Thẩm phán Mỹ bác đơn kiện của ông Trump nhằm vào New York Times

Thẩm phán Mỹ cho rằng đơn kiện của ông Trump nhằm vào New York Times dùng ngôn từ quá hoa mỹ, yêu cầu nộp lại đơn "chuyên nghiệp hơn".

Thẩm phán liên bang Mỹ Steven Merryday hôm 19/9 tuyên bố đơn kiện của Tổng thống Donald Trump nhằm vào tờ New York Times là "không phù hợp và không thể chấp nhận được", đồng thời cho các luật sư của nguyên đơn 28 ngày để nộp lại văn bản "một cách chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn".

Thẩm phán Merryday không ra phán quyết về vụ kiện và giá trị bồi thường, mà chỉ không chấp nhận "cách viết hoa mỹ, lặp đi lặp lại, ca ngợi quá mức ông Trump" cùng độ dài lên tới 85 trang của đơn kiện.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 19/9. Ảnh: AP

"Đơn kiện nên là tuyên bố ngắn gọn, rõ ràng, trực tiếp về các cáo buộc, đủ để tạo ra khiếu nại có cơ sở ban đầu để được bồi thường. Các luật sư được phép hưởng mức độ tự do nhất định trong trình bày đơn kiện của khách hàng, nhưng đơn kiện này đã vượt xa giới hạn đối với mức độ tự do đó", thẩm phán Merryday cho hay.

Ông nhấn mạnh rằng đơn kiện không phải diễn đàn công cộng để phỉ báng và chửi rủa, cũng không phải nền tảng được pháp luật bảo hộ để trút giận lên đối thủ.

Tổng thống Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Phát ngôn viên của New York Times cho biết tờ báo hoan nghênh "phán quyết nhanh chóng của thẩm phán, người đã nhận định rằng đơn kiện là văn bản chính trị chứ không phải hồ sơ pháp lý nghiêm túc".

Ông Trump hôm 15/9 đệ đơn kiện New York Times và yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo bịa đặt về ông, gia đình và các doanh nghiệp của ông, cũng như những phong trào và hệ tư tưởng do ông khởi xướng như "Nước Mỹ trên hết", "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Trong đơn kiện, ông Trump cáo buộc New York Times đã đi chệch khỏi các nguyên tắc của ngành khi đưa tin về Tổng thống Mỹ, viết những bài báo "theo cách đối đầu và tiêu cực nhất", không cho ông đủ thời gian để phản hồi trước xuất bản. "Nói thẳng ra, các bị cáo căm ghét Tổng thống Trump một cách vô căn cứ đến mức điên rồ", đơn kiện có đoạn.

Ông Trump từng thành công trong một số vụ kiện tương tự nhằm vào các tổ chức truyền thông khác, giành được những khoản bồi thường hàng triệu USD từ kênh ABC và CBS. Khoản dàn xếp trong những vụ kiện trên được cho là bắt nguồn từ mong muốn của các công ty mẹ nhằm giữ mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ.

Ông Trump cũng kiện ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và tờ Wall Street Journal, yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ USD sau khi tờ báo này hồi tháng 7 đưa tin về bức thư chúc mừng sinh nhật được cho là của ông gửi "tỷ phú ấu dâm" Jeffrey Epstein.

Vũ Hoàng (Theo AFP)