Thảm án cả gia đình bị kẻ vô ơn giấu xác dưới bê tông

Hong KongĐược vợ chồng anh họ nhiệt tình giúp đỡ khi khó khăn, Hứa Thắng Kỳ lại nghĩ xấu về họ, nảy sinh ý đồ giết người cướp của rồi phi tang thi thể.

Sáng 5/7/2009, các đồng nghiệp tại phòng tài vụ của Đại học Trung văn Hong Kong lo lắng vì không thấy Đàm Thành Huy, 43 tuổi, đi làm từ hôm qua, gọi điện thoại di động không ai bắt máy.



Ngày 6/7, Huy vẫn không xuất hiện. Điện thoại bàn ở nhà cũng không có người nhận. Thư viện nơi vợ Huy là Đường Ân Nghĩa, 33 tuổi, làm việc cho biết cô cũng không đi làm, không xin nghỉ phép.

Huy và Nghĩa đều đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đại lục. Họ kết hôn 11 năm trước, có hai con gái. Điều kiện gia đình không mấy khá giả, phải sống trong trạm tái chế phế liệu ở làng Ping Che, khu vực Ta Kwu Ling, phía bắc New Territories nhiều năm qua.

Người nhận điện thoại bí ẩn

Khoảng 14h ngày 6/7, điện thoại di động của Huy cuối cùng cũng có người nghe. Người này tự xưng là em họ Huy, nói vợ chồng anh đã đưa hai con đi Quảng Đông nghỉ hè từ hôm qua. Trước khi đi, họ giao điện thoại cho anh ta giữ hộ, không biết khi nào quay về Hong Kong. Nói xong, anh ta tắt nguồn điện thoại.

Cuộc điện thoại kỳ lạ này khiến các đồng nghiệp càng lo lắng. Huy vốn chăm chỉ, kỷ luật, chưa bao giờ nghỉ làm mà không xin phép. Anh còn phải chăm sóc mẹ bệnh nặng ở viện dưỡng lão, khó có thể bỏ lại mẹ để đưa vợ con về đại lục nghỉ hè.

Cảm thấy bất thường, các đồng nghiệp báo cảnh sát. 15h ngày 6/7, cảnh sát đến nơi ở của gia đình Huy. Từ xa, họ nhìn thấy một người đàn ông thấp bé bước ra khỏi hàng rào nhà Huy rồi biến mất. Cửa chính trạm phế liệu bị khóa.

Trạm phế liệu có diện tích gần 450 m2, nhưng chỉ có vài mái nhà tôn và một căn nhà cấp bốn. Xung quanh hầu như không có người ở, hàng xóm duy nhất là bà Hoàng sống một mình ở bên kia đường.

Nhà tôn không có khóa phía bên trái vốn là trạm tái chế phế liệu, nay là chỗ ở cho 9 con chó hoang được Huy nhận nuôi. Căn nhà cấp bốn ở bên phải là nơi ở của gia đình bốn người, vốn là chuồng heo. Ảnh: ifeng

Bà Hoàng kể với cảnh sát, khoảng 11h30 ngày 5/7 từng mơ hồ nghe thấy tiếng la hét đứt quãng từ xa, như có người đang kêu cứu. Tuy nhiên, do mưa quá lớn, khu vực này lại hẻo lánh, bà nghĩ nghe nhầm. Ngày thường nhà họ Đàm chỉ có em họ của Huy đến ăn cơm và giúp chăm sóc vườn cây, sửa nhà.

Từ manh mối của bà Hoàng, đến 18h ngày 6/7, cảnh sát tìm thấy Hứa Thắng Kỳ, 42 tuổi, tại căn nhà số 74 cách đó không xa. Anh ta là em họ của Huy, cũng là người đàn ông bí ẩn đã nhận điện thoại. Thường xuyên giúp anh họ sửa nhà, chăm sóc vườn nên đôi khi Kỳ ngủ lại nhà họ Đàm, nhưng phần lớn thời gian anh ta sống trong căn nhà cấp bốn của chú.

Kỳ cho biết sáng 5/7, Huy đến viện dưỡng lão thăm mẹ, sau khi về thì nói muốn đưa vợ con đi Quảng Đông chơi vài ngày. Vì sử dụng số điện thoại Hong Kong ở đại lục phí chuyển vùng rất đắt, Huy giao điện thoại cho Kỳ giữ hộ, dặn mỗi buổi chiều đến cho chó ăn uống. Lúc cảnh sát đến, Kỳ vừa rời đi sau khi cho chó ăn.

Những lời nói dối quanh co

Cảnh sát quan sát cử chỉ và biểu cảm của Kỳ không thấy gì bất thường. Anh ta nói không có chìa khóa nhà Huy.

