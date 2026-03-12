Thẩm mỹ Hoàng Tuấn: 'Xây dựng đội ngũ mạnh, không dựa vào một cá nhân'

Theo TS. BS Hoàng Thanh Tuấn, hành trình phát triển 14 năm của Thẩm mỹ viện Hoàng Tuấn thành công nhờ niềm tin của khách hàng và triết lý xây dựng đội ngũ chuyên môn chất lượng.

TS. BS Hoàng Thanh Tuấn - người sáng lập hệ thống Thẩm mỹ Hoàng Tuấn chia sẻ hành trình khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, triết lý làm nghề và câu chuyện phía sau thành công, nơi gia đình là điểm tựa.

TS. BS Hoàng Thanh Tuấn xây dựng hệ thống từ triết lý "Nói thật, làm thật, giá trị thật". Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Thời điểm khởi nghiệp với phòng khám nhỏ tại ngõ Hoàng Quốc Việt năm 2012, ông có hình dung quy mô sẽ mở rộng thành chuỗi 5 cơ sở như hiện nay?

- Thật lòng là không. Khi đó tôi đang làm việc tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Phòng khám nhỏ được mở ra với suy nghĩ có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống và có thể tập trung làm chuyên môn một cách vô tư.

Ngày đó mọi thứ rất giản dị. Một căn gác 42 m2, hai vợ chồng, một điều dưỡng. Lúc ấy, để có tiền mua những chiếc máy đầu tiên, tôi phải bán đi ba nhà thuốc và mua trả góp từ nhà cung cấp.

Cứ thế chúng tôi phát triển dần với bước ngoặt năm 2017 khai trương tổ hợp thẩm mỹ Hoàng Tuấn tại Hoàng Quốc Việt. Lần lượt các cơ sở Hoàng Tuấn Hạ Long khai trương năm 2019, Hoàng Tuấn Hải Phòng năm 2020, Hoàng Tuấn Ocean Park năm 2022. Đầu năm 2024 có thêm Phòng khám đa khoa Hoàng Tuấn Hà Đông.

Hoạt động team building tại Quy Nhơn năm 2025 của Dr Hoàng Tuấn. Ảnh: Thẩm mỹ Hoàng Tuấn

- Nền móng cho hành trình phát triển 14 năm của Thẩm mỹ Hoàng Tuấn là gì, thưa ông?

- Tôi gọi đó là hành trình 14 năm kỳ diệu. Nền tảng cho hành trình đó là niềm tin của khách hàng, niềm tin đến từ những giá trị thật. Mỗi ca điều trị thành công lại mang đến thêm bệnh nhân khác. Họ giới thiệu người thân, bạn bè. Suốt 14 năm qua, chúng tôi không xây dựng hệ thống dựa vào cộng tác viên hay môi giới. Phần lớn khách hàng đến qua lời giới thiệu từ những người đã trải nghiệm và hài lòng với dịch vụ.

Warren Buffett từng nói: "Cuộc đời giống như một quả bóng tuyết. Điều quan trọng là phải tìm được những bông tuyết đủ sức kết dính và một sườn đồi đủ dài để nó lăn đi". Hành trình của Hoàng Tuấn cũng vậy. Mỗi bệnh nhân hài lòng giống như một "bông tuyết". Theo thời gian, quả bóng tuyết ấy cứ lăn đi, lớn dần lên trên hành trình phát triển.

- Khởi đầu với nhiều khó khăn, điều gì khiến ông sẵn sàng chi hàng chục tỷ đồng để mua thiết bị hiện đại?

- Tôi nghĩ người Việt xứng đáng được tiếp cận những công nghệ tốt nhất. Tại sao khách hàng phải bay sang Mỹ, châu Âu hay Hàn Quốc để trải nghiệm công nghệ hiện đại, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể mang những công nghệ đó về Việt Nam?

Ví dụ như hệ thống mô phỏng Vectra WB360, khách hàng có thể nhìn thấy trước kết quả và xây dựng phác đồ cá nhân hóa ngay từ đầu. Điều đó giúp họ hiểu rõ mình sẽ thay đổi như thế nào, thay vì bước vào một ca thẩm mỹ với nhiều lo lắng và kết quả dựa vào may rủi.

