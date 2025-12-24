Thảm án đóng giả ông già Noel, xả súng vào nhà vợ cũ trong đêm Giáng sinh

MỹMột tuần sau ly hôn, Bruce Pardo hóa trang thành ông già Noel, gõ cửa nhà vợ cũ vào đêm Giáng sinh rồi xả súng và phóng hỏa, khiến 9 người thiệt mạng.

Khoảng 23h30 đêm Giáng sinh 24/12/2008, gia đình Ortega đang tổ chức tiệc Giáng sinh tại nhà ở Los Angeles thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô bé Katrina 8 tuổi chạy ra mở, hớn hở reo lên "Ông già Noel!" khi thấy một người đàn ông mặc đồ ông già Noel, cầm hộp quà khổng lồ trên tay. Nhưng chỉ vài giây sau, "ông già Noel" rút hai khẩu súng lục từ túi quần, bắn cô bé.

Sau đó, "ông già Noel" xông vào nhà, xả súng vào khoảng 25 người dự tiệc đang bỏ chạy tán loạn. Chưa dừng lại, hắn mở hộp quà, lấy ra máy phun nhiên liệu tự chế từ máy nén khí di động, phun chất gây cháy quanh nhà rồi phóng hỏa.

Một số người chạy ra cửa sau, một số chạy lên lầu, nhảy khỏi mái nhà và cửa sổ để thoát thân. Mẹ Katrina chạy sang được nhà hàng xóm và gọi điện báo cảnh sát.

"Hắn đang bắn cả gia đình tôi. Nhà đang cháy. Chúng tôi cần ai đó đến ngay lập tức! Con gái tôi bị bắn vào mặt", mẹ Katrina hét lên với nhân viên trực tổng đài 911 của cảnh sát. Người phụ nữ sau đó cố gắng mô tả kẻ xả súng, xác định hắn là Bruce Pardo. Cô van xin cảnh sát đến nhanh vì "không biết còn ai sống sót nữa không".

Bruce Pardo, kỹ sư điện 45 tuổi, là chồng cũ của Sylvia Ortega (43 tuổi) - một trong những cô con gái nhà Ortega.

Cảnh sát tin rằng Bruce có ý định châm lửa bằng pháo sáng nhưng khi nhiên liệu tiếp xúc với ngọn nến trong nhà đã gây ra một vụ nổ làm rung chuyển ngôi nhà hai tầng.

Khi đám cháy được dập tắt vào khoảng 1h30, cảnh sát tìm thấy các thi thể bị cháy đen trong phòng khách. Cuộc thảm sát khiến 9 người thiệt mạng, gồm Sylvia, bố mẹ, chị gái, hai anh trai cùng hai chị dâu và cháu trai 17 tuổi của Sylvia. Cô bé Katrina sống sót sau vụ xả súng với những vết thương nghiêm trọng ở mặt, hai nạn nhân khác bị thương.

100 lính cứu hỏa mất hai tiếng mới dập được đám cháy thiêu rụi ngôi nhà hai tầng của gia đình Ortega. Ảnh: Nytimes

Theo cảnh sát, Bruce đã lên kế hoạch chi tiết để chạy trốn sau cuộc tấn công. Anh ta thuê hai chiếc xe, đậu một chiếc gần nhà luật sư ly hôn của vợ cũ, chất đầy đồ tiếp tế và bản đồ Mexico. Cảnh sát suy đoán rằng vị luật sư có thể cũng là mục tiêu.

Tuy nhiên, vụ nổ khiến Bruce bị bỏng độ ba ở tay và chân, bộ đồ ông già Noel bị lửa thiêu làm tan chảy, dính chặt vào da thịt. Kế hoạch tẩu thoát của anh ta đổ bể.

Sau khi gây án, Bruce cởi bỏ bộ đồ ông già Noel, lái xe đến nhà anh trai ở vùng ngoại ô Sylmar, cách hiện trường khoảng 48 km.

Bruce chết do tự bắn vào miệng vào khoảng 3h ngày 25/12. Giám định viên y tế phát hiện cocaine trong cơ thể Bruce.

Cảnh sát tìm thấy 17.000 USD tiền mặt và một vé máy bay đến Canada dự kiến khởi hành vào ngày 25/12 cất kỹ bên trong chiếc đai buộc trên người Bruce. Đây được cho là một phần kế hoạch chạy trốn của anh ta.

Trong chiếc xe đậu cách nhà anh trai Bruce một dãy nhà, cảnh sát tìm thấy những mảnh vải của bộ đồ hóa trang, được gài bẫy sao cho việc di chuyển bộ đồ sẽ khiến dây dẫn kích hoạt bom tự chế phát nổ cùng 200 viên đạn.

Tại nhà Bruce, cảnh sát thu hồi năm hộp rỗng đựng súng ngắn bán tự động, hai khẩu súng hoa cải và một thùng xăng. Họ cũng tìm thấy thứ được mô tả là "xưởng chế tạo bom ảo" trong nhà anh ta.

Bruce Pardo gài thiết bị nổ trong chiếc xe thuê, may mắn không cảnh sát nào bị thương. Ảnh: Covina Police Department

Cảnh sát nhận định Bruce "rất tinh ranh" và có chuyên môn để chế tạo thiết bị có thể sử dụng cho mục đích hủy diệt hàng loạt. Cái chết của anh ta khiến các điều tra viên phải tìm kiếm manh mối về động cơ giết người trong hồ sơ tòa án và ký ức của người thân, bạn bè.

Vụ ly hôn cay đắng

Bruce không có tiền án tiền sự hay lịch sử bạo lực. Hàng xóm nhận xét anh ta tốt bụng, hòa đồng. Khoảng hai tiếng trước vụ tấn công, Bruce chào hỏi một hàng xóm từ sân nhà và nói "Chúc mừng Giáng sinh".

