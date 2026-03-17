Thảm án của cô gái bị bắt cóc nhưng 911 không ứng cứu

Hôm nay thủ phạm sẽ bị tử hình, còn cái chết của cô gái bị hắn bắt cóc, gọi điện cầu cứu nhưng 911 thờ ơ, trở thành lời răn đắt giá cho tất cả nhân viên trực tổng đài.

Denise Amber Lee, 21 tuổi, đang ở trong xe của kẻ bắt cóc, bị trói, bịt mắt sau khi bị cưỡng hiếp và bắt cóc khỏi nhà riêng vào chiều 17/1/2008. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi hắn bước ra khỏi xe, cô chộp lấy điện thoại của hắn và gọi 911, cố giành giật cơ hội sống.

Cuộc gọi của Denise là một trong 4 cuộc gọi khẩn cấp diễn ra chỉ trong vài phút. Trước đó, một người lái xe trên đường cũng gọi 911 sau khi nghe thấy cô la hét cầu cứu và nhìn thấy cô vùng vẫy ở ghế sau khi chiếc xe của kẻ bắt cóc chạy ngang qua. Người phụ nữ đi đường tốt bụng này đã giữ máy suốt chín phút, liên tục thông báo vị trí chiếc xe trong thời gian thực cho 911.

Với từng ấy thông tin, cảnh sát lẽ ra có thể tìm thấy Denise chỉ trong vài phút. Nhưng hàng loạt sai sót trong hệ thống điều phối 911 khiến cơ hội giải cứu bị bỏ lỡ.

Hai ngày sau, thi thể của Denise được phát hiện trong một ngôi mộ nông.

Denise Amber Lee. Ảnh: ABC News

Buổi chiều định mệnh

Denise Amber Lee lớn lên tại Englewood, Florida, một thị trấn ven biển phía nam Sarasota trên bờ Vịnh Mexico. Cô là con gái của một trung sĩ thuộc Sở Cảnh sát Quận Charlotte.

Cô quen chồng - Nathan Lee, khi học cùng lớp đại học và kết hôn khi mới 19 tuổi, sinh hai con trai cách nhau một tuổi. Denise từng muốn trở thành luật sư. Nhưng sau khi sinh con, cô gác lại kế hoạch đó để chăm sóc gia đình. Nathan Lee phải một lúc làm 3 công việc để nuôi vợ con.

Chiều 17/1/2008, khi Denise đang cắt tóc cho con trai lớn ở hiên nhà tại North Port, Florida, người đàn ông tên Michael King lái xe quanh khu phố của họ. Hắn dường như đang tìm kiếm điều gì đó.

Michael King nhìn thấy Denise và tiếp cận ngôi nhà. Không ai chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng King đã dùng súng khống chế rồi bắt cóc cô.

Khoảng 15h20, Nathan Lee trở về nhà. Cửa nhà bị khóa. Hai con trai vẫn ở bên trong. Ví, chìa khóa và điện thoại của Denise đều bị bỏ lại. Biết có điều gì đó không ổn, anh lập tức gọi 911.

Cha của Denise, một trung sĩ cảnh sát, cũng tham gia huy động lực lượng tìm kiếm.

Michael King dự kiến bị thi hành án tử hình hôm nay, 17/3. Ảnh: ABC News

Cuộc gọi tuyệt vọng và sự hồi đáp vô cảm

Khoảng bốn giờ sau vụ bắt cóc, Denise đã chộp được điện thoại của kẻ bắt cóc và gọi 911. Trong hơn 6 phút, đường dây vẫn mở mà hắn không hề hay biết. Nhân viên tổng đài có thể nghe thấy toàn bộ những gì đang diễn ra.

Trong đoạn ghi âm, Denise khóc nức nở và liên tục cầu xin. "Tôi chỉ muốn gặp gia đình mình. Làm ơn hãy thả tôi ra. Chúa ơi, hãy cứu tôi."

Tuy nhiên, giọng của nhân viên điều phối lúc thì thờ ơ, lúc lại tỏ ra khó chịu. Người này nói "Xin chào" tới 13 lần giữa những tiếng khóc của Denise và liên tục hỏi tên, địa điểm, địa chỉ, cô đã rời nhà bao lâu, dù rõ ràng nạn nhân không thể trả lời đầy đủ.

Ngay cả khi Denise đã trả lời một số câu hỏi, nhân viên điều phối vẫn lặp lại các câu hỏi tương tự. Không có lời trấn an hay thể hiện sự cảm thông.

Có lúc, nhân viên điều phối còn hỏi Denise liệu có thể bảo kẻ bắt cóc có thể giảm âm lượng radio hay không.

