Thẩm phán Mỹ yêu cầu chính quyền duy trì tem phiếu thực phẩm

Hai thẩm phán liên bang ra phán quyết yêu cầu chính quyền Trump cấp ngân sách khẩn cấp để duy trì chương trình tem phiếu thực phẩm hỗ trợ người Mỹ.

Phán quyết của hai thẩm phán liên bang ở Massachusetts và Rhode Island ngày 31/10 được đưa ra trong vụ kiện nhằm ngăn Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đình chỉ cấp ngân sách cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm, kể từ ngày 1/11.

Các phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cấp ngân sách khẩn cấp để duy trì chương trình tem phiếu thực phẩm trong thời gian chính phủ tiếp tục bị đóng cửa. Chương trình này đối mặt nguy cơ bị đình chỉ về hết ngân sách từ ngày 1/11.

Thẩm phán John J. McConnell ở Rhode Island yêu cầu USDA sử dụng quỹ dự phòng 5 tỷ USD để chi trả các khoản hỗ trợ thực phẩm trong chương trình SNAP.

Hiện chưa rõ các phán quyết có đồng nghĩa với việc các khoản trợ cấp sẽ được chi trả vào ngày 1/11 hay không. Hai thẩm phán đã yêu cầu chính quyền báo cáo lại cách thực thi phán quyết vào ngày 3/11.

Người dân chờ nhận đồ từ Ngân hàng Thực phẩm Curley's House ở Miami, bang Florida ngày 30/10. Ảnh: AFP

Ông Trump trong bài đăng mạng xã hội ngày 31/10 cho hay chính phủ có thể không có thẩm quyền pháp lý để chi trả các khoản trợ cấp SNAP trong thời gian này. Các luật sư của ông đang yêu cầu tòa án "làm rõ cách thức chúng tôi có thể tài trợ hợp pháp cho SNAP càng sớm càng tốt".

"Nếu tòa án đưa ra chỉ đạo pháp lý phù hợp, tôi sẽ sẵn lòng cung cấp khoản tài trợ này", ông viết thêm.

Khoảng 42 triệu người đang thụ hưởng SNAP, mỗi người nhận trung bình khoảng 188 USD một tháng. Đối tượng thụ hưởng tem phiếu thực phẩm chủ yếu là người già, người tàn tật, các gia đình thu nhập thấp có con nhỏ.

Quỹ dự phòng của SNAP hiện còn khoảng 6 tỷ USD, trong khi chương trình cần 9,1 tỷ USD để chi trả trợ cấp cho toàn bộ tháng 11, theo USDA. Nếu chính phủ tiếp tục đóng cửa và không có nguồn tài trợ mới, USDA sẽ phải tạm dừng toàn bộ các hoạt động cấp phát tem phiếu thực phẩm.

Thanh Tâm (Theo Reuters, AFP)