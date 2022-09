Thảm họa câu view trên TikTok Việt

Cuộc sống của gia đình Phương Nhung bỗng xáo trộn sau khi cô xuất hiện trong video cắt ghép ác ý của một TikToker.

"Vì câu view, câu like, nhiều người sẵn sàng sản xuất nội dung nhảm nhí, không có tính giáo dục, phản cảm, hay nguy hiểm hơn là nội dung vi phạm pháp luật, thuần phong mỹ tục", ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, đánh giá.

Theo ông Khiêm Vũ, đã đến lúc người xem và nhãn hàng cần định nghĩa về người có sức ảnh hưởng (KOL), chứ không chỉ dựa vào những con số. Có nhiều năm theo dõi thị trường nội dung số tại Việt Nam, ông Khiêm đánh giá trước đây, một người làm nội dung trên Facebook hay YouTube đạt 100 nghìn lượt theo dõi đã là cột mốc lớn và có sức ảnh hưởng với cộng đồng. Nhưng nay, không ít TikToker có thể may mắn thu về hàng trăm nghìn lượt theo dõi chỉ sau một vài video ngắn. Sau đó, họ không duy trì được các giá trị của mình và phải dùng chiêu trò để tiếp tục lôi kéo sự chú ý.



"Một số đối tượng tìm mọi cách để nổi tiếng trên mạng xã hội, kể cả việc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, sản xuất nội dung phản cảm, thiếu tính giáo dục, giả mạo thông tin, kích động bạo lực, bôi nhọ, nói xấu chính quyền", Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói trong phiên thảo luận trước Quốc hội hồi tháng 8.



Cũng trong tháng 8, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. Trong đó, điều 26 quy định các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm lĩnh vực mạng xã hội, cần lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam. Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết hiện TikTok có văn phòng đại diện ở Việt Nam. Trong nhiều trường hợp, Cục đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị này để xử lý nhanh chóng các nội dung và người dùng vi phạm pháp luật. Trong thời gian tới, một số mạng xã hội xuyên biên giới phổ biến khác như YouTube, Facebook cũng sẽ phải tuân thủ.

Theo ông Lê Quang Tự Do, định nghĩa "phản cảm" phụ thuộc vào cách đánh giá của mỗi người, và có một ranh giới nhất định giữa "phản cảm" với "vi phạm pháp luật". "Với những video vi phạm, chúng tôi chỉ đạo các nền tảng phải xử lý ngay, đồng thời yêu cầu họ có biện pháp chặn lọc trước khi chúng được phát tán. Còn với những nội dung mà dư luận cho rằng phản cảm, nhưng chưa đến mức xử phạt, Cục cũng đề nghị các nền tảng khuyến cáo đến người làm nội dung, đặc biệt những người nổi tiếng, để tự điều chỉnh hành vi", ông Do nói.

Trong báo cáo minh bạch quý I/2022, TikTok cho biết Việt Nam nằm trong số 30 thị trường có số video bị xóa cao nhất, với khoảng 2,4 triệu video đã bị gỡ bỏ vì vi phạm chính sách cộng đồng. Trên YouTube, Việt Nam cũng liên tục nằm trong top 10 thị trường về video bị xóa, với số lượng phổ biến từ 70-80 nghìn đến hơn 200 nghìn video mỗi quý. Các lý do phổ biến dẫn đến việc video bị xóa là do không an toàn với trẻ em, tin giả, hình ảnh bạo lực.

Lưu Quý