Thâm hụt thương mại của Mỹ thấp nhất 17 năm

Xuất khẩu giảm sút khiến thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 10/2025 xuống thấp nhất kể từ giữa năm 2009.

Ngày 8/1, Cục Phân tích Kinh tế và Thống kê thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy thâm hụt thương mại của nước này tháng 10 năm ngoái đạt 29,4 tỷ USD, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước đó. Con số này chỉ bằng nửa dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters, đồng thời thấp nhất kể từ tháng 9/2009.

Báo cáo tháng 10 công bố muộn do chính phủ Mỹ đóng cửa 43 ngày năm ngoái.

Container tại cảng Los Angeles (Mỹ) tháng 11/2025. Ảnh: Reuters

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Mỹ tăng 2,6% lên kỷ lục 302 tỷ USD trong tháng 10. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cũng lập kỷ lục mới tại 195,9 tỷ USD. Hoạt động xuất khẩu vàng và các kim loại quý khác đã hỗ trợ sức tăng này. Ngược lại, xuất khẩu hàng tiêu dùng và nhiều nhóm khác lại giảm sút.

Tổng kim ngạch nhập khẩu giảm 3,2% xuống 331,4 tỷ USD. Trong đó, nhập khẩu hàng hóa giảm 4,5% về 255 tỷ USD. Các số liệu này đi xuống có thể do thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hoặc do chính nhu cầu tại Mỹ yếu đi.

Nhập khẩu hàng công nghiệp, tiêu dùng đều đi xuống. Ngược lại, nhập khẩu linh kiện máy tính, thiết bị viễn thông lại tăng, do nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Một năm qua, chính sách bảo hộ thương mại của ông Trump khiến thâm hụt thương mại của Mỹ biến động mạnh. Thâm hụt thương mại giảm đóng góp đáng kể vào tăng trưởng quý II và III năm ngoái của Mỹ.

Cục Dự trữ liên bang Atlanta ước tính GDP quý IV của Mỹ tăng 2,7%. Quý trước đó, nền kinh tế này tăng trưởng 4,3%.

Hà Thu (theo Reuters)