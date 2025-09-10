Thẩm phán bị chỉ trích vì chúc sức khỏe kẻ chủ mưu khủng bố 11/9

AnhTrong phiên điều trần trả tự do cho Haroon Aswat, chủ mưu vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ và đánh bom tàu ngầm ở Anh năm 2005, thẩm phán bị chỉ trích vì chúc hắn bình an may mắn.

Việc thẩm phán dành lời chúc bị cáo sau khi mãn hạn tù có một cuộc sống tốt đẹp là hành động khá bình thường và thậm chí nhân văn, nhưng theo công chúng Anh, riêng vụ án này thì không.

Haroon Aswat, 50 tuổi, bị cáo buộc là cộng sự thân cận của trùm khủng bố Osama bin Laden - thủ lĩnh nhóm vũ trang al-Qaeda và chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ khiến gần 3.000 người thiệt mạng.

Sau khi Osama bin Laden bị đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt, Aswat cũng bị Mỹ kết án 20 năm tù vào năm 2015. Hắn thừa nhận lập trại huấn luyện những tay súng al-Qaeda hoạt động ở bang Oregon, Mỹ.

Haroon Aswat (phải) với nhà truyền giáo thù hận Abu Hamza vào năm 1999. Ảnh: Telegraph

Tương tự, hắn cũng thừa nhận là "kiến trúc sư" của vụ đánh bom ga tàu ngầm Anh ngày 7/7/2005 khiến 52 người thiệt mạng và 770 người bị thương - được nhìn nhận là một trong những "ngày đen tối nhất" lịch sử Anh.

Sau khi mãn hạn tù tại Mỹ, Aswat bị trục xuất về Anh và hiện bị giam giữ theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần. Cảnh sát Anh vẫn đánh giá Aswat là mối nguy hiểm về an ninh.

Nhưng tên khủng bố này dự kiến sẽ sớm được thả sau khi hoàn tất quá trình điều trị sức khỏe tâm thần mà không cần đánh giá rủi ro, thậm chí không cần đeo vòng theo dõi ở cổ chân.

Đây được xem là một lỗ hổng pháp lý khiến Aswat được thả gây làn sóng phẫn nộ với công chúng nước này.

Hôm 8/9, Telegraph đưa tin, họ càng thêm bất bình khi thẩm phán Tòa án tối cao điều hành phiên xét quyết định trả tự do cho Aswat đã nói với phạm nhân này: "Việc bị Mỹ giam giữ trong suốt thời gian đó chắc hẳn không dễ chịu chút nào".

Thẩm phán nói thêm: "Tôi chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất và cần nói với anh rằng tốt nhất là tiếp tục dùng thuốc an thần, lắng nghe những lời khuyên và tránh xa những việc từng làm, bởi vì đã thấy kết cục của nó. Và tôi chắc chắn là anh không muốn quay lại đó nữa".

Ngay sau "lời chúc" dậy sóng, lãnh đạo đảng Reform UK của nước này đã kêu gọi sa thải thẩm phán "Công chúng đòi hỏi công lý nghiêm khắc hơn thế này rất nhiều. Aswat nên bị giam giữ trong một nhà tù an ninh cao cho đến khi chết và thẩm phán nên bị sa thải", ông nói.

Trong khi đó, một quan chức tư pháp gọi những lời này là "một sự xúc phạm" với các nạn nhân của vụ khủng bố. "Không ai nên chúc tên khủng bố độc ác này 'khỏe mạnh' và thông cảm với thời gian ngồi tù của hắn, nhất là một thẩm phán Tòa án Tối cao. Thẩm phán nên cảm thấy xấu hổ vì đã hành động thân thiện với một tên khủng bố đã bị kết án".

Trong khi đó giới điều tra vẫn bày tỏ "rất lo ngại" với việc thả Aswat vì hắn vẫn là mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia.

Haroon Rashid Aswat, kẻ khủng bố al-Qaeda bị kết án sắp được trả tự do. Ảnh: ICE

Một thanh tra chống khủng bố cấp cao cho hay trong tài liệu điều tra, hắn ta vẫn nói tích cực về thời gian ở al-Qaeda tại Afghanistan và bày tỏ mong muốn được kết nối lại với tổ chức này.

"Dựa trên kinh nghiệm của tôi, đây là hành vi khiến tôi lo ngại nghiêm trọng về rủi ro mà bị cáo gây ra cho an ninh quốc gia của Vương quốc Anh và công chúng", vị thanh tra nói.

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: "Chúng tôi sẽ luôn làm mọi điều cần thiết theo luật để bảo vệ công chúng khỏi mọi rủi ro do những kẻ từng phạm tội khủng bố hoặc những người có liên quan đến khủng bố", người phát ngôn cho hay.

Hải Thư