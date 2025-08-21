'Thẩm phán nhân từ nhất thế giới' qua đời ở Mỹ

Frank Caprio, người được mệnh danh "thẩm phán nhân từ nhất thế giới" với các phán quyết nhân văn, qua đời ở Rhode Island vì ung thư tuyến tụy.

"Thẩm phán Frank Caprio đã ra đi thanh thản ở tuổi 88, sau thời gian dài dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến tụy", thông báo trên tài khoản Facebook chính thức của ông Caprio ngày 20/8 có đoạn.

"Được yêu quý trên khắp thế giới vì lòng trắc ẩn, sự khiêm nhường và niềm tin bất biến vào thiện tâm của con người, thẩm phán Caprio đã chạm đến trái tim của hàng triệu người qua công việc ở tòa, cũng như bằng tấm gương về lòng nhân từ".

Thẩm phán Frank Caprio trong một phiên xử ở Providence, bang Rhode Island, Mỹ, năm 2017. Ảnh: AP

Bài đăng thu hút gần 20.000 lượt bình luận, 15.000 lượt chia sẻ chỉ sau một giờ, cho thấy mức độ quan tâm của công chúng tới thẩm phán Caprio.

Ông trở thành thẩm phán năm 1985 ở Providence, bang Rhode Island và được ca ngợi là "thẩm phán tốt bụng nhất thế giới" khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Caught in Providence (Bị bắt ở Providence).

Chương trình ghi lại những phiên xử của thẩm phán Caprio tại tòa án thành phố Providence. Ông trở nên nổi tiếng và truyền cảm hứng với phong cách xử án nhân văn, gần gũi, thường lắng nghe câu chuyện của những người vi phạm các lỗi nhỏ như vượt đèn đỏ, đỗ xe sai quy định, từ đó đưa ra phán quyết vừa nghiêm khắc vừa bao dung.

Các video xử án của ông đã thu hút tổng cộng hơn 1 tỷ lượt xem trên mạng xã hội. Trong một tập phát sóng năm 2017, một bà mẹ hầu tòa cùng một xấp vé phạt lỗi đỗ xe, cho hay bà đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống sau khi con trai bị sát hại.

"Tôi tin rằng chẳng ai trên đời này muốn phải trải qua nỗi đau đó", thẩm phán Caprio nói, tuyên bố xóa toàn bộ khoản phạt cho bà.

Thẩm phán Frank Caprio xóa án phạt cho cụ ông 96 tuổi Thẩm phán Frank Caprio xóa án phạt cho cụ ông 96 tuổi chạy quá tốc độ khi chở con đi khám bệnh. Video: Youtube/Caught in Providence

Năm 2023, ông nghỉ hưu sau gần 40 năm làm việc. Ông sau đó đến Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), phát biểu tại Diễn đàn Truyền thông Quốc tế Sharjah, chia sẻ rằng ông mong muốn truyền tải rộng rãi hơn thông điệp rằng sự thấu hiểu, lòng trắc ẩn có thể gắn kết con người.

Thống đốc bang Rhode Island Dan Mckee đã ra lệnh treo cờ rủ tại bang trong ngày an táng thẩm phán Caprio, ca ngợi ông là "báu vật" chạm tới công chúng như "biểu tượng của sự thấu cảm trên ghế thẩm phán", cho thấy tính nhân văn khi công lý dung hòa với lòng nhân đạo.

Đức Trung (Theo National News, AP, ABC News)