Nhưng sau khi hỏi chuyện người dân xung quanh, cảnh sát phát hiện Kỳ nói dối. Ít nhất hai hàng xóm nói từng thấy Kỳ tự mở cửa nhà họ Đàm. Bà Hoàng kể có lần Huy quên chìa khóa ở văn phòng nên đã gọi Kỳ đến mở cửa. Bà tận mắt thấy Huy vào nhà xong lại đưa chìa khóa cho Kỳ.

Khi bị truy vấn, Kỳ giải thích rằng trước đây tạm cầm chìa khóa để giúp Huy sửa nhà, xong việc đã trả lại. Tuy nhiên, cảnh sát nhận thấy lần này Kỳ không còn bình tĩnh như trước, cố ý lảng tránh và nói lắp bắp. Khi cảnh sát dọa khám xét nhà, Kỳ hoảng sợ lấy chìa khóa ra từ trong ngăn kéo, nói còn một chiếc quên chưa trả lại.

Trong khi đó, đội điều tra phát hiện nhiều manh mối tại nhà họ Đàm. Căn nhà lộn xộn như thể bị lục tung, bát đũa trong bếp chưa rửa, trên tường có vài vết máu bắn lên. Thẻ căn cước của cả gia đình vẫn còn trong ngăn kéo phòng ngủ chính, Sở di trú Hong Kong cho biết gia đình Huy không có bất kỳ hồ sơ xuất nhập cảnh nào gần đây.

Cảnh sát còn tìm thấy một chiếc áo dính máu trong phòng phụ, ở góc phòng có một đoạn ống nước nhựa rỗng ruột cũng dính máu. Nhờ chó nghiệp vụ, họ phát hiện có dấu vết máu bên dưới bãi đất trống cách cửa căn nhà cấp bốn khoảng 9 m. Lớp đất này có vẻ mới bị đào xới.

Tất cả bằng chứng cho thấy cả nhà Huy có khả năng đã bị hại, thậm chí rất có thể bị chôn dưới bãi đất trống trước nhà. Cảnh sát thành lập tổ chuyên án, coi vụ mất tích thành vụ giết người.

Khi nghe tin tổ chuyên án nghi ngờ gia đình Huy bị chôn dưới bãi đất trống, Kỳ hoảng loạn ngã ngồi ra đất, chủ động thừa nhận tội ác.

Động cơ gây án đáng ngờ

Theo lời khai, năm 2006, Kỳ liên hệ với anh họ để sang Hong Kong làm "chui" kiếm tiền. Huy giới thiệu cho Kỳ làm thợ xây với mức lương 500 HKD mỗi ngày, bao ăn ở. Nhưng sau nửa tháng, Kỳ phát hiện lương thực tế được trả chỉ 220 HKD nên giận dữ bỏ về Quảng Đông.

Năm 2007, vì hoàn cảnh khó khăn, Kỳ lại liên hệ với Huy để sang Hong Kong. Huy một lần nữa giúp đỡ và hứa nếu không tìm được việc, có thể đến nhà anh giúp chăm sóc vườn, trả 200 HKD mỗi ngày.

Từ đó, mỗi tháng Kỳ lại cầm giấy thông hành sang Hong Kong làm "chui". Khi có công việc tốt hơn, anh ta sẽ đi làm bên ngoài. Khi không tìm được việc, anh ta giúp Huy chăm sóc vườn, sửa nhà.

Kỳ khai rằng nảy sinh quan hệ bất chính với chị dâu. Ngày 5/7, lợi dụng lúc Huy đi viện dưỡng lão thăm mẹ, anh ta lẻn đến nhà thân mật với Nghĩa. Không ngờ, Huy về sớm nên phát hiện bí mật.

Huy tức giận đánh nhau với Kỳ, đòi "giết người cho hả giận". Trong lúc hoảng loạn, Kỳ vớ con dao gọt hoa quả dài 25 cm đâm gục Huy. Chứng kiến sự việc, Nghĩa định báo cảnh sát nhưng bị Kỳ khống chế. Cô la lớn, gọi hai con gái đang xem phim hoạt hình trong phòng ngủ mau chạy trốn.

Hai cô bé thấy bố bị sát hại trong phòng khách thì sợ hãi chạy lại vào phòng ngủ, khóa cửa và kêu khóc không ngừng. Kỳ quyết định dùng kìm cạy cửa phòng, xử lý hai đứa trẻ trước rồi đến Nghĩa.

Sau một đêm nghĩ cách phi tang thi thể, Kỳ chọn đào hố chôn tại chỗ.

Sáng 6/7, Kỳ quay lại nhà họ Đàm để dọn dẹp vết máu, sau đó đào một cái hố đủ lớn để chôn cả bốn người và lấp đất lại. Anh ta chôn cả hung khí dưới cái hố khác gần đó. Nào ngờ, vừa làm xong thì cảnh sát đến.

