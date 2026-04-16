Tham quan bảo tàng đồ chơi, thế giới nhập vai tại Singapore

Du lịch gắn với hoài niệm (nostalgia-driven travel) ngày càng phổ biến, thông qua các trải nghiệm nhập vai, kết nối với các nhân vật và câu chuyện quen thuộc. Tại Singapore, các địa điểm này được thiết kế đa dạng, đưa người tham quan vào những thế giới khác nhau, từ phim ảnh, đồ chơi đến các hoạt động vui chơi mang tính khám phá.

Disney Adventure - hành trình trên biển

Disney Adventure là du thuyền đầu tiên của Disney Cruise Line đặt cảng tại châu Á, với hành trình 3-5 đêm khứ hồi, khởi hành từ Singapore. Với sức chứa khoảng 6.700 khách cùng hơn 20 không gian ẩm thực theo chủ đề, tạo trải nghiệm "sống cùng" những nhân vật hoạt hình gắn liền tuổi thơ.

Con tàu được thiết kế thành 7 khu vực chủ đề, lấy cảm hứng từ Disney, Pixar và Marvel, với mỗi không gian hướng đến một nhóm trải nghiệm khác nhau. Disney Imagination Garden đóng vai trò trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động biểu diễn và gặp gỡ nhân vật. Trong khi đó, Disney Discovery Reef mang chủ đề đại dương, lấy cảm hứng từ hai bộ phim là The Little Mermaid và Finding Nemo, kết hợp các lựa chọn ẩm thực và giải trí. Với gia đình có trẻ nhỏ, Toy Story Palace là khu vui chơi nước ngoài trời phù hợp dành cho trẻ em. Ngược lại, Marvel Landing tập trung các trò chơi cảm giác mạnh lấy cảm hứng từ siêu anh hùng, hướng đến nhóm khách ưa trải nghiệm tốc độ.

Những ai tìm kiếm không gian thư giãn có thể đến Wayfinder Bay với khu hồ bơi và khu vực nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, San Fransokyo Street được thiết kế như một khu phố Nhật Bản sầm uất với các trò chơi điện tử trong nhà, trong khi Town Square mang màu sắc cổ tích với nhà hát, sân khấu ngoài trời và các hoạt động biểu diễn, hoàn thiện trải nghiệm giải trí đa dạng trên tàu.

Tàu Disney Adventure gồm 7 khu vực chủ đề kể chuyện của Disney, Marvel và Pixar. Ảnh: Disneyexperiences

MINT - bảo tàng lưu giữ 50.000 món đồ chơi trăm tuổi

Tên gọi chính thức của bảo tàng là Moment of Imagination and Nostalgia with Toys, thường được gọi tắt là MINT, mang ý nghĩa về khoảnh khắc tưởng tượng và hoài niệm cùng đồ chơi.

Không gian 5 tầng, hiện có đến 50.000 món đồ chơi được sưu tầm với tuổi đời lâu nhất là từ năm 1840, đến từ hơn 40 quốc gia. Các món đồ chơi chia thành nhiều bộ sưu tập, như cơ khí cổ điển, loạt nhân vật: Astroboy, Batman, Tintin, chuột Mickey, gấu Teddy.

Bộ sưu tập đa dạng về chất liệu, từ thiếc, gỗ, sứ, giấy bồi đến nhựa đời đầu, phản ánh sự phát triển của ngành công nghiệp đồ chơi qua nhiều giai đoạn. Nhiều món đồ được chế tác thủ công, sử dụng cơ chế lên dây cót hoặc vận hành cơ học, mang dấu ấn của thời kỳ trước khi đồ chơi điện tử phổ biến.

Ngoài tham quan và chụp ảnh, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như các tour thuyết minh theo chủ đề, workshop tìm hiểu lịch sử đồ chơi, hoặc chương trình trưng bày luân phiên theo từng bộ sưu tập. Tầng thượng của bảo tàng còn có không gian bar theo phong cách retro, nơi tổ chức sự kiện nhỏ, biểu diễn nhạc sống hoặc hoạt động giao lưu.

Không gian trưng bày các mẫu đồ chơi tại Mint Museum of Toys. Ảnh: Roots Singapore

Universal Studios Singapore - thế giới nhập vai qua phim ảnh

Nằm trong khu Resorts World Sentosa, Universal Studios Singapore là công viên giải trí quy mô lớn với diện tích khoảng 20 ha, gồm 7 khu vực theo chủ đề.

Trong đó, các khu đại lộ Hollywood Boulevard, New York, Sci-Fi City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away và Madagascar tạo nên không gian nhập vai theo từng câu chuyện, với bối cảnh cùng những trò chơi theo đúng diễn biến cốt truyện.

Khu vực như Transformers, Far Far Away hay Minion Land tái hiện bối cảnh quen thuộc từ các bộ phim hoạt hình và điện ảnh. Bên cạnh hệ thống trò chơi, hoạt động gặp gỡ nhân vật và các show biểu diễn góp phần tăng tính tương tác, biến hành trình tham quan thành trải nghiệm nhập vai đúng nghĩa.

Universal Studios Singapore là một trong năm công viên giải trí Universal Studios trên toàn thế giới. Ảnh: Uasatish

Adventure Cove Waterpark - công viên nước đa sắc

Nằm trong khu Resorts World Sentosa, Adventure Cove Waterpark mang đến không gian đa trải nghiệm như trượt nước, bơi lội, khám phá sinh vật biển. Công viên quy tụ 13 trò chơi, trong đó có Riptide Rocket - tàu lượn nước tốc độ cao đầu tiên tại Đông Nam Á, dành cho những ai tìm kiếm cảm giác mạnh.

Trải nghiệm lặn biển tại Rainbow Reef mang đến trải nghiệm khám phá thế giới đại dương đầy màu sắc. Ảnh: Sentosa

Bên cạnh đó, du khách có thể thả trôi theo dòng Adventure River dài khoảng 620 m, đi qua các khu rừng nhân tạo, hang động và đường hầm dưới nước, tham gia lặn tại Rainbow Reef để quan sát hơn 20.000 chú cá nhiệt đới. Công viên còn có các hoạt động tương tác như Ray Bay - khu vực cho phép tiếp xúc và cho cá đuối ăn.

Thái Anh