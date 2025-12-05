Thảm án từ cuộc tình vụng trộm với người làm thuê

MỹLén ngoại tình với gã thợ sửa chữa gần hai năm, Orsolya Gaal muốn chấm dứt quan hệ nhưng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của kẻ này.

Khoảng 8h ngày 16/4/2022, một người dân dắt chó đi dạo phát hiện chiếc túi du lịch cỡ lớn bị vứt ven đường Jackie Robinson Parkway ở khu Forest Hills, quận Queens, New York. Túi vải căng phồng, có máu rỉ ra và bốc mùi khó tả.

Bên trong túi là những phần thi thể bị cắt rời. Theo cảnh sát, nạn nhân là một phụ nữ trung niên, có 58 vết thương do vật sắc nhọn gây ra ở cổ, thân và cánh tay trái.

Gần chiếc túi có một vệt máu kéo dài, nghi do hung thủ để lại trong quá trình di chuyển thi thể. Cảnh sát lần theo dấu máu đến một ngôi nhà sang trọng cách đó 9 dãy nhà, phát hiện vết máu ở tầng một và tầng hầm, một con dao dính máu ở tầng ba và một thiếu niên vẫn đang say giấc trong phòng ngủ ở tầng hai.

Thiếu niên tên Leo Klein, 13 tuổi, đã sống tại đây nhiều năm cùng bố mẹ và anh trai Jamie, 17 tuổi. Cách đây không lâu, bố Leo đưa anh trai vừa tốt nghiệp trung học đến bang Oregon để tham quan các trường đại học, chỉ còn Leo và mẹ ở nhà. Khi cảnh sát hỏi mẹ đâu, Leo nói tối qua đi ngủ sớm, lúc đó chưa thấy về và cũng không biết bà đi đâu.

Cảnh sát xác nhận nạn nhân bị vứt xác bên đường chính là mẹ Leo, nữ chủ nhân của ngôi nhà - bà Orsolya Gaal, 51 tuổi.

Cảnh sát phát hiện túi đựng thi thể Orsolya Gaal ở cách nhà khoảng 1,6 km. Ảnh: The New York

Orsolya sinh ra ở Hungary, tốt nghiệp ngành quản lý quốc tế tại Đại học Kinh doanh Budapest. Để theo đuổi tình yêu, Orsolya sang Mỹ kết hôn với chồng doanh nhân tên Howard Klein.

Cuộc sống hôn nhân của họ rất hạnh phúc, đủ đầy. Howard thành lập công ty tư vấn đầu tư tài sản, còn Orsolya làm việc cho một công ty thương mại ở Manhattan. Sau đó, để chăm sóc tốt cho hai con, Orsolya từ bỏ sự nghiệp và trở thành bà nội trợ toàn thời gian.

Gia đình, bạn bè và hàng xóm nhận xét Orsolya hiền lành, dịu dàng, hết lòng vì các con và có đam mê du lịch.

Kẻ kéo túi đựng xác trên phố

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ Leo vì Orsolya bị sát hại tại nhà riêng, rất có thể Leo là người duy nhất có mặt tại thời điểm đó. Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn kỹ lưỡng, điều tra viên phát hiện cậu bé thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tại hiện trường án mạng, cửa ra vào và cửa sổ của ngôi nhà không có dấu vết bị phá hoại, cho thấy thủ phạm không hề đột nhập nhà. Kết hợp với lời khai của Leo rằng không nghe thấy bất kỳ tiếng động lớn nào vào đêm hôm trước, cảnh sát suy đoán thủ phạm quen biết nạn nhân, thậm chí có mối quan hệ thân thiết. Hơn nữa, để gây ra những vết thương như vậy và kéo thi thể đi 9 dãy nhà trên đường, thủ phạm hẳn phải rất có sức vóc. Từ đây, cảnh sát tập trung điều tra những người đàn ông trưởng thành có quen biết với nạn nhân.

Theo Leo, bố và anh trai đã rời New York trước khi Orsolya bị sát hại, nhưng cảnh sát phát hiện điều đáng ngờ khi kiểm tra hành trình di chuyển của hai người.

Vào 15/4, ngày Orsolya bị sát hại, chồng cô đăng tin trên mạng xã hội nói rằng anh ta và con trai đã đến Portland, Oregon an toàn. Ngày hôm sau, Howard lại đăng tin khác nói sắp trở về New York, rồi xóa ngay sau đó. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng người chồng cố tình tạo chứng cứ ngoại phạm.

Lúc này, một hàng xóm cung cấp đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông kéo chiếc túi du lịch đi ngang qua cửa nhà anh ta vào lúc 4h30 ngày 16/4. Dựa trên dòng thời gian, cảnh sát xác định đây chính là hung thủ, và chiếc túi nọ đang chứa thi thể. Đáng tiếc là kẻ này che chắn rất kỹ, chỉ có thể nhìn ra chiều cao và ít đường nét cơ thể. Theo đối chiếu, người đàn ông trong video khá giống Howard về cả ngoại hình lẫn chiều cao.

Camera giám sát ghi lại cảnh nghi phạm kéo túi đựng xác trên phố lúc 4h30. Ảnh: Nypost

Một ngày sau án mạng, Howard trở về New York. Anh ta tỏ ra vô cùng phẫn nộ trước sự nghi ngờ của cảnh sát và cho họ xem ảnh đi cùng con trai tham dự một sự kiện của trường đại học ở Portland. Trước những bằng chứng rõ ràng, cảnh sát loại trừ nghi vấn với Howard.

