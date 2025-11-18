Thăm kênh đào Nyhavn nổi tiếng ở Copenhagen

Nyhavn được xây dựng vào cuối thế kỷ 17, thời kỳ Đan Mạch phát triển mạnh cả về thương mại và công nghiệp. Trước khi Bến Cảng Nyhavn ra đời, Copenhagen chỉ có các cảng nhỏ lẻ, chưa kết nối đồng bộ giữa các khu vực trong thành phố. Vào năm 1670, vua Christian V của Đan Mạch đã quyết định xây dựng Nyhavn, tạo thành đường thủy kết nối trực tiếp thành phố với biển Baltic.
Việc xây dựng cảng Nyhavn được coi là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế của Đan Mạch thời kỳ đó, khi đất nước tìm cách mở rộng thương mại quốc tế.
Du khách có thể chọn một du thuyền châu Âu như Canal Boat Ride Copenhagen để ngắm cảnh dọc theo kênh rạch, cảm nhận từng khung cảnh, kiến trúc đặc trưng của thành phố ven biển.
Trải qua hơn 300 năm, Nyhavn vẫn giữ được kiến trúc đặc trưng với những dãy nhà nhiều màu sắc chạy dọc bờ kênh. Trên tuyến phố dài chưa đầy 500 m, những con tàu vỏ gỗ cổ kính neo đậu xen kẽ các du thuyền hiện đại. Sự giao thoa giữa lịch sử và đời sống đương đại khiến nơi đây được du khách mệnh danh là "con đường di sản" của Copenhagen.
Những mái nhà mang nhiều màu sắc là điểm nhấn cho khung cảnh tại kênh đào Nyhavn.
Mùa xuân và hè là thời gian thích hợp để trải nghiệm tour đi thuyền trên kênh. Du khách nên chọn khung giờ sáng sớm hoặc chiều muộn để tránh nắng gắt và thuận tiện chụp ảnh.
Du khách có thể tản bộ dọc bờ kênh, ghé các quán giải khát và ngắm những con thuyền trắng neo đậu. Khu vực này cũng thường xuyên diễn ra các lễ hội văn hóa, nhạc sống và trang trí cờ hoa.
Vốn là bến cảng sầm uất từ thế kỷ 18, Nyhavn hiện vẫn giữ được kiến trúc các dãy nhà cổ nhiều màu nằm sát mép nước.
Từ trên thuyền, du khách có thể ngắm những ngôi nhà cổ phủ đầy hoa dọc hai bên bờ.
Vào mùa xuân, hoa nở dọc các lối đi ở Nyhavn. Người dân và du khách thường tập trung tại hàng quán ven kênh để ăn trưa, uống cà phê, tạo nên không khí nhộn nhịp sau mùa đông.
Tour đường sông đưa du khách đi qua những cây cầu cổ bắc ngang kênh.
Sau giai đoạn xuống cấp cuối thế kỷ 19, Hiệp hội Nyhavn được thành lập năm 1960 để phục dựng khu vực. Đến năm 1977, Thị trưởng Egon Weidekamp chính thức công nhận nơi này là bảo tàng cảng biển.
Hiện Nyhavn là một trong những điểm du lịch hút khách nhất Copenhagen. Du khách có thể đến đây bằng xe buýt, tàu điện ngầm hoặc đi bộ từ các khu lân cận.
Giang Huy