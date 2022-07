Thảm kịch 9 mạng người sau vụ ngoại tình tai tiếng

MỹKhi việc Susie ngoại tình với anh họ vỡ lỡ, tất cả người cấm cản quan hệ bất chính này đều lần lượt bị chết bí ẩn.

Susie Newsom sinh vào đêm Giáng sinh năm 1946, North Carolina trong gia đình trâm anh thế phiệt. Cô được đặt theo tên của dì, Susan Sharpe, nữ chánh án đầu tiên của Tòa Tối cao bang này.

Susie bị hở van tim bẩm sinh, để tránh mọi biến chứng nhỏ nhất, cha mẹ nuông chiều, làm mọi thứ để đảm bảo cô không phải khóc. Susie lớn lên ngày một xinh đẹp, nổi tiếng và kiêu kỳ. Tại đại học, cô hẹn hò với thiếu gia Tom Lynch chỉ vì môn đăng hộ đối.

Nhưng khi Tom đưa Susie về ra mắt gia đình anh ở Kentucky, căng thẳng ngay lập tức nổ ra giữa mẹ của Tom và nàng dâu tương lai. Bà Delores cho rằng Susie thô lỗ và kiêu căng nên ngăn cản cuộc hôn nhân.

Susie phát hiện ra thái độ khinh thường của bà Delores và không ngại ngần bộc lộ rõ thái độ "khiêu chiến".

Họ vẫn kết hôn, ngày 6/6/1970 và chuyển đến Lexington, Kentucky, nơi Tom theo học trường nha khoa và Susie xin việc. Susie không giao du với nhà chồng. Cặp đôi sau đó chuyển đến South Carolina và sinh con trai đầu lòng năm 1974, đặt tên là John.

Delores rất vui mừng và nóng lòng muốn gặp cháu nội, nhưng khi đến nơi, Susie không cho bà vào nhà. Cô bảo mẹ chồng đặt khách sạn và cô sẽ liên lạc sau để xếp ngày gặp bé John. Năm 1976, Susie sinh con trai thứ hai, James. Bà Delores không gặp cháu cho đến khi cậu được một tuổi.

Susie và hai con trai. Ảnh: NY Daily News

Gia đình sau đó chuyển đến Albuquerque, New Mexico, nơi chồng cô bắt đầu hành nghề nha khoa. Susie ghét New Mexico, chê bai mảnh đất "nhà quê", liên tục khoe khoang, so sánh với quê nhà. Người xung quanh bắt đầu thấy Susie khó ưa. Cô trở nên khó ở và cuộc hôn nhân của họ bị ảnh hưởng.

Năm 1979, Susie đưa các cậu bé về quê ngoại thăm ông bà nhưng sau đó gọi điện cho chồng để báo sẽ không trở lại. Cô sẽ đệ đơn ly hôn và giành toàn quyền nuôi con.

Tom bị sốc, yêu cầu Susie ít nhất phải cho anh ta quyền nuôi chung hai con, nhưng cô không nhân nhượng. Tom phải cấp dưỡng cho hai con và chỉ được phép ở với các cậu bé một vài tuần vào mùa hè và Giáng sinh.

Trở lại quê nhà, Susie nộp đơn xin làm giáo viên tiếng Anh ở Đài Loan và được đề nghị một vị trí ở Đài Bắc. Cô háo hức nhận lời và đem theo các con ngay sau Giáng sinh năm 1979. Sự háo hức kéo dài không bao lâu, Susie lại chán ghét bầu không khí Á Đông và lại về quê cha mẹ, tháng 6/1980.

Cả gia đình đều sửng sốt trước vẻ ngoài gầy gò và ốm yếu của 3 mẹ con. Mẹ Susie vội vàng giục con gái đến gặp bác ruột làm bác sĩ địa phương.