Gã thợ sửa chữa đáng ngờ

Đội điều tra hiện trường phát hiện manh mối mới quan trọng: một chiếc áo khoác, áo phông, đôi boots và băng gạc dính máu được giấu trong bụi rậm của khu rừng gần nơi vứt xác. Xét nghiệm ADN xác nhận máu là của Orsolya, cho thấy những món đồ này được hung thủ mặc khi gây án. Howard nhớ ra từng nhìn thấy người thợ sửa chữa của gia đình mình mặc áo khoác này.

Trong khi đó, nhờ kiểm tra nhật ký cuộc gọi trên điện thoại của Orsolya, cảnh sát đã thu thập được thông tin về ba người cô liên lạc vào ngày hôm đó, một trong số đó là thợ sửa chữa David Bonola mà Howard nhắc đến. David cũng được điều trị vết thương ở tay tại bệnh viện vào 16/4.

David, 44 tuổi, sinh ra ở Mexico và nhập cư trái phép vào Mỹ 21 năm qua, không có tiền án tiền sự. Anh ta kiếm sống bằng nghề sửa chữa, bảo trì nhà cửa. Hai năm trước, gia đình Howard thuê David bảo trì hệ thống sưởi và điều hòa không khí.

Qua điều tra, David từng kết hôn và có hai con. Sau khi vợ qua đời, anh ta sống một mình, luôn thích tán tỉnh các nhân viên nữ tại quán cà phê gần nhà. Từ khi bắt đầu làm việc cho gia đình Howard hai năm trước, David bớt thói lăng nhăng. Theo lời chủ cửa hàng bán hoa địa phương, anh ta thường mua một bó hoa hồng đỏ mỗi tuần để gửi tặng Orsolya, không ngớt khen ngợi cô là "người tình tuyệt vời".

Howard không hề biết vợ có quan hệ ngoài luồng với người thợ sửa chữa kém tuổi, nghèo khó.

Sau khi xác minh thông tin, cảnh sát nhanh chóng xin lệnh bắt giữ David, dán đầy áp phích truy nã khắp khu dân cư và treo thưởng 3.500 USD cho người cung cấp thông tin. Tuy nhiên, trước khi họ kịp hành động, David đã đến đồn cảnh sát vào ngày 21/4, thú nhận về mối quan hệ với Orsolya và vụ giết người.

David Bonola (phải) bị bắt sau khi thú tội giết Orsolya Gaal. Ảnh: Dailybeast

Cuộc tình bí mật dẫn đến án mạng

Năm 2020, David nhận việc bảo trì hệ thống sưởi và điều hòa cho gia đình Orsolya qua giới thiệu của một người bạn. Tính cách vui vẻ, nhiệt tình của bà chủ nhà khiến anh ta say mê và dùng mọi cách để theo đuổi.

Trước những lời tán tỉnh và thư tình ngọt ngào của David, Orsolya không kiên quyết từ chối, thậm chí dần dao động rồi ngã vào vòng tay anh ta vì Howard thường bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho vợ.

Từ đó, khi Howard đi vắng, David thường đến nhà gặp Orsolya. Để tiện hẹn hò, cô còn chỉ cho người tình nơi cất giấu chìa khóa dự phòng.

Đầu 2022, sau hơn một năm lén lút qua lại, Orsolya dường như đã chán ngán nên bắt đầu cự tuyệt việc gần gũi với David và liên tục từ chối lời mời hẹn hò, tỏ ý muốn chấm dứt mối quan hệ bất chính.

Đối mặt với sự xa lánh của Orsolya, David tức giận vì cảm thấy bị lừa dối, cho rằng cô lợi dụng anh ta để thỏa mãn dục vọng rồi vứt bỏ. Nỗi oán hận dần tích tụ và lên đến đỉnh điểm vào tháng 3/2022, khi David vô tình phát hiện bị nhiễm HIV trong một lần khám sức khỏe. Cú sốc lớn khiến anh ta thấy cuộc đời như đã chấm dứt. David tin chắc mình bị lây nhiễm từ Orsolya, cho rằng cô ngủ với kẻ khác sau lưng anh ta.

Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: The New York

Để trả thù, đêm 15/4, David bám theo Orsolya ra khỏi quán rượu về nhà cô. Sau khi Orsolya bước vào cửa, David chặn cô lại, truy hỏi tại sao cư xử lạnh nhạt và tại sao khiến anh ta bị nhiễm HIV.

Orsolya khẳng định bản thân không bị nhiễm bệnh và kiên quyết muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ này, yêu cầu đừng làm phiền nữa. David giận dữ lôi cô xuống tầng hầm, hai người cãi vã dữ dội. Sau đó, anh ta vung dao găm đâm Orsolya liên tục.

Xác định Orsolya đã chết, David dùng dao phân xác, bỏ vào túi đựng gậy khúc côn cầu của con trai cô, kéo lê đến con đường vắng gần rừng cách đó 9 dãy nhà, rồi trở về như không có chuyện gì xảy ra.

Trong thời gian này, anh ta còn giả làm đồng nghiệp cũ của Orsolya, gửi tin nhắn đe dọa đến điện thoại của Howard, nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Anh ta cũng ném máy tính xách tay của Orsolya xuống sông vì tin rằng có "video sex" trong ổ cứng.

Trước cảnh sát, David khai rằng: "Cô ấy đã lây HIV cho tôi. Cô ấy đã nói dối tôi, lợi dụng tôi. Cô ấy nói rằng yêu tôi, nhưng lại không thể ở bên một người".

Ngày 16/11/2022, David bị tuyên án 25 năm tù sau khi nhận tội ngộ sát cấp độ một.

Tuệ Anh (theo Toutiao, Nypost, NBC)