- Ông làm thế nào để cân đối nhu cầu "khách hàng nào cũng muốn bác sĩ Tuấn trực tiếp làm cho mình"?

- Đây là một câu hỏi thực tế. Nếu một hệ thống chỉ phụ thuộc vào một bác sĩ, thì hệ thống đó không thể phát triển bền vững. Vì vậy tôi xác định rằng Hoàng Tuấn phải phát triển theo hướng xây dựng đội ngũ mạnh, chứ không dựa vào một cá nhân. Vì vậy, tôi đầu tư nguồn lực cho đào tạo đội ngũ kế cận. Các bác sĩ thường xuyên được cử đi tu nghiệp trong và ngoài nước, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế để cập nhật những kỹ thuật mới, công nghệ mới.

Bên cạnh đó, toàn bộ hệ thống được vận hành theo quy trình chuyên môn thống nhất. Từ khâu chẩn đoán, phẫu thuật cho đến chăm sóc hậu phẫu đều được chuẩn hóa. Mục tiêu của tôi là khi khách hàng bước vào bất kỳ cơ sở nào của Hoàng Tuấn, họ đều nhận được cùng một tiêu chuẩn chuyên môn và cùng một chất lượng dịch vụ "One Hoàng Tuấn".

- Điều gì tạo nên sự khác biệt khi chọn phẫu thuật làm đẹp tại Dr Hoàng Tuấn?

- Khách hàng sẽ được tiếp cận một giải pháp toàn diện, không chỉ dừng lại ở phẫu thuật. Tôi luôn nhấn mạnh rằng chăm sóc hậu phẫu quan trọng không kém ca phẫu thuật. Sau phẫu thuật, khách hàng không chỉ được chăm sóc y khoa, theo dõi hồi phục vết thương, mà còn được điều trị thẩm mỹ sau phẫu thuật bằng Laser, Plasma, RF... để làm mềm mô, hạn chế sẹo và tối ưu kết quả. Chúng tôi không chỉ muốn bệnh nhân khỏi về mặt y khoa, mà còn đẹp tự nhiên và bền vững.

Khoảnh khắc bệnh nhân ôm bác sĩ Hoàng Tuấn khi được điều trị miễn phí và hỗ trợ chi phí đi lại. Ảnh: Thẩm mỹ Hoàng Tuấn

- Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đơn vị dành hàng chục tỷ đồng cho các chương trình thiện nguyện. Điều gì khiến ông tâm huyết với những hoạt động này?

- Đó không phải là "trả ơn", mà là lan tỏa niềm tin. Có những người vì khiếm khuyết ngoại hình mà mất đi cơ hội trong cuộc sống. Khi họ được điều trị, thay đổi diện mạo, đôi khi cuộc đời họ cũng thay đổi theo.

Những chương trình như "Thay diện mạo - đổi cuộc đời", phẫu thuật và điều trị miễn phí cho bệnh nhân u máu, bớt, sứt môi hở hàm ếch... hay các hoạt động xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ cộng đồng chính là cách chúng tôi sống tử tế với nghề và với xã hội.

- Ông làm sao để cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình?

- Công việc có thể rất bận rộn, đặc biệt khi mình vừa làm việc tại bệnh viện vừa điều hành hệ thống riêng. Nhưng nếu một người có sự nghiệp thành công mà gia đình không hạnh phúc, con cái không trưởng thành thì tất cả những điều đó cũng trở nên phù phiếm.

Bác sĩ Hoàng Tuấn và bà xã. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Gia đình là nơi giúp mình giữ được sự cân bằng và sự bình tâm giữa rất nhiều áp lực của công việc. Với tôi, sau tất cả, điều quan trọng nhất không chỉ là xây dựng một hệ thống lớn, mà còn là giữ được những giá trị bền vững trong cuộc sống: làm nghề tử tế, sống trách nhiệm và luôn có một mái ấm để quay về

Thế Đan