Thẩm phán Mỹ ngăn chính quyền ông Trump cắt tài trợ cho Harvard

"Tất cả các lệnh đóng băng và chấm dứt tài trợ cho Harvard được thực hiện kể từ ngày 14/4/2025 đều bị hủy bỏ và vô hiệu hóa", thẩm phán liên bang Allison Burroughs ở Boston ra phán quyết ngày 3/9, mô tả động thái của chính quyền Trump "vi phạm Tu chính án thứ nhất".

Sinh viên, giảng viên Đại học Harvard biểu tình tại thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ ngày 17/1. Ảnh: AP

Thẩm phán Mỹ nói Harvard thừa nhận trong hồ sơ pháp lý rằng vấn đề bài Do Thái tồn tại trong khuôn viên đại học này, nhưng bà cho hay việc chính quyền cắt tài trợ sẽ không giúp giải quyết vấn đề.

Burroughs, thẩm phán được bổ nhiệm từ thời Barack Obama, thêm rằng các bằng chứng mà bà đã xem cho thấy ông Trump sử dụng chủ nghĩa bài Do Thái như "tấm bình phong cho cuộc tấn công có mục tiêu và động cơ ý thức hệ nhằm vào các đại học hàng đầu đất nước".

Harvard hồi tháng 4 đệ đơn kiện chính quyền ông Trump nhằm khôi phục khoản tài trợ hơn 2 tỷ USD của trường bị đóng băng. Chính quyền trước đó nói rằng hành động của họ là hợp pháp dựa trên cáo buộc Harvard đã không bảo vệ các sinh viên Do Thái và Israel, đặc biệt khi nhiều cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến của Tel Aviv ở Gaza diễn ra trong khuôn viên trường.

Việc cắt tài trợ đã buộc Harvard phải tạm dừng tuyển dụng và hoãn các chương trình nghiên cứu quan trọng như trong lĩnh vực y tế và sức khỏe cộng đồng. Chuyên gia cảnh báo những gián đoạn này có thể gây nguy hiểm cho chính tính mạng của người dân Mỹ.

Thùy Lâm (Theo AFP, Reuters)