Thẩm mỹ viện tiêm nước muối để tăng kích thước 'cậu nhỏ' cho khách

Ngày 25/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 7 nhân viên của Viện thẩm mỹ quốc tế Vera là Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Dương Luân, Phạm Thành Trung, Phạm Thị An, Hoàng Thị Thanh Huyền và Nguyễn Đức Thọ, để điều tra tội Lừa dối khách hàng.

Công an đọc lệnh khởi tố các bị can. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xác định Trí là chủ hộ kinh doanh Viện thẩm mỹ quốc tế Vera tại số 314 Khương Đình. Cơ sở này không được cấp phép khám, chữa bệnh, không bảo đảm điều kiện về nhân lực chuyên môn; không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Để thu hút khách, Trí cùng đồng phạm quảng cáo sai sự thật về cơ sở vật chất và trình độ nhân viên; đồng thời chỉ đạo nhân viên chưa được đào tạo chuyên môn y tế giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ.

Dù không đủ điều kiện, Trí vẫn tổ chức các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật; đồng thời đưa ra thông tin gian dối về thuốc, vật tư sử dụng.

Quá trình thực hiện, Trí và Hoàn chỉ đạo nhân viên tiêm nước muối sinh lý hoặc filler Aline Vip – sản phẩm trôi nổi, không được phép lưu hành tại Việt Nam – vào dương vật khách để thu lợi. Trí, Hoàn và Trung còn chỉ đạo 3 kỹ thuật viên giả danh bác sĩ trực tiếp thực hiện các dịch vụ này.

Bước đầu, công an xác định nhóm bị can thu lợi bất chính hơn 676 triệu đồng.