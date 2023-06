Thăm bảy kỳ quan thế giới mới trong bảy ngày

Du khách người Anh Jamie McDonald đến bảy kỳ quan thế giới mới trong bảy ngày và chỉ ngủ 12 tiếng trong suốt hành trình dài gần 37.000 km.

Bảy kỳ quan thế giới mới Jamie đã tới gồm Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), Taj Mahal (Ấn Độ), thành cổ Petra (Jordan), Đấu trường La Mã Colosseum (Italy), tượng Chúa Cứu thế (Brazil), Machu Picchu (Peru) và Chichén Itzá (Mexico). Bảy Kỳ quan Thế giới Mới (Seven New Wonders) được bình chọn từ 200 di tích do tổ chức New 7 Wonders Foundation có trụ sở tại Thụy Sĩ khởi xướng năm 2001 và công bố vào năm 2007.

Hành trình của Jamie được thực hiện trong 6 ngày, 16 tiếng 14 phút, từ 6 đến 12/3. Ngày 16/5, kỷ lục Guiness công nhận Jamie là người "đến thăm bảy kỳ quan thế giới trong thời gian nhanh nhất".

Jamie McDonald chụp ảnh lưu niệm trước lăng Taj Mahal. Ảnh: Travelport

Để đạt được chứng nhận, anh phải đáp ứng các yêu cầu đặt ra: không dùng máy bay trực thăng để di chuyển mà phải dùng phương tiện công cộng, chỉ được đi taxi trong bán kính dưới 50 km, phải ghi lại lịch trình qua GPS.

Trước chuyến đi, Jamie hỏi ChatGPT mất bao lâu để đến thăm bảy kỳ quan mới. Đáp án là 21 ngày. Cuối cùng, Jamie đã rút ngắn thời gian còn một phần ba bằng việc bắt 13 chặng máy bay, 16 chuyến taxi, 9 chuyến xe buýt và 4 chuyến tàu hỏa cùng một lần trên xe trượt băng (trượt xuống từ Vạn Lý Trường Thành) cho hành trình gần 37.000 km. Anh chỉ ngủ 12 tiếng và ăn đồ ăn trên máy bay suốt chặng đường, ngoại trừ một chiếc pizza ăn vội ở Rome trước khi chạy đi xem Đấu trường La Mã Colosseum.

Vé trên các chuyến bay đều là hạng phổ thông, vì vậy Jamie đều ngồi ngủ. "Tôi đã thầm hy vọng đây sẽ là một kỳ nghỉ vui vẻ. Nhưng thực sự nó là cuộc đua với thời gian", anh nói. Ngoại trừ Vạn Lý Trường Thành, sáu kỳ quan còn lại Jamie dành chưa đến một giờ ở lại. Dù vậy, anh luôn coi thử thách và tốc độ di chuyển của mỗi chuyến đi, đích đến đã là những phần thú vị. "Sau khi đến mỗi kỳ quan, tôi càng có nhiều cảm hứng hơn để đến các điểm tiếp theo", anh nói.

Jamie chụp ảnh với chứng nhận của kỷ lục Guinness về chuyến đi của mình. Ảnh: Travelport

Jamie đến Vạn Lý Trường Thành vào tháng 3 khi Trung Quốc vẫn chưa mở cửa hoàn toàn với khách quốc tế nên điểm du lịch này chưa đông khách. Jamie cũng đến Trung Quốc với tư cách khách doanh nhân. Anh thuê khách sạn gần Vạn Lý Trường Thành, ngắm bình minh ở đây. Tại Ấn Độ, Jamie ghé thăm chợ Chandni Chowk ở Delhi trước khi đến Arga và thăm lăng mộ Taj Mahal. Lúc đó mới 3h nhưng toàn bộ nơi anh đến đã náo nhiệt.

Đây không phải lần đầu Jamie tham gia vào các thử thách khắc nghiệt. Trước đó, anh đạt thành tích chạy 8.000 km khắp Canada. Chuyến đi lần này của Jamie nhằm mục đích gây quỹ cho tổ chức từ thiện Superhero Foundation chuyên giúp đỡ trẻ bị bệnh. Quỹ được thành lập hơn 10 năm, đến nay Jamie đã quyên góp được hơn một triệu bảng Anh (hơn 30 tỷ đồng).

Khi còn nhỏ, Jamie thường xuyên đi viện điều trị vì căn bệnh rỗng tủy (syringomyelia), từng đối mặt với các triệu chứng như suy giảm miễn dịch, động kinh, không thể di chuyển chân. Năm 2012, khi quay lại bệnh viện anh điều trị hồi nhỏ, mọi ký ức thơ ấu ùa về. Jamie muốn làm một điều gì đó để hỗ trợ những đứa trẻ giống mình.

Sau đó, thay vì dùng tiền để đặt cọc mua nhà, Jamie mua một chiếc xe đạp và đạp từ Bangkok, Thái Lan đến Gloucester (nơi có bệnh viện nhi từng điều trị cho anh), nhằm gây quỹ. Nhiều người đã phản đối hành động của Jamie, cho là điều ngớ ngẩn nhưng anh vẫn kiên định. "Thật tuyệt vời. Tôi mặc một bộ đồ siêu nhân và đi khắp các quốc gia, quyên tiền cho những đứa trẻ bị bệnh", Jamie nói.

Anh Minh (Theo Forbes, SCMP)