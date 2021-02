Thám thính nhà nạn nhân qua ảnh trên mạng xã hội

ItalyMột băng trộm ở Milan thường theo dõi ảnh đăng trên Instagram để nắm hành tung của gia chủ trước khi đột nhập.

Bốn nghi phạm nam giới trong độ tuổi 17-44 bị bắt tại Milan, The Guardian đưa tin ngày 11/2. Họ bị tình nghi đứng đằng sau các vụ trộm đồ hàng hiệu từ nhà người nổi tiếng, gây thiệt hại hàng trăm nghìn Euro.

Băng nhóm này bị cáo buộc thường quan sát ảnh và video trên Instagram của người nổi tiếng để thăm dò bố cục phòng, loại cửa sổ và thời điểm gia chủ đi ra ngoài. Với thành phần gồm những kẻ "trẻ tuổi và khỏe mạnh", chúng ăn mặc lịch sự nhằm trà trộn vào khung cảnh sang trọng quanh nhà mục tiêu. Chúng dùng khả năng trèo tường "như diễn xiếc" để đột nhập và có biệt danh "băng trộm nhào lộn".

Lần gây án đầu tiên vào tháng 6/2020 với mục tiêu là Diletta Leotta, người dẫn chương trình truyền hình. Số tài sản đánh cắp gồm trang sức, túi xách, và đồng hồ Rolex trị giá 150.000 Euro. 5 tháng sau, băng trộm đột nhập nhà Achraf Hakimi, cầu thủ thuộc đội tuyển Inter Milan, lấy đi nhiều đồng hồ.

Tháng 12/2020, băng trộm nhắm vào Eleonora Incardona, 31 tuổi, người có hơn 470.000 lượt theo dõi trên Instagram. Sau thời gian thám thính, chúng ra tay sau khi thấy Incardona đăng video thông báo đã ra khỏi nhà. Cùng ngày, khi nạn nhân đăng ảnh chụp bữa ăn tại nhà hàng cũng là lúc kẻ trộm đang vơ vét quần áo và 9 chiếc túi hàng hiệu.

Eleonora Incardona thường đăng ảnh đeo đồ hiệu. Ảnh: Instagram/eleonoraincardona.

Marco Calì, người đứng đầu đơn vị cảnh sát phụ trách điều tra vụ trộm, cho biết Incardona "đã đăng ảnh khoe nơi cất túi xách và giày đẹp". Hành động này được cho là đã "giúp sức" cho tội phạm.

Sau sự việc, Eleonora Incardona cho biết đã học được bài học. Hiện, chị chỉ đăng video sau khi đã rời khỏi địa điểm ghi hình để đánh lạc hướng kẻ trộm.

Công tố viên Francesca Crupi nói đã thu thập được nhiều chứng cứ buộc tội như băng ghi hình an ninh, tài sản bị mất cắp trong tay kẻ trộm, và ảnh chụp màn hình cuộc trao đổi giữa bốn nghi phạm về các nạn nhân. Đây cũng là lần đầu tiên công tác điều tra cho thấy kẻ trộm dùng chủ yếu ảnh trên Instagram để nghiên cứu cách đột nhập. "Điều cần rút ra là bạn không được đăng một số thứ", Crupi khuyến cáo.

Quốc Đạt (Theo The New York Times, The Guardian)