến, Bắc Kinh tuyên Trạch Hân Hân còn bị phạt 100.000 nhân dân tệ. Hân còn phải bồi thường thiệt hại kinh tế tổng cộng hơn 70.000 nhân dân tệ về chi phí tang lễ, đi lại và các chi phí khác cho gia đình nạn nhân Tô Hưởng Mậu trong vụ kiện dân sự.

Tháng 3/2017, Trạch Hân Hân và Tô Hưởng Mậu - nhà sáng lập ứng dụng WePhone - bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Hai tháng sau, cả hai mua một bất động sản ở tỉnh Hải Nam giá hơn 3,19 triệu nhân dân tệ, trong đó Mậu đã trả trước hơn 1,99 triệu nhân dân tệ. Ngày 7/6/2017, hai người đăng ký kết hôn.

Tô Hưởng Mậu (phải) hơn Trạch Hân Hân 5 tuổi, kết hôn sau hai tháng hẹn hò. Ảnh: QQ

Từ tháng 7 đến 9/2017, Hân đệ đơn ly hôn, đe dọa tố cáo Mậu và công ty công nghệ của chồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần 10 triệu nhân dân tệ, đồng thời bất động sản ở Hải Nam phải thuộc về cô.

Ngày 18/7/2017, Mậu bị ép phải chuyển cho Hân 6,6 triệu nhân dân tệ, sau đó thay đổi tên người mua bất động sản ở Hải Nam thành Hân. Sau khi chiếm được những tài sản trên, Hân vẫn liên tục đe dọa Mậu, đòi số tiền còn lại. Ngày 7/9/2017, Mậu nhảy lầu, tử vong ở tuổi 36.

Trong bức thư tuyệt mệnh dài hàng nghìn chữ, Mậu viết rằng sau khi tặng hàng triệu nhân dân tệ cho người vợ kết hôn chớp nhoáng, anh buộc phải ký một thỏa thuận ly hôn trị giá 10 triệu nhân dân tệ, dẫn đến đứt gãy dòng vốn của công ty.

Ngày 20/4/2018, gia đình Mậu đệ đơn kiện dân sự chống lại Hân lên TAND quận Triều Dương, Bắc Kinh.

Tháng 3/2023, tòa án ra phán quyết về phần dân sự của vụ án, xác định rằng Hân đã sử dụng các biện pháp uy hiếp trong quá trình ly hôn, đây là yếu tố quan trọng dẫn đến việc Mậu tự tử. Tòa ra phán quyết hủy bỏ thỏa thuận bồi thường khi ly hôn, buộc Hân phải trả lại tiền mặt, xe hơi và trang sức với tổng giá trị gần 10 triệu nhân dân tệ, đồng thời hủy bỏ quyền sở hữu cá nhân của Hân đối với hai bất động sản ở Hải Nam và Bắc Kinh.

Ngày 12/5/2023, anh trai Mậu cho biết Hân đã hoàn trả 6,6 triệu nhân dân tệ.

Ngày 9/6/2023, Hân bị tạm giữ để điều tra với cáo buộc tống tiền. Vụ án hình sự được xét xử vào ngày 20/1/2025 tại Bắc Kinh. Trên tòa, Hân nhận tội, xin lỗi gia đình Mậu.

Trong phán quyết ngày 19/9, tòa án nhận định hành vi của Hân đã cấu thành tội Tống tiền, với số tiền vi phạm đặc biệt lớn. Chứng cứ trong vụ án cho thấy cuộc hôn nhân của Hân và Mậu chỉ kéo dài 42 ngày, không có tài sản chung giữa vợ chồng, tài sản Hân chiếm đoạt là tài sản cá nhân của Mậu. Hân không có căn cứ để yêu cầu bồi thường khi ly hôn, thay vào đó đã thực hiện hành vi tống tiền để chiếm đoạt tài sản.

Tòa án lượng hình sau khi xem xét toàn diện về tính chất, tình tiết, mức độ gây nguy hại cho xã hội do hành vi phạm tội của Hân gây ra. Yêu cầu bồi thường của các nguyên đơn trong vụ kiện dân sự được tòa ủng hộ.

Tuệ Anh (theo Bjcourt)