Cuộc gọi của Denise không phải là tín hiệu cầu cứu duy nhất. Khoảng 15 phút sau, một phụ nữ đi đường đã gọi 911 sau khi nhìn thấy Denise đập vào cửa kính sau xe của kẻ bắt cóc và nghe thấy cô la hét cầu cứu.

Người này đã giữ máy suốt 9 phút. Trong suốt cuộc gọi, bà liên tục cung cấp vị trí chính xác của chiếc xe khi kẻ bắt cóc lái đi.

Thông tin này có thể giúp cảnh sát tìm thấy chiếc xe ngay lập tức. Nhưng nhân viên điều phối nhận cuộc gọi đã không nhập thông tin vào hệ thống máy tính, khiến các sĩ quan đang tìm kiếm không nhận được dữ liệu.

Các cuộc điều tra sau đó cho thấy, thông tin không được chuyển đi 3 nhân viên trực tổng đài 911 khi đó đang có mâu thuẫn và không muốn nói chuyện với nhau.

Cơ hội cuối cùng

Trước khi Denise gọi 911, Michael King từng dừng xe tại nhà một người anh họ. Hắn xin một bình xăng, một cái xẻng và một chiếc đèn pin.

Người anh họ nhìn thấy Denise ở ghế sau và nghe cô hét: "Hãy gọi cảnh sát".

Nhưng ông ta đã không làm gì khi Michael King chất đồ lên xe rồi lái đi cùng nạn nhân. Sau đó, người này và con gái ông mới gọi 911, nhưng lúc đó đã quá muộn.

Ông nói với cảnh sát rằng khi đó tưởng Denise chỉ là một trong những "bạn gái điên rồ" của em trai. Ông không bị buộc tội trong vụ án này.

Hai ngày sau vụ bắt cóc, thi thể Denise được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, chôn trong một ngôi mộ nông. Người mẹ 21 tuổi bị bắn một phát vào phía trên mắt phải.

Cho rằng sự vô trách nhiệm của họ đã góp phần gây nên cái kết đau lòng cho Denise, gia đình cô sau đó đã khởi kiện.

Năm 2012, Sở Cảnh sát Quận Charlotte đã đồng ý dàn xếp vụ kiện với số tiền 1,2 triệu USD. Nhưng họ nhất quyết không thừa nhận sai phạm. Hai nhân viên điều phối bị đình chỉ công tác trong vài ngày.

Trung tâm điều phối 911 ở Chicago. Ảnh: Chicago GOV

Hôm nay, hung thủ sẽ bị tử hình

Gần 20 năm sau vụ án gây chấn động, bang Florida dự kiến thi hành án tử hình đối với Michael King bằng tiêm thuốc độc lúc 18h hôm nay - 17/3, tại nhà tù bang Florida ở Raiford.

Luật sư của King đang yêu cầu Tòa án Tối cao Mỹ hoãn thi hành án, viện dẫn những lo ngại về quy trình tiêm thuốc độc. Văn phòng Tổng chưởng lý bang Florida bác bỏ lập luận này và cho rằng đó chỉ là "chiêu trò câu giờ".

Chồng nạn nhân hy vọng mọi chuyện sẽ sớm khép lại. "Tôi không muốn phải nghĩ về người đàn ông này nữa", Nathan Lee nói.

Dự kiến vụ hành quyết Michael King sẽ có sự chứng kiến của chồng, con lớn của nạn nhân, cùng cha mẹ, anh trai và em gái của cô.

Sau cái chết của Denise, chồng cô đã thành lập Quỹ Denise Amber Lee - một tổ chức chuyên vận động cải thiện hệ thống tổng đài khẩn cấp 911 trên toàn nước Mỹ. Gia đình cô cũng đã tác động để chính quyền thông qua Đạo luật Denise Amber Lee, thiết lập các tiêu chuẩn mới trên toàn tiểu bang về đào tạo nhân viên vận hành và điều phối tổng đài 911, yêu cầu họ phải trải qua hơn 200 giờ đào tạo.

Nathan Lee đi khắp nơi kể lại câu chuyện của vợ cho các nhân viên điều phối khẩn cấp, với hy vọng những sai lầm tương tự sẽ không lặp lại. Nhiều bang đã tăng cường yêu cầu đào tạo đối với nhân viên điều phối 911 sau vụ án. Trong nội bộ 911, câu chuyện của Denise đã rất nổi tiếng, hiếm có một nhân viên điều phối chưa từng nghe câu chuyện này.

Dù nỗi đau không bao giờ biến mất, Nathan Lee cho rằng việc thúc đẩy thay đổi đã mang lại phần nào sự an ủi. "Tôi chỉ hy vọng rằng cái chết của cô ấy không phải là vô ích", ông nói.

Hải Thư (Theo USA Today)