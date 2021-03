Thẩm phán gợi ý nghi phạm hiếp dâm cưới nạn nhân

Chánh án TAND Tối cao Ấn Độ gợi ý nghi phạm hiếp dâm cưới nạn nhân để không phải ngồi tù.

"Anh muốn cưới cô ấy không? Anh lẽ ra nên suy nghĩ trước khi quyến rũ và hiếp dâm cô gái. Chúng tôi không ép anh cưới. Hãy cho chúng tôi biết nếu anh muốn", Chánh án Toà án tối cao Sharad Arvind Bobde hỏi nghi phạm 23 tuổi trong buổi làm việc ngày 1/3, truyền thông Ấn Độ đưa tin.

Chánh án tòa tối cao Ấn Độ Sharad Arvind Bobde. Ảnh: India Times.

Trong vụ án này, nạn nhân cáo buộc bị nghi phạm là họ hàng xa liên tục đeo bám và hiếp dâm cô từ lúc 16 tuổi. Ban đầu, gia đình hai bên thỏa thuận nghi phạm sẽ kết hôn với nạn nhân khi cô đủ 18 tuổi nhưng anh ta thất hứa và cưới người khác.

Sau khi gia đình nạn nhân làm đơn tố cáo vào năm 2019, tòa địa phương cho nghi phạm tại ngoại hầu tra. Tuy nhiên, lệnh cho tại ngoại bị tòa cấp cao thành phố Bombay hủy và thay bằng tạm giam.

Sự việc được đưa lên trước tòa tối cao. Sau buổi làm việc ngày 1/3, Tòa tối cao Ấn Độ tuyên lùi lệnh bắt xuống bốn tuần.

Câu nói của chánh án Sharad Arvind Bobde bị nhiều phụ nữ cho là "thiếu tế nhị". Hơn 4.000 phụ nữ đã ký tên vào lá thư yêu cầu ông từ chức.

Theo The Guardian, hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn khi hai bên là vợ chồng không phải là tội phạm ở Ấn Độ.

Quốc Đạt (Theo The New York Times, The Guardian)