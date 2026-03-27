Thẩm phán Anh khen Barron Trump 'cứu mạng bạn từ xa'

Thẩm phán tòa hình sự ở Anh ca ngợi Barron Trump vì đã kịp thời báo cảnh sát "cứu mạng" một người bạn, khi thấy cô bị hành hung qua FaceTime.

Tòa hình sự Snaresbrook Crown, đông bắc thủ đô London, hôm nay tuyên án 4 năm tù với Matvei Rumiantsev, 22 tuổi, với các tội danh hành hung và cản trở công lý. Nghi phạm được trắng án với hai cáo buộc hiếp dâm cùng một cáo buộc hành hung khác từ tháng 11/2024.

Cảnh sát Anh bắt Rumiantsev hồi tháng 1/2025, sau khi họ nhận cuộc gọi từ Barron Trump, con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tố cáo nghi phạm hành hung bạn gái. Người phụ nữ này, không được nêu danh tính, là một người bạn của Barron.

"Đã có một cuộc gọi giữa người phụ nữ này với bạn của cô ấy là Barron", thẩm phán Joel Bennathan phụ trách xét xử nói. "Barron đã thấy Rumiantsev đánh đập bạn gái và còn cầm điện thoại quay lại cảnh này. Dù đang ở Mỹ, Barron vẫn xử lý rất đúng mực và có trách nhiệm, khi lập tức gọi điện cho cơ quan khẩn cấp tại Anh và cung cấp đầy đủ những gì mình chứng kiến".

Barron Trump tại Washington, Mỹ hồi tháng 1/2025. Ảnh: AFP

Trong phiên xét xử hồi tháng 1, người phụ nữ cho biết Barron đã gọi điện báo cảnh sát Anh vào lúc 2h23 ngày 18/1/2025 khi nhìn thấy bạn bị hành hung qua FaceTime. Trong đoạn ghi âm cuộc gọi được công bố tại tòa, người gọi nói với tổng đài viên: "Tôi vừa nhận cuộc gọi từ một bạn nữ. Cô ấy đang bị tấn công".

Sau khi cung cấp địa chỉ của người phụ nữ, người gọi nhấn mạnh: "Đây là trường hợp khẩn cấp, làm ơn. Tôi nhận cuộc gọi từ cô ấy và thấy một gã đang đánh cô ấy".

Khi cảnh sát đến hiện trường, họ nói với cô rằng có một người ở Mỹ đã liên lạc, nhưng người này không nêu danh tính. Người phụ nữ cho biết cô là bạn của Barron và được các sĩ quan sau đó yêu cầu gọi lại cho Barron để xác nhận.

"Cô ấy gọi cho tôi. Tôi bắt máy và nghĩ rằng cô ấy sẽ chào hỏi mình. Nhưng tôi chỉ thấy trần nhà và nghe thấy tiếng la hét. Tôi có thể thấy đầu của một người đàn ông trên điện thoại, sau đó camera quay sang cảnh cô ấy đang khóc và bị đánh", Barron phản hồi lúc đó, thêm rằng cảnh này kéo dài 10-15 giây. "Tôi đã gọi cho các anh, đây là điều tốt nhất tôi có thể làm".

Người phụ nữ cho hay Rumiantsev, người Nga, đã ghen tuông với tình bạn của cô và Barron. Cô và Rumiantsev có quan hệ yêu đương khoảng 6 tháng. Trong quãng thời gian này, cô cho hay đã bị anh ta cưỡng hiếp hai lần, một lần vào tháng 11/2024 và một lần nữa chỉ vài giờ trước khi cảnh sát ập tới căn hộ của anh ta hôm 18/1/2025.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)