Trong quá trình điều trị, Susie gặp anh họ, Fritz Klenner, người đang làm việc tại phòng khám của cha mình, dù chưa tốt nghiệp trung cấp Y khoa. Fritz dành phần lớn tiền bạc mua súng và vũ khí với "mục đích sưu tập". Anh ta có xu hướng bạo lực, hung hăng và hoang tưởng, luôn khoe mình là truyền nhân Hitler và đặc vụ CIA.

Khi Susie còn nhỏ, cô ấy nghĩ rằng Fritz tính kỳ lạ, nhưng trong giai đoạn yếu đuối này lai thấy người này đầy nam tính, ân cần và uyên bác. Cô dần nảy sinh tình cảm.

Cha mẹ Susie nhận ra cô và Fritz đã dành quá nhiều thời gian cho nhau và tỏ rõ thái độ phản đối, liền sau đó là những cuộc tranh cãi gay gắt. Susie vẫn như kiểu cách đỏng đảnh ngày bé, vùng vằng dọn đồ và mang con khỏi nhà mẹ đẻ, thuê nhà ở một khu vực cách xa, cắt liên lạc với bố mẹ và ghẻ lạnh với hầu hết họ hàng.

Susie và Fritz tiếp tục cuộc tình lãng mạn. Nhưng Susie không phải là người duy nhất của anh ta. Fritz đang qua lại với ít nhất 2 phụ nữ khác cùng thời điểm đó.

Tháng 6/1983, Tom, chồng cũ của Susie tái hôn, hoảng hốt khi nhận ra hai con trai tới dự đám cưới mình với thể trạng gầy ốm thê thảm, móng tay móng chân dài và đầu tóc bẩn rối bù xù. Tom lo lắng dò hỏi nhưng các cậu bé không nói gì. Khi hai cậu bé trở về với mẹ, Fritz bắt đầu để mắt tới Tom.

Fritz tung tin Tom chuyển đến New Mexico vì Tom vốn là trùm buôn ma túy, đến "tiếp quản" địa bàn. Fritz biết "thông tin mật" này vì anh ta là người của CIA. Susie tin sái cổ.

Fritz "bơm" cho Susie hàng tá lời bịa đặt về Tom để hạn chế Tom tiếp xúc với các con trai, đồng thời bắt đầu yêu cầu các cậu bé gọi mình là bố. Mối quan hệ của cặp đôi thị phi, tiếp tục là cái gai trong mắt họ hàng.

Fritz Klenner. Ảnh: Greensboro

Mùa hè năm 1984, hai con trai Susie trở lại New Mexico chơi với bố. Vài ngày sau, Tom bàng hoàng nhận tin mẹ và em gái chết tại nhà, ở Kentucky. Cả hai đều đã bị bắn bằng một khẩu súng trường công suất lớn. Cảnh sát tin rằng đây là vụ thủ tiêu chuyên nghiệp.

Không có vỏ đạn pháo để lại, không có bằng chứng nào khác có thể dẫn cảnh sát đến bất cứ ai. Cảnh tượng được dàn dựng để trông giống như vụ cướp, nhưng những đồ vật có giá trị được để lại. Vụ án bế tắc.

Suy sụp khi vừa mất cha năm ngoái, Tom cầu xin Susie cho hai con ở lại với thêm vài ngày nhưng cô lạnh lùng từ chối. Tom quyết định kiến nghị lên tòa án về việc dàn xếp lại quyền nuôi con, xuất phát từ tình trạng sức khỏe rất kém của chúng mỗi lần đến gặp anh. Bố mẹ Susie quyết định làm chứng chống lại con gái.

Một tuần trước phiên toà, bố mẹ và bà nội của Susie đã bị sát hại theo cách tương tự như mẹ và em gái Tom, nhưng bạo lực hơn rất nhiều, bằng cả súng và dao, thi thể không nguyên vẹn.

