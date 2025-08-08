Thẩm phán Mỹ đình chỉ xây dựng 'nhà tù cá sấu'

Thẩm phán liên bang ở Florida đình chỉ xây dựng cơ sở giam người nhập cư mang tên "nhà tù cá sấu" để xem xét vụ kiện về môi trường.

Sau phiên điều trần tại tòa án liên bang thành phố Miami ở bang Florida của Mỹ, thẩm phán liên bang Kathleen Williams ngày 7/8 ra lệnh dừng mọi hoạt động xây dựng mới tại cơ sở giam giữ người nhập cư mang tên "nhà tù cá sấu Alcatraz" nằm trong vùng đầm lầy Everglades.

Quyết định có hiệu lực đến ngày 12/8. Bà Williams không đình chỉ hay can thiệp vào hoạt động của lực lượng hành pháp tại đây.

Nhà vệ sinh và giường tầng trong một phòng giam tại "nhà tù cá sấu Alcatraz" ở bang Florida ngày 1/7. Ảnh: AFP

Phán quyết được đưa ra trong vụ kiện giữa hai nhóm hoạt động môi trường Center for Biological Diversity và Friends of the Everglades với chính quyền Florida. Nguyên đơn cho rằng dự án "nhà tù cá sấu Alcatraz" đã vi phạm Đạo luật Bảo vệ Môi trường Quốc gia (NEPA) của Mỹ, trong đó yêu cầu chính quyền liên bang phải cân nhắc các hệ lụy môi trường trước khi phê duyệt xây dựng.

"Thật nhẹ nhõm khi tòa án can thiệp để bảo vệ nguồn nước, bầu trời và các sinh vật của Everglades trong lúc chúng tôi tiếp tục vụ kiện", Elise Bennett, luật sư đại diện Center for Biological Diversity, cho biết.

Động thái đánh dấu bước lùi trong nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm trục xuất người nhập cư đang sinh sống trái phép ở Mỹ. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ Tricia McLaughlin cho rằng các nguyên đơn đã "bỏ qua một sự thật" là khu vực đặt nhà tù đã được phát triển suốt một thập kỷ.

"Đây là một nỗ lực nữa nhằm ngăn Tổng thống Trump thực hiện lời hứa với người dân Mỹ", bà McLaughlin nói.

Vị trí và sơ đồ "nhà tù cá sấu Alcatraz". Đồ họa: Washington Post

Giới chức Florida bắt đầu xây dựng "nhà tù cá sấu Alcatraz" tại sân bay Dade-Collier nằm sâu trong vùng đầm lầy ngập nước Everglades từ ngày 23/6. Đây là nơi sinh sống của hệ động vật đa dạng, trong đó có cá sấu nước mặn và cá sấu mõm ngắn.

Cơ sở bắt đầu tiếp nhận người nhập cư bị bắt từ ngày 2/7, sức chứa lên đến 5.000 người. Giới chức Florida ước tính chi phí vận hành thường niên khoảng 450 triệu USD.

Ngoài ảnh hưởng đến môi trường, phe chỉ trích "nhà tù cá sấu Alcatraz" còn lên án cơ sở là vô nhân đạo và nguy hiểm đối với những người bị giam, bởi điều kiện sống tại đây không được đảm bảo.

Như Tâm (Theo Reuters, The Hill)