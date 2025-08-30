Thẩm phán ngăn ông Trump tăng phạm vi trục xuất nhanh người nhập cư

Thẩm phán liên bang Washington ra phán quyết ngăn Tổng thống Trump áp dụng quy trình trục xuất nhanh với người nhập cư chưa đủ hai năm trên khắp Mỹ.

Mỹ có quy trình "trục xuất nhanh" áp dụng gần 30 năm nay với các trường hợp người nhập cư bị bắt ở khu vực cách biên giới với Mexico không quá 160 km và vào Mỹ trong hai tuần trước đó. Sau khi trở lại Nhà Trắng cuối tháng 1, Tổng thống Donald Trump mở rộng phạm vi áp dụng ra toàn quốc, với người nhập cư không giấy tờ, ở Mỹ chưa đến hai năm.

Thẩm phán liên bang Jia Cobb tại thủ đô Washington ngày 29/8 ra phán quyết chặn động thái của ông Trump. Bà cho rằng nó có thể khiến một số người bị trục xuất oan mà không bảo đảm quy trình pháp lý đầy đủ quy định trong Tu chính án thứ 5, như được trao cơ hội chứng minh họ đã sống ở Mỹ hơn hai năm.

"Tòa án không nghi ngờ tính hợp hiến của 'trục xuất nhanh', hay việc áp dụng quy trình này ở biên giới lâu nay", bà Cobb lưu ý, thêm rằng chính quyền ông Trump có thể tiếp tục thực hiện ở khu vực biên giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 25/8. Ảnh: AFP

Phán quyết được đưa ra liên quan vụ kiện do nhóm ủng hộ người nhập cư Make The Road New York khởi xướng, được đại diện bởi Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU).

Chính quyền liên bang trước đó kêu gọi tòa án "bật đèn xanh", lập luận đây là hành động hợp pháp, trong thẩm quyền nhánh hành pháp nhằm đơn giản hóa quy trình và giảm bớt số vụ kiện tồn đọng tại tòa. Họ đề nghị thẩm phán Cobb tạm hoãn ra phán quyết để có thêm thời gian chuẩn bị kháng cáo, nhưng bà từ chối.

Thẩm phán liên bang Jia Cobb. Ảnh: Politico

Phán quyết của bà Cobb nếu được giữ nguyên sẽ cản trở đáng kể kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép hàng loạt của chính quyền Tổng thống Trump.

Khi tranh cử nhiệm kỳ hai, ông cam kết sẽ triển khai đợt trục xuất lớn nhất lịch sử Mỹ, đặt mục tiêu một triệu người trong năm đầu đương chức. Giới quan sát đánh giá trục xuất không qua xét xử là yếu tố quan trọng, quyết định thành bại với nỗ lực này của chính quyền liên bang.

Như Tâm (Theo AFP, Washington Post)