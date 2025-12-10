Thẩm phán ngăn ông Trump điều vệ binh tới Los Angeles

Thẩm phán liên bang ngăn Tổng thống Trump điều Vệ binh Quốc gia tới Los Angeles và yêu cầu trao lại quyền kiểm soát lực lượng này cho Thống đốc California.

Thẩm phán liên bang Charles Breyer ngày 10/12 bác bỏ lập luận của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng các cuộc biểu tình gần đây phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư ở Los Angeles, bang California, là "cuộc nổi loạn". Do đó, chính quyền liên bang không đủ cơ sở pháp lý để kiểm soát Vệ binh Quốc gia bang California và điều động lực lượng này tới Los Angeles.

Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles, bang California ngày 14/6. Ảnh: AFP

Ông Breyer cũng bác bỏ lập luận rằng tòa án không có quyền đánh giá quyết định của Tổng thống về việc nắm quyền kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang trong tình trạng khẩn cấp. Thẩm phán cho rằng đó là quan điểm quá rộng về quyền hành pháp.

"Những nhà lập quốc đã xây dựng chính phủ của chúng ta như một hệ thống có kiểm soát và cân bằng", thẩm phán nói.

Nhà Trắng chưa phản hồi về quyết định trên, nhưng nhiều khả năng sẽ kháng cáo lên Tòa án Tối cao. Các thẩm phán Tòa án Tối cao gần đây ra một số phán quyết có lợi cho chính quyền Trump, bác bỏ phán quyết của tòa cấp dưới.

Chính quyền Trump hồi tháng 6 tuyên bố đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia California dưới quyền kiểm soát trực tiếp của mình, điều động khoảng 4.000 lính đối phó các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch truy quét người nhập cư.

Thống đốc bang California Gavin Newsom, đảng viên Dân chủ, chỉ trích động thái của chính quyền liên bang, gọi đây là điều chưa từng có tiền lệ và bất hợp pháp. Các vụ kiện về vấn đề này đã diễn ra nhiều tháng.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, Guardian)