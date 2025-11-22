Thẩm phán Mỹ giam hai bé trai vì không chịu thăm cha

Khi hai bé trai nhất quyết cuối tuần không về ở với cha theo phân chia sau ly hôn của cha mẹ, thẩm phán Timothy Grendell đã giải quyết theo cách cực đoan.

Hôm 21/11, thẩm phán Timothy Grendell Quận Geauga, Ohio vừa bị Tòa án Tối cao Ohio đình chỉ công tác 18 tháng không lương vì vi phạm các quy tắc đạo đức đối với thẩm phán.

Theo quyết định của Tòa, lệnh trừng phạt xuất phát từ sự can thiệp cực đoan của ông vào một vụ việc ly hôn năm 2019.

Thẩm phán Timothy Grendell. Ảnh: Geauga County Maple Leaf

Năm đó, một thẩm phán đã gửi email cho thẩm phán Timothy Grendell đề nghị tiếp quản một vụ án giành quyền nuôi con được mô tả là "cực kỳ khó khăn", "gây tranh cãi gay gắt" và "rất căng thẳng" giữa bà Stacy, ông Grant và 3 đứa con (một gái, hai trai).

Cặp đôi ly hôn từ 2010, người vợ được trao quyền chính trong việc chăm sóc 3 con. Bà Stacy sau đó chuyển từ Florida đến Ohio và người chỗng cũ cũng chuyển đến đây để được gần con. Nhưng hành trình đó không dễ dàng.

Bác sĩ tâm lý học của tòa án đã kết luận những đứa trẻ này "bị xa lánh nghiêm trọng" khỏi cha mình. Chúng được dạy rằng cha là người nghiện rượu, vũ phu, "nên biến khỏi cuộc sống của chúng".

Song bác sĩ khẳng định người cha không có vấn đề gì với rượu, một phần định kiến sai lệch này đến từ người mẹ.

Tòa Tối cao bang Ohio do đó đã thực hiện một chương trình trị liệu "đoàn tụ chậm rãi", có sự giám sát của nhà chức trách và dịch vụ trị liệu.

Nhưng hơn một năm đã trôi qua và bọn trẻ vẫn từ chối gặp cha, thậm chí cả trò chuyện qua mạng với ông. Còn dịch vụ trị liệu "bó tay" vì không muốn ép buộc những đứa trẻ tham gia.

Cách giải quyết có thiện chí nhưng sai phương pháp

Trong phiên điều trần vào tháng 5/2020, thẩm phán Timothy Grendell được biết người cha đã không gặp các con trong hơn ba năm rưỡi. Ông do đó kết luận việc "đoàn tụ chậm rãi" không có tác dụng, và ra quyết định mạnh tay: Đoàn tụ bắt buộc.

Do người con gái lớn đã 18 tuổi, ông chỉ tập trung vào 2 cậu bé tuổi teen. Việc bàn giao hai bé từ mẹ về cho cha sẽ bắt đầu vào cuối tuần và diễn ra tại văn phòng cảnh sát trưởng của quận với sự giám sát của một cảnh sát và thẩm phán.

Tuy nhiên, cuộc bàn giao đó đã không thể diễn ra. Hai cậu bé cứng đầu nhất định không đi cùng cha, dù có mặt nhà chức trách. Thẩm phán Timothy Grendell ngay sau đó gọi cho giám đốc quản chế của tòa án vị thành niên để thông báo rằng hai đứa trẻ sẽ bị giam giữ vì hành vi hỗn láo, từ chối tham gia buổi thăm nom bố.

Hai cậu bé bị tạm giam 3 ngày, trải qua cuối tuần trong trại giam mà không được liên lạc với cha mẹ.

Sự việc ầm ĩ trên báo chí chưa đủ để thẩm phán này tỉnh ngộ. Ông còn đe dọa sẽ "thu hồi hết tiền" mà cộng đồng quyên góp cho 4 mẹ con.

Khi sự việc đi quá xa, cuộc điều tra đã được thực hiện và dẫn đến quyết định kỷ luật thẩm phán Timothy Grendell.

Tòa án Tối cao Ohio nhận thấy ông này đã vi phạm 3 quy tắc ứng xử tư pháp: năng lực thực thi nhiệm vụ của thẩm phán, tính khách quan của thẩm phán, và niềm tin của công chúng vào ngành tư pháp.

Ông bị cho rằng cố tình làm ngơ trước các biện pháp bảo vệ lợi ích tốt nhất của trẻ em và tránh những vụ giam giữ không cần thiết. "Chúng tôi không nghi ngờ thiện chí của thẩm phán Grendell khi tin rằng việc thăm cha là vì lợi ích tốt nhất của các em. Nhưng cách thức mà ông ta sử dụng để đạt được mục đích đó cho thấy cả sự coi thường pháp luật một cách có chủ ý lẫn sự thiếu công bằng trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình", quyết định kỷ luật nêu.

Hải Thư (Theo Law & Crime, Columbus Dispatch)