Thảm kịch Jeju Air khiến khách Hàn Quốc tới Việt Nam giảm

Đà Nẵng, Phú Quốc ghi nhận lượng khách Hàn Quốc giảm mạnh dù đang "vào mùa" do tâm lý "sợ bay" sau thảm họa hàng không khiến 179 người chết của hãng Jeju Air.

Theo các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, mùa khách Hàn Quốc tới Việt Nam kéo dài từ tháng 12 tới tháng 4 nhưng hiện lượng khách suy giảm sau tai nạn của Jeju Air hôm 29/12.

Công ty vận tải du lịch Thanh Bách, trụ sở Phú Quốc, chuyên phục vụ khách Hàn Quốc, cho biết trước vụ tai nạn, đội xe của họ luôn phải chạy hết công suất nhưng hiện lượng khách đã giảm tới 30%. Khoảng 30% hợp đồng với các đoàn khách Hàn Quốc cũng bị hủy, kéo dài tới tháng 3. Đại diện công ty nhận định khách Hàn đang "sợ bay" sau thảm họa hàng không khiến 179 người thiệt mạng.

Giám đốc kinh doanh và tiếp thị Trần Thế Hải của tập đoàn Sailing Club Leisure Group cũng ghi nhận lượng đặt phòng bị hủy khoảng 10% sau vụ tai nạn. Lượng đặt mới giảm 30% so với con số 100 phòng mỗi đêm trước vụ tai nạn.

"Tâm lý hủy bay nặng nề nhất là khoảng hai tuần sau vụ tai nạn", ông Hải nói, cho biết tình hình hiện có khả quan nhưng cần thời gian để trở lại quỹ đạo.

Máy bay chở 181 người của hãng hàng không giá rẻ Jeju Air gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay Muan tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc. Càng đáp của máy bay đã không thể mở ra và phi cơ hạ cánh bằng bụng, trượt trên đường băng trước khi đâm vào bức tường bê tông ở rìa sân bay, phát nổ. Chỉ hai tiếp viên ngồi ở cuối máy bay sống sót.

Nữ du khách Hàn Quốc tạo dáng chụp ảnh khi tham quan rừng dừa ở Hội An năm 2023. Ảnh: Đắc Thành

Thống kê hôm 18/12 của Agoda chỉ ra Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Đài Loan và Mỹ là 5 thị trường khách chọn Việt Nam nhiều nhất dịp năm mới. Điểm đến yêu thích của khách Hàn lần lượt là Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc.

Các hội viên chuyên đón khách Hàn thuộc Hiệp hội du lịch tỉnh Khánh Hòa ghi nhận lượng khách Hàn giảm 30-40%, chủ yếu do sân bay Muan đóng cửa. Phó Chủ tịch thường trực Phạm Minh Nhật nói sự cố hàng không cùng vấn đề chính trị ở Hàn Quốc ảnh hưởng tới tâm lý du khách.

Một chủ khách sạn 4 sao ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cũng cho biết bị hủy 80 đêm, tương đương 50-60 khách trong giai đoạn 30/12 đến 10/1. Thời gian hủy cận ngày nên khách sạn gần như không có khả năng lấp phòng trống. Tuy nhiên, họ chấp nhận hỗ trợ do đối tác làm ăn lâu dài và khách Hàn chiếm tới 30% khách quốc tế lưu trú tại cơ sở.

"Gần như chúng tôi chịu sạch thiệt hại", chủ khách sạn nói.

Chỉ một ngày sau tai nạn, Jeju Air ghi nhận khoảng 68.000 vé bị hủy. Các công ty du lịch Hàn Quốc cũng đồng loạt gỡ tất cả quảng cáo trên mạng, hủy bỏ bán hàng trên kênh mua sắm tại nhà, tập trung giải quyết các yêu cầu hủy chuyến bay và tour du lịch.

Theo cổng thông tin Nate News, sự việc cũng khiến người tiêu dùng nước này lo lắng về việc sử dụng các sản phẩm của hãng hàng không giá rẻ. Khoảng 101 chiếc Boeing 737-800, loại máy bay trong vụ tai nạn, đang được vận hành tại Hàn Quốc, hầu hết do các hãng hàng không giá rẻ khai thác, bao gồm 39 chiếc của Jeju Air. Phần lớn các gói du lịch mùa đông đến các điểm phổ biến như Đông Nam Á và Nhật Bản sử dụng dịch vụ của hàng không giá rẻ đều xảy ra tình trạng hủy vé do khách có tâm lý e ngại.

Aram Jeong, sống tại Seoul, nói sẽ không du lịch trong một thời gian để ổn định tâm lý sau khi nghe về vụ tai nạn của Jeju Air. Cô từng tới Việt Nam du lịch khoảng 10 lần và hầu hết trên những chuyến bay của hàng không giá rẻ.

"Tôi nghĩ mình đã may mắn và không muốn bay với các hãng giá rẻ nữa", cô nói.

Đối lập với Aram Jeong, Choi - sống ở Seoul - không cho rằng vụ tai nạn của Jeju Air có thể khiến người Hàn e ngại du lịch nước ngoài hay từ chối sử dụng hàng không giá rẻ.

Báo cáo về khả năng sống sót năm 2020 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ cho thấy 1,3% số người tử vong do các vụ tai nạn hàng không thương mại từ năm 2001 đến 2017. Số liệu này giảm mạnh so với mức 4,7% theo khảo sát từ năm 1983 đến 2000.

Ngoài ra, dựa trên dữ liệu khảo sát, các chuyên gia hàng không cho rằng không có vị trí an toàn tuyệt đối trên máy bay và khả năng sống sót phụ thuộc vào bối cảnh từng vụ tai nạn. Máy bay vẫn là phương tiện an toàn nhất nhờ quy tắc an toàn bay và những cải tiến trong thiết kế.

Theo nhiều đơn vị chuyên khách inbound Hàn Quốc tới Phú Quốc, Việt Nam chỉ xếp sau Nhật Bản trong top điểm du lịch nước ngoài được yêu thích nhất vì thân thiện, dịch vụ tốt và giá cả phải chăng. Sau thời gian bùng nổ ở miền Trung, khách có xu hướng dịch về phía nam, cụ thể là Cam Ranh và Phú Quốc trong năm 2025 và 2026. Do đó, các đơn vị kinh doanh du lịch kỳ vọng lượng khách Hàn sớm hồi phục từ giai đoạn tháng 2 khi tâm lý du khách ổn định hơn.

Tú Nguyễn