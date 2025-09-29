Thẩm mỹ viện gây tranh cãi vì 'dao kéo' cho bé gái 10 tuổi

Nhật BảnMột thẩm mỹ viện ở Tokyo bị chỉ trích dữ dội sau khi đăng video quảng cáo quá trình cắt mí cho bé gái tiểu học.

Vụ việc được Weekly Women's Prime đăng hôm 28/9, làm dấy lên làn sóng tranh luận về giới hạn phẫu thuật thẩm mỹ ở trẻ vị thành niên tại Nhật Bản.

Đoạn video dài khoảng một phút, do chính bác sĩ của thẩm mỹ viện đăng lên TikTok, ghi lại toàn bộ quá trình từ tư vấn, phẫu thuật đến hình ảnh so sánh sau một tháng. Trong video, khuôn mặt của bé gái và người giám hộ không được làm mờ. Khi bác sĩ hỏi "Cháu có muốn cho bạn nào đó thấy gương mặt xinh đẹp của mình không?", cô bé chỉ cười bẽn lẽn.

Thẩm mỹ viện giải thích thủ thuật này nhằm khắc phục tình trạng "lông mi mọc ngược", nhưng lại chú thích video bằng những dòng quảng cáo như "một thủ thuật ngắn giúp bạn trở nên xinh đẹp".

Sự việc bùng nổ trên mạng xã hội vào ngày 18/9 khi một người có sức ảnh hưởng chia sẻ lại video. Dư luận phản ứng gay gắt, nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm của gia đình và cơ sở y tế. "Phẫu thuật thẩm mỹ nên được thực hiện khi đứa trẻ đã trưởng thành", một tài khoản bình luận. Nhiều người khác lo ngại về việc hình ảnh của cô bé không được bảo vệ và bị lan truyền rộng rãi.

Thẩm mỹ viện ở Nhật Bản gây tranh cãi khi công khai quá trình cắt mắt hai mí cho bé 10 tuổi. Ảnh chụp màn hình: Weekly Women's Prime

Dù video đã bị gỡ bỏ, các cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Các chuyên gia cảnh báo việc can thiệp thẩm mỹ khi còn quá nhỏ vì mặc cảm ngoại hình có thể gây ra những hệ lụy lâu dài về thể chất và tinh thần, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng ban hành quy định cụ thể.

Theo luật pháp Nhật Bản, trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi có thể phẫu thuật thẩm mỹ nếu được cha mẹ đồng ý. Xu hướng này đang gia tăng. Báo Asahi Shimbun cho biết số bệnh nhân dưới 18 tuổi tư vấn hoặc thực hiện cắt mí đã tăng từ 1.006 ca (năm 2023) lên 1.072 ca (năm 2024), trong đó có cả trẻ 6-7 tuổi.

Tờ Asahi Shimbun dẫn lời bác sĩ Isono Tomotaka, phó giám đốc một thẩm mỹ viện công lập, cho biết phụ huynh có trách nhiệm rất lớn trong việc phẫu thuật thẩm mỹ cho trẻ vị thành niên. Ông lưu ý rất hiếm khi trẻ em ở độ tuổi tiểu học tự bày tỏ mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Khi những đứa trẻ này đến bệnh viện, chúng thường trả lời: "Vì làm vậy mẹ sẽ vui".

"Khi tư vấn cho trẻ vị thành niên, chúng tôi phải đảm bảo rằng đứa trẻ có ý kiến rõ ràng về việc liệu chúng có thực sự muốn làm điều đó hay không", bác sĩ Tomotaka nói.

Bình Minh (Theo Weekly Women's Prime, Chosun, Newsis)