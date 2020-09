Thẩm phán Mỹ chặn lệnh cấm tải WeChat

Một thẩm phán Mỹ hôm nay chặn lệnh cấm tải WeChat của Bộ Thương mại Mỹ chỉ vài giờ trước khi lệnh này có hiệu lực.

Thẩm phán Laurel Beeler ở San Francisco cho biết đã phê chuẩn "đề nghị của nguyên đơn về việc ban hành một lệnh của tòa án trên toàn quốc nhằm chống lại việc thi hành" lệnh cấm từ chính phủ.

Ứng dụng TikTok và WeChat trên điện thoại trưng bày ở Bắc Kinh hồi tháng 8. Ảnh: AP.

Lệnh của Thẩm phán Beeler còn chặn yêu cầu của Bộ Thương mại về việc cấm các giao dịch khác với WeChat ở Mỹ có thể làm giảm khả năng sử dụng ứng dụng này của những người dùng hiện tại.

Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận. Chính phủ Mỹ ra lệnh cấm WeChat của Tencent và Tiktok của Bytedance vào ngày 18/6 với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Các lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào ngày 20/9. Sau đó, người dùng smartphone tại Mỹ sẽ không thể tải hoặc cập nhật hai ứng dụng này. Người dùng đã có sẵn WeChat trong các thiết bị cầm tay có thể gặp khó khăn khi sử dụng, như ứng dụng bị chậm, lỗi do các dịch vụ Internet của Mỹ sẽ không hỗ trợ từ ngày 20/9.

WeChat đã có trung bình 19 triệu người dùng hoạt động hàng ngày ở Mỹ, theo số liệu từ công ty phân tích Apptopia hồi đầu tháng 8. Nó khá phổ biến đối với sinh viên Trung Quốc, người Mỹ sống tại Trung Quốc và một số người Mỹ có quan hệ cá nhân hoặc làm ăn với Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho hay việc chặn lệnh cấm WeChat sẽ "gây thất vọng và làm suy yếu quyết tâm của Tổng thống trong việc tìm ra cách tốt nhất để xử lý các mối đe dọa an ninh quốc gia".

Tuy nhiên, Thẩm phán Beeler lập luận rằng "dù bằng chứng về mối đe dọa an ninh quốc gia liên quan đến Trung Quốc là đáng kể, bằng chứng cụ thể về WeChat lại rất khiêm tốn".

Liên minh Người dùng WeChat ca ngợi phán quyết từ Thẩm phán Beeler "là một chiến thắng quan trọng và khó khăn" dành cho "hàng triệu người sử dụng WeChat trên khắp nước Mỹ".

Vũ Hoàng (Theo Reuters)