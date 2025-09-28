Thảm kịch giẫm đạp khiến 39 người chết tại Ấn Độ diễn ra thế nào

Cuộc mít tinh của diễn viên kiêm chính trị gia Vijay diễn ra giữa nắng nóng muộn nhiều tiếng so với kế hoạch, khiến đám đông vượt tầm kiểm soát và châm ngòi giẫm đạp.

Cuộc mít tinh ngày 27/9 do đảng Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) tổ chức tại quận Karur, bang miền nam Tamil Nadu, thu hút nhiều người tham dự vì có nam diễn viên kiêm chính trị gia nổi tiếng Vijay phát biểu. Cảnh sát ước tính sự kiện thu hút khoảng 30.000 người, song theo các nguồn tin địa phương, số người tham dự thực tế có thể gấp đôi.

Đám đông vây quanh chiếc xe buýt của diễn viên kiêm chính trị gia Vijay tại buổi mít tinh ở quận Karur, bang miền nam Tamil Nadu, ngày 27/9. Ảnh: Hindu

Cảnh sát cho biết những người ủng hộ Vijay đã tới địa điểm mít tinh chờ đợi từ trưa giữa trời nắng gắt. Các nhân chứng cho hay mọi thứ ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát khi địa điểm tổ chức quá tải người tham dự.

Nhân chứng Nanda Kumar cho hay Vijay thông báo với mọi người là sẽ bắt đầu sự kiện vào 11h, nhưng chính trị gia kiêm diễn viên nổi tiếng này rất lâu sau mới xuất hiện, khiến nhiều người trong đám đông mệt mỏi, kiệt sức vì phải chờ đợi quá lâu trong bầu không khí ngột ngạt, oi bức.

"Vijay đáng lẽ phải đến nơi lúc 9h, nhưng ông ấy mãi không xuất hiện. Chính vì thế mà có một đám đông khổng lồ, với rất nhiều phụ nữ và trẻ em có mặt. Trong những cuộc mít tinh như thế này, không nên đưa phụ nữ và trẻ em theo cùng", nhân chứng Zakir cho hay.

Sau khi tổ chức một cuộc mít tinh khác trong ngày, Vijay chỉ đến địa điểm tổ chức lúc trời đã tối, trễ hơn 7 tiếng so với kế hoạch, làm tình hình thêm nghiêm trọng. Hàng nghìn người đã đi theo đoàn xe của ông và số lượng không ngừng tăng lên.

Hỗn loạn nổ ra khi đám đông tràn lên, xô đẩy rào chắn để nhìn thấy Vijay trong lúc ông phát biểu từ trên nóc xe buýt. Nhiều người đã ngất xỉu vì nắng nóng và chen chúc, buộc cảnh sát phải can thiệp nhưng không thể ngăn được đám đông từ phía sau tràn tới. Nhiều người ở phía trước ngã xuống và bị đám đông giẫm đạp.

Khoảnh khắc vụ giẫm đạp xảy ra tại buổi mít tinh của chính trị gia Ấn Độ Khoảnh khắc vụ giẫm đạp xảy ra tại buổi mít tinh ngày 27/9. Video: NDTV

Vijay đã dừng bài phát biểu giữa chừng khi các nhân viên báo động về việc nhiều người trong đám đông bị ngất. Ông kêu gọi cảnh sát giúp đỡ, ném những chai nước vào đám đông để hỗ trợ, đồng thời yêu cầu người có mặt nhường đường cho xe cứu thương.

"Xe cứu thương không thể đi vào. Không có đủ chỗ cho mọi người đứng. Phải mất một khoảng thời gian rất dài mới đưa được mọi người ra ngoài", nhân chứng tên Suriya kể.

Trong khi những người bị ngất được đưa đến bệnh viện, Vijay vẫn tiếp tục bài phát biểu. Tuy nhiên, ông nhanh chóng kết thúc vì nhận thấy tình hình ngày càng nghiêm trọng trong đám đông.

"Chúng tôi phải tự mình vật lộn. Không thể làm gì để kiểm soát đám đông", Nanda Kumar cho hay.

"Khó biết lỗi thuộc về ai. Mọi người tới đây mong ông ấy đến đúng giờ. Nhiều người cho cả trẻ em đi cùng. Ai nấy đều đói hoặc gặp phải nhiều khó khăn khác. Mọi người đến với lòng nhiệt tình, muốn được thấy một ngôi sao. Điều này thực sự rất đau lòng", Kumar nói.

Anh cầu nguyện cho tất cả những người bị thương hồi phục hoàn toàn và trở về nhà an toàn, nhưng cho rằng ngay cả khi các biện pháp an toàn được áp dụng, cảnh sát đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi để cho quá nhiều người tham dự sự kiện, vượt nhiều lần so với ước tính.

Xe cứu thương tiếp cận hiện trường vụ giẫm đạp. Ảnh: Hindu

Vụ giẫm đạp tại cuộc mít tinh của ông Vijay đến nay khiến ít nhất 39 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, và 46 người bị thương. Tại các bang miền nam Ấn Độ, đặc biệt là Tamil Nadu, một số ngôi sao điện ảnh có địa vị vượt xa người thường, bắt nguồn từ văn hóa cổ xưa của người Tamil về sùng bái anh hùng và hình ảnh cá nhân. Nhiều ngôi sao đã trở thành chính trị gia và thậm chí còn được coi như thánh nhân.

Vũ Hoàng (Theo India Express, India News Network, AFP, Reuters)