Tham quan trực tuyến, tìm hiểu môi trường học tập quốc tế

Phụ huynh tìm hiểu môi trường học tập, cơ sở vật chất, quy trình tuyển sinh… trực tuyến để chọn cho con ngôi trường phù hợp trong bối cảnh giãn cách.

Tham quan trực tuyến, đối thoại với lãnh đạo trường

Trong bối cảnh Covid-19, trường Quốc tế Úc (Australian International School - AIS) sẽ tổ chức "Ngày hội thông tin trực tuyến" cho phụ huynh lúc 17h-18h30, thứ Tư, ngày 29/9.

Ngày hội giúp phụ huynh, học sinh có dịp tham quan môi trường học tập, cơ sở vật chất tại trường Quốc tế Úc khi giãn cách. Phụ huynh sẽ đối thoại với đội ngũ lãnh đạo cấp cao của nhà trường, tìm hiểu về chương trình học và quy trình tuyển sinh. Thông qua đó, cha mẹ có thể biết rõ hơn cách khuyến khích học sinh học tập chủ động và truyền cảm hứng mà trường hướng đến. Theo đại diện nhà trường, đây là nền tảng phát triển sự tự tin, năng động của các công dân toàn cầu tương lai.

Môi trường học tập quốc tế, lấy học sinh làm trọng tâm

Khi tham quan trực tuyến, người tham dự có thể biết rõ hơn về lịch sử hình thành, chương trình giảng dạy Tú tài quốc tế (International Baccalaureate - IB). Quốc tế Úc là một trong những trường giảng dạy chương trình IB với 15 năm phát triển. Văn hóa Úc và chương trình giảng dạy từ học thuật, nghệ thuật đến thể thao mang đến nhiều cơ hội cho học sinh phát huy thế mạnh của bản thân.

Học sinh Việt Nam và quốc tế học học tập tại trường Quốc tế Úc.

Thế hệ học sinh tốt nghiệp tú tài quốc tế tại trường Quốc tế Úc được nhận vào những trường đại học có tiếng thế giới như University College London, King's College London, Monash University, University of Sydney, University of New South Wales...

"Kết quả học tập khả quan của học sinh nhờ tập trung vào chất lượng đào tạo cho từng cá nhân. Trường lấy học sinh làm trọng tâm để phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy. Các em được học tập theo chương trình quốc tế với khả năng tư duy độc lập, chủ động và có thể lựa chọn hướng đi cho tương lai", đại diện nhà trường nói.

Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên

Đại diện trường Quốc tế Úc chia sẻ thêm, đội ngũ giáo viên bản xứ nhiều kinh nghiệm, khơi gợi cảm hứng học tập và sáng tạo sẽ đồng hành cùng các em. Nhà trường chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng bằng cách đặt những tiêu chuẩn cao khi tuyển chọn. Giáo viên bản xứ được đào tạo bài bản ở các nước phát triển trên thế giới, hỗ trợ cho học sinh suốt quá trình phát triển.

Hiện trường có bốn cơ sở, trong đó ba cơ sở nằm ở trung tâm của phường Thảo Điền và một cơ sở ở khu đô thị Thủ Thiêm (TP HCM). Môi trường học tập hiện đại dành cho học sinh từ 18 tháng đến 18 tuổi.

Các bé mẫu giáo tham gia hoạt động ngoài trời tại trường.

Cơ sở vật chất chuyên dụng như trung tâm IB, thư viện hiện đại, phòng học nhạc, phòng công nghệ, phòng thí nghiệm khoa học, phòng thể chất, sân thi đấu trong nhà, sân bóng đá và hồ bơi ngoài trời... giúp các em phát triển thể chất và kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Trường Quốc tế Úc (AIS) được nhiều gia đình tại TP HCM chọn ghi danh thời gian qua.

Ngọc An (Ảnh: Trường Quốc tế Úc)