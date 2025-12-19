Thẩm phán Mỹ đối mặt án tù vì giúp người nhập cư thoát đặc vụ ICE

Bồi thẩm đoàn kết luận thẩm phán Dugan ở bang Wisconsin đã cản trở công lý khi giúp một người nhập cư trái phép tránh bị đặc vụ ICE bắt.

Sau 6 giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn tòa án liên bang thành phố Milwaukee, bang Wisconsin, ngày 18/12 tuyên bố thẩm phán tòa án hạt Milwaukee Hannah Dugan phạm tội cản trở công lý khi tìm cách ngăn đặc vụ liên bang bắt người nhập cư không giấy tờ. Bà không bị kết tội với cáo buộc nhẹ hơn là cố tình che giấu một cá nhân để người đó không bị bắt.

Bà Dugan, 66 tuổi, sẽ đối mặt án tù lên đến 5 năm và mức phạt tối đa 250.000 USD. Theo hiến pháp Wisconsin, bà không thể tiếp tục làm thẩm phán vì đã có tiền án.

"Dugan đã phản bội lời thề và người dân khi cản trở lực lượng hành pháp liên bang trong một đợt truy quét nhập cư", Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche viết trên X. "Bồi thẩm đoàn tuyên bà Dugan có tội và gửi đi thông điệp rõ ràng rằng người dân Mỹ thượng tôn pháp luật".

Ông Blanche tuyên bố Bộ Tư pháp Mỹ "sẽ không tha thứ cho hành vi cản trở, sẽ thực thi luật nhập cư liên bang và buộc những kẻ phạm pháp phải chịu tội, kể cả người khoác áo thẩm phán".

Thẩm phán tòa án hạt Milwaukee Hannah Dugan. Ảnh: Milwaukee Independent

Phiên tòa xét xử bà Dugan bắt đầu từ ngày 15/12. Công tố viên cho biết bà Dugan đã gặp các đặc vụ cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) ngày 18/4, khi lực lượng này đến tòa án hạt Milwaukee để bắt Eduardo Flores-Ruiz, người nhập cư không giấy tờ từ Mexico. Flores-Ruiz trình diện tòa cùng ngày với cáo buộc bạo hành gia đình.

Bà Dugan đã hướng dẫn đặc vụ ICE đến chờ tại văn phòng chánh án ở cuối hành lang, sau đó đưa Flores-Ruiz cùng luật sư bào chữa rời phòng xử qua một lối đi không dành cho công chúng.

Bà Dugan khẳng định mình vô tội. Steven Biskupic, luật sư bào chữa cho bà, lập luận rằng nữ thẩm phán chỉ làm theo một quy định yêu cầu nhân viên báo cho cấp trên khi ICE hiện diện tại tòa án.

"Tất cả những gì bà ấy làm chỉ là đưa Flores-Ruiz cùng luật sư ra hành lang", ông Biskupic nói.

Thẩm phán Hannah Dugan trao đổi với hai đặc vụ ICE ở hành lang tòa án hạt Milwaukee ngày 18/4. Ảnh: Milwaukee County

Trường hợp bà Dugan thu hút sự chú ý bởi thẩm phán hiếm khi bị truy tố vì hành động của họ tại tòa. Phe chỉ trích cho rằng vụ truy tố này mang động cơ trả đũa chính trị, trong khi phe cánh hữu nói hành vi của bà Dugan là biểu hiện của tư duy "nhà nước ngầm", dẫn tới việc thực thi luật nhập cư lỏng lẻo.

Bộ Tư pháp Mỹ gọi đây là án điểm, cho thấy các công tố viên sẵn sàng truy tố cả công chức quyền lực. Chính quyền Tổng thống Donald Trump gần đây đẩy mạnh nỗ lực truy quét người nhập cư trái phép tại tòa án, coi đây là địa điểm phù hợp để bắt người.

Các nhà hoạt động và thẩm phán chỉ trích nỗ lực của chính quyền liên bang, cho rằng sự hiện diện của đặc vụ ICE tại tòa sẽ khiến người dân mất niềm tin vào hệ thống tư pháp, khiến họ không muốn tìm kiếm công lý.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)