Được thông báo về vụ án mạng, Susie không phản ứng nhiều, nhưng Tom thì biết rằng mọi chuyện không ngẫu nhiên. Ai cũng biết mẹ và chị gái Tom là kẻ thù của Susie. Còn bố mẹ Susie đã đồng ý ra tòa chống lại con gái. Tất cả đều bị giết theo cùng một cách, cùng loại vũ khí.

Tom đã gọi cho điều tra viên chính của vụ án, để bày tỏ mối quan ngại của mình, đề nghị họ nên xem xét Fritz, người đang có quan hệ bất chính với vợ cũ của anh.

Điều tra các mối quan hệ của Fritz, cảnh sát gặp thiếu niên tên Perkins. Cậu khai, Fritz giới thiệu mình là điệp viên CIA, cần Perkins giúp đỡ cho một nhiệm vụ mật, hứa hẹn sau này sẽ "cất nhắc" Perkins vào ngành. Perkins ngây thơ đồng ý và nhiều ngày lái xe đưa đón Fritz do thám quanh khu nhà của bố mẹ Susie. Perkins xác nhận, hôm án mạng, Fritz rời xe, tiến vào trong nhà và trở lại xe sau gần 10 phút.

Khi được cảnh sát nói rằng mọi chuyện về điệp viên CIA và nhiệm vụ đặc biệt đều giả dối và Fritz thực chất là nghi phạm giết 5 người, Perkins đồng ý giúp làm chứng.

Vài ngày sau, khi đang bí mật theo dõi Fritz, cảnh sát thấy hắn chất đầy thực phẩm đóng hộp, lều bạt và thiết bị hỗ trợ sinh tồn nơi hoang dã vào xe ôtô và đến đón ba mẹ con Susie.

Một sĩ quan đã cố gắng chặn xe nhưng Fritz rồ ga chạy trốn và bắn trả 5 phát đạn, gây trọng thương. Những chiếc tuần dương khác hú còi đuổi theo ngay sau, còn Fritz tiếp tục nổ súng giữa thị trấn đông đúc. Người dân chạy náo loạn tìm chỗ ẩn nấp. Cảnh sát nhận ra trong xe có một phụ nữ cùng hai đứa trẻ nên cố gắng không bắn trả.

Cuộc truy đuổi tiếp tục khi Fritz lái xe về phía đường cao tốc, nơi cảnh sát đã được xác định vị trí và ẩn nấp, chờ đợi. Nhưng Fritz bắt đầu giảm tốc độ. Tiếp theo, các cảnh sát nghe thấy hai tiếng súng và sau đó là một tiếng nổ kinh hoàng. Chiếc ôtô bắt lửa và bị ném lên không trung, vỡ ra rồi đập xuống đất. Các mảnh vỡ cao tới đỉnh cột điện thoại gần đó.

Cảnh sát tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Charlotte Observer

Cảnh sát nhảy khỏi vị trí, chạy lại gần, thấy Fritz đang úp mặt xuống mương, vẫn còn thở, sau đó sặc máu và chết tại chỗ.

Ở phía đối diện, Susie đã chết. Ở ghế sau xe, hai cậu bé cùng chú chó cưng đều đã bị bắn chết và tiêm xyanua.

Bên trong xe có nhiều vũ khí gồm súng, dao, đạn và lựu đạn, mặt nạ phòng độc, thực phẩm, tiền mặt và sách hướng dẫn sinh tồn, hơi cay và thuốc nổ.

Cảnh sát tin rằng Susie rất có thể đã biết trước về những vụ ám sát trước đó, cũng như kế hoạch tự sát.

Perkins ngồi tù bốn tháng, do liên quan vụ ám sát bố mẹ và bà nội Susie. Viên cảnh sát trúng đạn của Fritz may mắn sống sót.

Chồng cũ của Susie từ chối chôn các cậu bé ở quê ngoại và đưa về New Mexico an nghỉ.

Hải Thư (Theo NYDaily News, Acast, Charlotte Observer)