Thẩm phán yêu cầu quyền giám đốc ICE ra hầu tòa

Thẩm phán liên bang tại Minnesota cho biết đã yêu cầu quyền giám đốc ICE Todd Lyons trình diện để giải thích lý do vi phạm một lệnh trước đó của tòa.

Trong lệnh ban hành ngày 26/1, thẩm phán Patrick J. Schiltz yêu cầu quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Todd Lyons phải trình diện tại tòa vào ngày 30/1 để trả lời các câu hỏi liên quan đến sự việc của Juan Tobay Robles, người bị đặc vụ di trú liên bang bắt tại Minnesota hồi đầu tháng.

Thẩm phán Schiltz muốn Lyons giải thích lý do Tobay Robles không được tổ chức điều trần đóng tiền bảo lãnh hoặc được trả tự do trong vòng 7 ngày kể từ sau lệnh của tòa án yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump phải thực hiện việc điều trần hoặc thả người.

Quyền giám đốc ICE Todd Lyons phát biểu tại một cuộc họp báo ở bang Indiana, Mỹ, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

Theo lệnh từ thẩm phán, vào ngày 14/1, tòa án đã chấp thuận đơn yêu cầu của Tobay Robles về việc tổ chức một buổi điều trần đóng tiền bảo lãnh cho người này trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, đến ngày 23/1, các luật sư cho hay Tobay Robles vẫn bị giam.

"Đây là một trong số hàng chục lệnh của tòa án mà các bị đơn đã không tuân thủ những tuần gần đây", thẩm phán Schiltz viết.

"Tòa án đã hết kiên nhẫn. Tòa án thừa nhận việc yêu cầu người đứng đầu một cơ quan liên bang trực tiếp trình diện là điều bất thường, nhưng mức độ vi phạm lệnh của ICE cũng bất thường tương tự và các biện pháp nhẹ hơn đã được áp dụng nhưng đều thất bại", ông lưu ý.

Thẩm phán Schiltz nhấn mạnh trong buổi điều trần vào ngày 30/1 tại Minneapolis, quyền giám đốc ICE "phải trực tiếp trình diện để giải trình vì sao ông không nên bị kết tội khinh thường tòa án vì vi phạm lệnh do tòa ban hành ngày 14/1".

Thẩm phán cho hay nếu các bên nộp thông báo xác nhận Tobay Robles đã được trả tự do trước buổi điều trần, tòa án sẽ hủy buổi làm việc này và không yêu cầu ông Lyons phải trình diện.

Lệnh được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump trước đó đã chỉ đạo "ông trùm biên giới" Tom Homan tiếp quản chiến dịch trấn áp nhập cư tại Minnesota, sau cái chết thứ hai trong tháng này của một công dân Mỹ dưới tay đặc vụ thực thi di trú.

Bang Minnesota cùng thị trưởng các thành phố Minneapolis và St. Paul hôm 26/1 cũng đề nghị thẩm phán ra lệnh dừng chiến dịch tăng cường thực thi luật di trú do chính quyền liên bang tiến hành. Thẩm phán cho biết đang ưu tiên xử lý phán quyết trên nhưng không nêu thời hạn cụ thể.

Vũ Hoàng (Theo AP, NBC News, AFP, Reuters)