Theo lời kể của bạn bè và hàng xóm, vợ chồng Huy rất yêu thương nhau, hầu như chưa bao giờ cãi vã, việc Kỳ nói cùng Nghĩa "gian díu" khi hai con gái cũng ở trong căn nhà cấp bốn chật hẹp gây hoài nghi anh ta nói dối về động cơ gây án.

Hố chôn xác trước nhà

Lúc 1h ngày 7/7, Kỳ bị áp giải về đồn. Sau đó, đội điều tra đào được một con dao nhọn, một đoạn ống nước, một chiếc kìm và các công cụ gây án khác trước căn nhà tôn.

Lúc 2h, cơ quan chức năng đào bãi đất trống, phát hiện Kỳ không chỉ chôn bốn người dưới dất mà còn đổ bê tông lên trên. Họ mất 13 tiếng mới đào được các thi thể ra.

Hố chôn xác sau khi đã được khai quật, xử lý thi thể. Ảnh: ifeng

Hố chôn xác dài và rộng khoảng 2,4 m, sâu khoảng 1,8 m. Lớp bê tông dày khoảng 30 cm. Bốn thi thể xếp chồng lên nhau, đều mặc áo phông, quần đùi và đi chân trần.

Người được chôn dưới cùng là Huy với tay chân bị trói bằng dây điện, có nhiều vết dao đâm ở bụng, lưng và cổ. Tầng thứ hai là Nghĩa, bị trói tay chân, trên cổ quấn dây điện, mũi miệng bị bịt băng dính. Tầng thứ ba là con gái lớn 10 tuổi, tầng trên cùng là con gái út 7 tuổi. Cảnh sát phán đoán Kỳ chôn các thi thể theo thứ tự tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong của Nghĩa và con út là bị siết cổ, con lớn bị chết ngạt. Huy chết vì nhiều vết đâm chí mạng.

Lỗ hổng trong lời khai thứ hai

Khi bị thẩm vấn, Kỳ thay đổi lời khai, nói không có quan hệ ngoài luồng với Nghĩa mà chỉ "sàm sỡ", đôi lần lợi dụng lúc Huy không có nhà định cưỡng ép quan hệ. Khi Nghĩa kể mọi chuyện cho chồng, Kỳ bị anh họ đuổi khỏi nhà.

Sáng 5/7, Huy đến viện dưỡng lão thăm mẹ như thường lệ, Kỳ lẻn vào nhà quấy rối Nghĩa. Không ngờ Huy đột ngột quay về, đôi bên cãi vã rồi đánh nhau.

Trong lúc hoảng loạn, Kỳ chộp dao đâm Huy, sau đó khống chế Nghĩa đang sợ hãi. Tiếp theo, anh ta cạy cửa phòng, khống chế hai bé gái như mô tả trong lời khai đầu tiên. Ngày hôm sau, Kỳ đến dọn dẹp hiện trường, chôn hung khí và thi thể, khai thêm chi tiết đi mua xi măng.

Lời khai thứ hai này có vẻ hợp lý hơn. Nhưng qua báo cáo khám nghiệm tử thi và cuộc điều tra chi tiết, cảnh sát phát hiện đây vẫn không phải là sự thật.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Huy có gần 80 vết dao khắp cơ thể, Nghĩa không thể đứng yên nhìn chồng bị đâm như vậy. Sau khi kiểm tra, bát đũa đã được sử dụng trong bếp không có ADN của gia đình bốn người, chỉ có của Kỳ. Tổ chuyên án suy đoán, khi Kỳ đâm Huy, Nghĩa đang nấu bữa trưa trong bếp nên không hay biết.

Qua kiểm tra, con dao gọt hoa quả dùng để gây án không phải của nhà họ Đàm, Kỳ mua xi măng từ trước khi vụ án xảy ra. Điều này cho thấy đây có lẽ không phải vụ giết người do bộc phát, Kỳ đã có ý định thảm sát cả gia đình Huy và chôn xác từ trước.

Qua tra cứu, hai thẻ ngân hàng đứng tên Nghĩa đã được sử dụng tại máy ATM ở ga tàu hỏa vào khoảng 15h ngày 5/7, nhưng do nhập sai mật khẩu liên tục nên không rút được tiền. Nhà họ Đàm cũng bị mất vài nghìn HKD tiền mặt.

Tổ chuyên án suy đoán động cơ giết người của Kỳ là để cướp của. Anh ta ép Nghĩa nói mật khẩu thẻ ngân hàng, nhưng không ngờ cô lại đưa mật khẩu giả. Kỳ tin là thật nên siết cổ Nghĩa. Sau khi đi rút tiền không được, anh ta phát hiện bé lớn đã chết ngạt, còn bé út vẫn thoi thóp nên trút giận.

