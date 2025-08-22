Thẩm phán Mỹ bị tố điều hành tòa án 'như nhà thổ'

Thẩm phán Mullins, người bị bắn chết trong văn phòng năm 2024, bị một nạn nhân tố cáo đã ép nhiều cô gái quan hệ tình dục và điều hành tòa án "như nhà thổ".

Tháng 9/2024, thẩm phán Kevin Mullins bị bạn thân là cảnh sát trưởng hạt Letcher Shawn Stines bắn chết khi đang ngồi trong văn phòng tại tòa án quận Letcher, bang Kentucky, gây rúng động nước Mỹ.

Gần một năm sau vụ án, một phụ nữ tên là Tya Adams ngày 19/8 lên tiếng cáo buộc thẩm phán Mullins điều hành một đường dây "đổi tình lấy tiền và phán quyết tha bổng" trong tòa án.

Adams nói với tờ News Nation rằng cô và nhiều phụ nữ khác là nạn nhân của thẩm phán Mullins, buộc phải quan hệ tình dục với ông này và những người quyền lực khác tại thị trấn Whitesburg để có tiền hoặc được thoát tội, khiến tòa án "như một nhà thổ".

Cảnh sát trưởng Shawn Stines bắn chết thẩm phán Kevin Mullins tại tòa án Letcher, bang Kentucky, tháng 9/2024. Ảnh: NY Post

Adams kể ông Mullins đã cảnh báo cô phải giữ im lặng về đường dây đồi bại này. "Ông ấy giới thiệu tôi với bạn bè, rồi tổ chức các bữa tiệc thác loạn, nơi tôi quan hệ với họ để có tiền và những thứ khác", Adams, người không nêu tuổi của mình, cho hay. "Đó là tự nguyện, nhưng vấn đề là chúng tôi còn quá trẻ, rồi họ lợi dụng điều này để chống lại chúng tôi, hủy hoại cuộc sống sau này của chúng tôi".

Khi được hỏi lý do không từ chối, Adams nói rằng cô rất sợ hệ thống tư pháp và Cơ quan Bảo vệ Trẻ em (CPS) sẽ can thiệp, làm đảo lộn cuộc sống của mình nếu làm trái ý thẩm phán Mullins.

Chưa rõ Adams từng có rắc rối pháp luật gì trước đó, hay có từng bị CPS giám sát vào thời điểm đó hay không.

Tya Adams phát biểu trên sóng truyền hình Mỹ hồi đầu tuần. Ảnh: News Nation

"Tôi im lặng là điều hiển nhiên. Ai mà tin được chứ? Vì cả thị trấn đều làm vậy. Không ai quan tâm. Đối với họ, tất cả chỉ là một bữa tiệc lớn. Chuyện đó quá bình thường", Adams nói.

Sarah Davis, cựu quan chức nhà tù hạt Letcher, cũng nói với News Nation rằng bà đã nghe về những câu chuyện "kinh tởm" trong các bữa tiệc thác loạn do thẩm phán Mullins tổ chức.

"Gần như cả hạt đều biết. Tôi có thể xác nhận điều đó kể từ khi làm việc tại nhà tù và được mời đến một bữa tiệc", bà Davis kể.

Thẩm phán Kevin Mullins, người bị bắn chết năm 2024. Ảnh: Letcher County

Một phụ nữ khác là Sabrina Adkins năm 2022 cũng đề cập đến tên của thẩm phán Mullins khi tố cáo phó cảnh sát trưởng Ben Fields đã dụ dỗ cô quan hệ tình dục để được tại ngoại.

Theo đơn kiện của Adkins, phó cảnh sát trưởng Fields đã yêu cầu cô đến gặp mình tại "nơi duy nhất trong thành phố không bị camera theo dõi" là văn phòng của thẩm phán Mullins.

"Tôi đã chứng kiến thẩm phán Mullins quan hệ tình dục với một cô gái ngay trong văn phòng", Adkins kể với cảnh sát thời điểm đó.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về các cáo buộc này. Hiện chưa rõ những cáo buộc nhắm vào thẩm phán Mullins có liên quan gì đến vụ nổ súng năm 2024 hay không.

Video từ camera giám sát cho thấy cảnh sát trưởng Stines bước vào văn phòng của Mullins, gọi điện nhiều lần cho con gái, trước khi rút súng và bắn 8 phát đạn vào thẩm phán.

Sau khi gây án, Stines bước ra ngoài, hạ súng đầu hàng và nói với cảnh sát: "Chúng đang cố bắt cóc vợ con tôi".

Luật sư của Stines nói rằng thân chủ gây án trong trạng thái bị kích động về tinh thần. Stines bị cáo buộc sát hại quan chức và đang bị giam tại nhà tù ở Kentucky.

Đức Trung (Theo NY Post, AP)