Thẩm phán Trung Quốc lộ ghi âm quấy rối tình dục trong văn phòng

Khi giải quyết vụ ly hôn với chồng, cô Vương tố cáo đã bị nam thẩm phán dụ đến văn phòng để quấy rối tình dục.

Ngày 10/4, người phụ nữ họ Vương nộp đơn tố cáo tại đồn cảnh sát địa phương về việc bị thẩm phán họ Lữ của TAND trung cấp thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây quấy rối tình dục.

Từ đây, cảnh sát đã lập hồ sơ điều tra theo quy trình xử lý vi phạm hành chính.

Theo hồ sơ khiếu nại và các báo cáo liên quan, ngày 26/8/2025, thẩm phán Lữ đã có được số điện thoại di động của Vương trong quá trình giải quyết vụ ly hôn của cô.

Ngày 5/9/2025, ông Lữ gọi cho Vương bằng số điện thoại cố định, nói có bằng chứng mới cần đến văn phòng ký xác nhận. Hôm đó, trong quá trình hỏi đáp về vụ kiện, thẩm phán Lữ "liên tục quấy rối bằng lời nói và hành động. Dù tôi đã nhiều lần cự tuyệt, ông ta vẫn nhiều lần ôm eo, động chạm vào các bộ phận riêng tư, đồng thời cưỡng ép ôm, lôi kéo rồi cưỡng hôn lên má tôi", theo lời kể của Vương.

Vương cho biết khi cô đề nghị rời đi, thẩm phán Lữ khóa cửa và hỏi "có phải chê tôi già quá, không thích tôi không", muốn cô chấp nhận ông ta. Vương từ chối, lấy lý do phải đi đón con để thoát khỏi văn phòng.

Vương cho biết đã bí mật ghi âm cuộc trò chuyện với ông Lữ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Trong đoạn ghi âm kéo dài hơn 16 phút, có thể nghe thấy một phụ nữ liên tục đáp "Không, không" với một người đàn ông. Người đàn ông đó nói những điều như: "Khi mở phiên tòa đã thấy em rất đẹp", "Em thật cuốn hút", "Thẹn thùng gì chứ", "Nếu em đồng ý, tôi sẽ cố gắng cân nhắc thêm".

Ngày 12/4, thẩm phán Lữ đã bị đình chỉ công tác. Các cơ quan kiểm tra kỷ luật địa phương cũng vào cuộc điều tra.

Ông Phó Kiến, giám đốc văn phòng luật sư ở tỉnh Hà Nam, cho biết nếu vụ việc ban đầu được xử lý như một vụ vi phạm hành chính thì theo "Luật Xử phạt vi phạm hành chính", hành vi quấy rối tình dục sẽ bị tạm giữ từ 5 đến 10 ngày. Quấy rối tình dục người khuyết tật trí tuệ, người mắc bệnh tâm thần, người dưới 14 tuổi, hoặc trong các trường hợp nghiêm trọng khác sẽ bị tạm giữ từ 10 đến 15 ngày.

Ngoài ra, theo "Luật Xử phạt hành chính đối với công chức", các hành vi vi phạm về đạo đức gia đình hoặc đạo đức xã hội sẽ bị phạt cảnh cáo, ghi lỗi hoặc kỷ luật; mức độ nghiêm trọng hơn sẽ bị giáng cấp, cách chức hoặc bị khai trừ.

Tuệ Anh (theo The News Time, Xinhua)