Tổ chuyên án cho rằng Kỳ liên tục nói dối vì muốn biến vụ giết người có chủ ý thành giết người do bộc phát để giảm tội. Khi bị tái thẩm vấn, Kỳ thú nhận động cơ thực sự.

Âm mưu của kẻ vô ơn

Theo lời khai, Kỳ cần 100.000 HKD tiền mặt để sửa nhà ở quê và lo ăn học cho hai con. Không vay được ai, anh ta bèn nhắm đến Huy.

Kỳ cho rằng Huy tỏ ra nhiệt tình nhưng bản chất là kẻ keo kiệt. Tiền công trả cho anh ta thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Anh ta còn nghi ngờ Huy chiếm đoạt số tiền bị trừ từ công việc lương 500 HKD mỗi ngày trước đây. Việc vợ chồng họ đối xử với anh ta như ruột thịt chẳng qua là muốn lợi dụng, tìm lao động giá rẻ.

Vì vậy, Kỳ quyết định vay tiền anh họ, nếu đối phương không đồng ý sẽ "tính toán nợ nần".

10h30 ngày 5/7, Kỳ mang theo dao đến nhà họ Đàm. Sau khi Nghĩa vào bếp nấu cơm trưa, Kỳ nói muốn vay 100.000 HKD. Huy từ chối vì không có tiền, nhưng Kỳ không tin, chỉ trích anh họ chiếm tiền công, thuê giá rẻ. Huy tức giận vì "làm ơn mắc oán", đuổi Kỳ ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, Kỳ đã định nếu vay tiền không thành sẽ giết người cướp của. Anh ta tấn công bất ngờ khi Huy quay lưng đi vào phòng, vừa rút dao đâm vừa bịt miệng mũi ngăn kêu cứu.

Sau đó, Kỳ vào bếp khống chế Nghĩa. Hai cô bé khóa cửa ở trong phòng ngủ. Kỳ trói Nghĩa lại rồi tìm kìm cạy cửa phòng. Anh ta đưa ba mẹ con vào phòng khách, lục tìm thẻ ngân hàng và ép hỏi mật khẩu.

Kỳ khai rằng sau khi có được mật khẩu từ Nghĩa, anh ta lấy thêm băng dính bịt miệng mũi của ba mẹ con. Để ngăn Nghĩa thoát ra, anh ta dùng túi nylon trùm đầu.

Lúc 14h30, Kỳ ra ngoài rút tiền rồi quay về khi biết bị lừa. Khi vào nhà lúc 16h, anh ta phát hiện ba mẹ con đã tắt thở. Kỳ lục lọi khắp nơi, tìm được 6.000 HKD tiền mặt. Sau khi ăn bữa trưa Nghĩa nấu, Kỳ dọn dẹp hiện trường, chôn xác và hung khí rồi về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Kỳ lo vài ngày nữa mùi hôi thối bốc lên sẽ bại lộ nên quyết định đổ bê tông lên chỗ chôn. Anh ta đi mua vài bao cát để trộn với xi măng mua từ trước.

Hứa Thắng Kỳ bịt mũ đen, bị áp giải đến tòa án. Ảnh: ifeng

Lời khai thứ ba của Kỳ bị công tố viên phản bác phần diễn biến vụ án phía sau. Do khám nghiệm tử thi xác định Nghĩa và con út tử vong do bị siết cổ, lời khai của Kỳ rằng "khi quay về thì phát hiện ba mẹ con đã tắt thở" là không đúng. Kỳ biện hộ như vậy chẳng qua là muốn biến vụ cố ý giết người thành ngộ sát.

Cảnh sát tra ra tiền công năm đó của Kỳ là do chủ thầu trừ, không liên quan đến Huy. Bên cạnh đó, Huy vốn không cần thuê người sửa nhà, chăm vườn, thuê Kỳ chỉ vì cố tạo việc làm giúp em họ.

Trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Kỳ bị kết tội với bốn tội danh giết người. Anh ta không phục, tiếp tục thay đổi lời khai để đổ oan cho Nghĩa theo lời khai đầu tiên, thậm chí nói bị cảnh sát ép cung.

Thẩm phán và trưởng bồi thẩm đoàn chỉ trích Kỳ "mất hết lương tâm", "không bằng cầm thú", "không biết hối cải", "đến lúc chết vẫn còn muốn hãm hại chị dâu vô tội"...

Tại phiên tòa cấp cao kết thúc vào ngày 23/11/2009, Kỳ bị kết án ba tội giết người và một tội ngộ sát, nhận án tù chung thân.

Tuệ Anh (theo HK01, ifeng)