Cảnh sát suy đoán động cơ của vụ tấn công có liên quan đến mâu thuẫn hôn nhân. Bruce kết hôn với Sylvia vào tháng 1/2006. Nhưng cuộc hôn nhân của họ rạn nứt ngay trong năm đầu tiên vì Bruce từ chối mở tài khoản ngân hàng chung với Sylvia, đồng thời mong muốn vợ sử dụng nguồn tài chính riêng để chăm sóc ba con từ cuộc hôn nhân trước của cô.

Theo nguồn tin từ LA Times, một lý do chính dẫn đến ly hôn là Sylvia phát hiện Bruce bỏ rơi con trai riêng 8 năm trước, giấu kín mọi chuyện. Điều khiến Sylvia càng thêm tức giận là dù không chu cấp nuôi con, Bruce vẫn khai con trai là người phụ thuộc để được khấu trừ tiền thuế trong suốt 7 năm.

Khi đó, Bruce sống ở thành phố Calabasas với bạn gái Elena Lucano và con trai 13 tháng tuổi tên Matthew.

Theo hồ sơ tòa án, vào ngày 8/1/2001, Matthew rơi xuống bể bơi ở nhà do Bruce không trông chừng cậu bé. Elena kể, khi đi mua sắm về, cô thấy Bruce đang ngồi trước tivi còn Matthew biến mất. Bruce đã kéo Matthew ra khỏi bể bơi, cậu bé còn sống nhưng bị tổn thương não nghiêm trọng và liệt nửa người.

Sau khi chia tay, Bruce ngừng đến thăm con trai và không hỗ trợ tài chính. Chi phí y tế lên tới gần 338.000 USD trong năm đầu tiên. Elena kiện Bruce nhưng không thèm lấy một xu tiền túi của anh ta mà chỉ nhắm vào khoản bảo hiểm nhà ở trị giá 100.000 USD của Bruce để làm quỹ tín thác cho con.

Elena vẫn giữ liên lạc với mẹ Bruce nhưng không bao giờ gặp lại anh ta. Cô nói không hề biết Bruce vẫn khai báo con trai là người phụ thuộc.

Dù nguyên nhân chia tay là gì, Sylvia khẳng định cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn và ly hôn là lựa chọn duy nhất.

Bruce Pardo (bìa phải) ôm vợ trong bức ảnh chụp vào dịp Halloween năm 2007. Ảnh: Splash News

Tháng 12/2007, Sylvia ngủ ở phòng khác và dành những ngày cuối tuần với bố mẹ. Hai tháng sau, cô nói muốn ly hôn.

Sylvia chính thức đệ đơn ly hôn sau hai năm chung sống vào tháng 3/2008, với lý do mâu thuẫn không thể hòa giải. Bruce giận dữ đuổi vợ ra khỏi nhà, chất đống đồ đạc của cô ra đường.

Các tài liệu tòa án từ vụ ly hôn kéo dài gần một năm của cặp vợ chồng cho thấy cuộc hôn nhân này đã gặp trục trặc ngay từ đầu và sau đó biến thành một cuộc tranh chấp gay gắt.

Sylvia đề nghị tòa án yêu cầu chồng trả phí luật sư và 3.166 USD tiền trợ cấp hàng tháng. Cô cáo buộc Bruce đã rút hết số tiền tiết kiệm 88.500 USD của họ xuống còn 17.000 USD trong hai tháng và đang chuyển tiền vào một tài khoản cá nhân.

Tại phiên tòa ly hôn vào tháng 6/2008, Bruce bị tòa yêu cầu trả 1.785 USD trợ cấp mỗi tháng cho Sylvia. Trong quá trình ly hôn, Bruce tâm sự với một người bạn rằng bị vợ "vét sạch tiền".

Vào tháng 7, Bruce bị công ty sa thải vì gian lận giờ làm, nhanh chóng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất trong khi phải chật vật tìm việc. Anh ta nộp đơn xin tòa án tạm dừng các khoản thanh toán trợ cấp do khó khăn tài chính và được chấp thuận.

Bruce phàn nàn với tòa rằng Sylvia đang sống với bố mẹ, không phải trả tiền thuê nhà và đã tiêu xài hoang phí cho chiếc xe sang, các chuyến đi đến Las Vegas đánh bạc, các bữa ăn tại các nhà hàng đắt tiền, dịch vụ mát-xa và các khóa học chơi golf.

Hai người đạt được thỏa thuận vào ngày 18/12, một tuần trước vụ xả súng. Sylvia được giữ chó cưng, nhẫn cưới và 10.000 USD.

Bạn thời trung học, Steve Erwin, cho biết đã nói chuyện với Bruce chỉ vài giờ trước khi vụ giết người xảy ra, nhưng không hiểu tại sao Bruce lại mất kiểm soát như vậy. Theo Erwin, vụ ly hôn và thất nghiệp gây áp lực lớn cho Bruce, khiến anh ta nghĩ đến việc bán ngôi nhà trị giá 500.000 USD đang phải trả góp. "Cậu ta chỉ ngồi ở nhà, suy nghĩ về mọi chuyện", Erwin nói.

Erwin cho biết Bruce đã gọi điện vào đầu tuần, nói sẽ đến thăm bạn ở bang Iowa trong hai tuần, bắt đầu từ 25/12. Bruce nói đã đặt vé máy bay đến Illinois và dự định lái xe đến Iowa, nhưng anh ta không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, Bruce mua vé đi Canada.

Tuệ Anh (theo LA Times, HuffingtonPost, Nydailynews)