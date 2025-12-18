Thẩm phán cho phép ông Trump tiếp tục xây phòng khiêu vũ Nhà Trắng

Thẩm phán liên bang phán quyết ông Trump có thể tiếp tục xây phòng khiêu vũ Nhà Trắng, bác yêu cầu của cơ quan bảo tồn về dừng dự án.

Thẩm phán Richard Leon ở Washington ngày 17/12 bác bỏ yêu cầu của Tổ chức Bảo tồn Quốc gia về việc xin lệnh cấm xây dựng phòng khiêu vũ Nhà Trắng, cho rằng tổ chức này chưa chứng minh được "thiệt hại không thể khắc phục" ở giai đoạn này của dự án.

Thẩm phán Leon cho biết thêm theo trình bày của chính phủ, dự án phòng khiêu vũ Nhà Trắng chưa có vấn đề, kể cả về diện tích hay quy mô. Thẩm phán dự kiến mở phiên điều trần vào tháng sau để tiếp tục xem xét lại quyết định về dự án, khi vụ kiện từ cơ quan bảo tồn vẫn tiếp diễn.

Hoạt động phá dỡ tại Cánh Đông Nhà Trắng ngày 8/12. Ảnh: AFP

Cơ quan bảo tồn cáo buộc ông Trump đã phá dỡ khu vực Cánh Đông và bắt đầu xây dựng phòng khiêu vũ mà không thu thập ý kiến của người dân, đồng thời phớt lờ các điều khoản yêu cầu tham vấn với Ủy ban Quy hoạch Thủ đô và Ủy ban Mỹ thuật.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Davis Ingle hôm 16/12 cũng tuyên bố Tổng thống Donald Trump có đầy đủ thẩm quyền pháp lý để "hiện đại hóa, cải tạo và làm đẹp Nhà Trắng", giống như những người tiền nhiệm của ông từng làm.

Phòng khiêu vũ Nhà Trắng sau khi hoàn tất sẽ rộng 8.300 m2, sức chứa khoảng 1.000 người, được dùng để tổ chức tiệc chiêu đãi nhà nước và các sự kiện lớn. Theo Tổng thống Trump, dự án này không sử dụng tiền thuế của người dân, toàn bộ chi phí đến từ tiền đóng góp tư nhân.

Nhà Trắng đã công bố danh sách các công ty tài trợ, trong đó có những tập đoàn lớn như Amazon, Apple, Google, Meta. Ông Trump cũng khẳng định đã dùng tiền túi để đóng góp cho dự án.

Ngọc Ánh (Theo Reuters, AFP)