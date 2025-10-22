Thẩm mỹ Perfect-U khai trương cơ sở đầu tiên tại TP HCM

Thương hiệu phòng khám thẩm mỹ Perfect-U đặt mục tiêu mang công nghệ làm đẹp hiện đại và tiêu chuẩn y khoa quốc tế đến gần hơn với phụ nữ Việt.

Với chủ đề "Vẻ đẹp hoàn mỹ, tái sinh tự tin", lễ khai trương có sự góp mặt của nhiều khách mời danh tiếng trong lĩnh vực y khoa và làm đẹp, như ông Paul, bà Lisa, ông Tiger và ông Trần - những đối tác đồng hành trong việc định hướng chuyên môn và phát triển thương hiệu Perfect-U tại Việt Nam.

Cơ sở đầu tiên của Perfect-U đặt tại 2A Nguyễn An, phường Cát Lái, TP HCM. Ảnh: Perfect-U

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của diễn viên Kelly Nguyễn và diễn viên Kiều Trinh, cùng nhiều khách mời, đối tác và gương mặt ảnh hưởng lĩnh vực làm đẹp và phong cách sống.

Các khách mời tham gia sự kiện khai trương. Ảnh: Perfect-U

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "kén hóa bướm", Perfect-U mong muốn lan tỏa thông điệp mỗi người phụ nữ đều có một hành trình riêng để bước ra khỏi kén của những e dè, khuôn mẫu và định kiến để tìm lại vẻ đẹp vốn có, để chạm đến vẻ đẹp hoàn mỹ, tái sinh tự tin.

Với tiêu chí đó, Perfect-U Medical Beauty mang đến những dịch vụ thẩm mỹ tiên tiến, đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chăm sóc sắc đẹp. Thương hiệu hướng đến việc đưa công nghệ và tiêu chuẩn thẩm mỹ quốc tế đến gần hơn với phụ nữ Việt, nhằm mang lại những trải nghiệm làm đẹp an toàn, hiệu quả và phù hợp với từng cá nhân.

Đại diện phòng khám chia sẻ tầm nhìn, giá trị và mục tiêu mà thương hiệu hướng đến. Ảnh: Perfect U

Song song, thương hiệu định vị là phòng khám thẩm mỹ tiêu chuẩn quốc tế, quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và các chuyên gia cố vấn quốc tế, trực tiếp đồng hành trong từng quy trình chăm sóc. Mỗi công nghệ, liệu trình và sản phẩm tại đây đều được nghiên cứu, chọn lọc dựa trên hiệu quả thực tế và tính an toàn.

Thương hiệu làm đẹp gây ấn tượng với hệ thống thiết bị hiện đại và không gian thiết kế tinh tế. Ảnh: Perfect U

Trong khuôn khổ sự kiện khai trương, khách mời được trải nghiệm các dịch vụ cao cấp trực tiếp cùng đội ngũ bác sĩ và chuyên gia thẩm mỹ đến từ trong và ngoài nước. Sự kiện được thiết kế như một buổi giao lưu gần gũi, giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sức khỏe làn da, công nghệ làm đẹp hiện đại, đồng thời lan tỏa thông điệp tích cực về việc chăm sóc bản thân.

Nhân sự kiện khai trương, Perfect-U giới thiệu chương trình ưu đãi 25% dành cho các dịch vụ thẩm mỹ, tri ân khách hàng và khẳng định cam kết đồng hành cùng phụ nữ Việt trên hành trình chăm sóc sắc đẹp toàn diện.

