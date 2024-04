Thaiholdings đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ

Hội đồng quản trị đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra, xây dựng bộ máy ổn định.

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Thaiholdings vừa thông tin tới cổ đông kết quả kinh doanh năm 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2024, tại đại hội cổ đông vào ngày 23/4.

Theo đó, năm 2023, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế nhưng Thaiholdings đạt kết quả khả quan. Doanh thu thuần cả năm 1.870 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 224,5 tỷ đồng, đạt 93% so với kế hoạch. Dù vậy, công ty chưa chia cổ tức cho các cổ đông.

Lý giải việc này, ông Vũ Ngọc Định, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thaiholdings, cho biết ban lãnh đạo, ban điều hành cũng là một trong số cổ đông của công ty, bản chất của hoạt động kinh doanh bất động sản là ngành nghề cần vốn và phải duy trì vốn trong dài hạn để có thể đem lại hiệu quả đầu tư.

"Việc công ty chưa chia cổ tức nhằm mục tiêu duy trì cho hoạt động chung của ngành, tích lũy và tìm kiếm thêm nguồn, nhất là trong giai đoạn bất động sản đang đóng băng, nên thời điểm này chưa phải là giai đoạn phù hợp để thực hiện chia", ông Định nhấn mạnh.

Ông Vũ Ngọc Định, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Thaiholdings. Ảnh: Thaiholdings

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.114 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt: 68 tỷ đồng.

Về việc đặt mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 thấp hơn năm 2023, ông Vũ Ngọc Định cho biết kế hoạch năm 2024, công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 68 tỷ đồng, thu hẹp lại so với năm 2023 do bối cảnh nền kinh tế với những thông tin và diễn biến bất lợi trong lĩnh vực bất động sản. Các doanh nghiệp bất động sản hiện lâm vào tình trạng khó khăn với những kết quả không khả quan về doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, đây cũng lại là cơ hội để mua bán sáp nhập các dự án bất động sản với chi phí thấp. Giai đoạn này Thaiholdings tập trung tìm kiếm các dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, tiềm năng và được phân tích đầu tư kỹ càng đảm bảo an toàn vốn đầu tư và có khả năng sinh lời.

"Công ty cũng đã có những lộ trình ngắn hạn, dài hạn, xây dựng bộ máy ổn định để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô, luôn sẵn sàng cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế và thị trường trong tương lai", ông Định cho biết.

Đoàn chủ tịch tại đại hội cổ đông thường niên 2024. Ảnh: Thaiholdings

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Thaiholdings đạt hơn 6.700 tỷ đồng, với tài sản dài hạn ghi nhận hơn 5.000 tỷ, còn lại là tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty đến cuối năm 2023 còn chưa tới 600 tỷ đồng, so với mức hơn 2.300 tỷ vào đầu năm. Gần 900 tỷ nợ vay đã được thanh toán toàn bộ. Việc giảm nợ vay cũng giúp chi phí tài chính trong năm vừa qua giảm mạnh.

Từ đầu năm 2023, Thaiholdings bắt đầu thực hiện tái cấu trúc toàn tập đoàn theo định hướng cắt giảm dần các khoản đầu tư kém hiệu quả và tập trung vào các ngành nghề cốt lõi mang lại giá trị bền vững. Ngoài ra, công ty cũng đề ra những lộ trình ngắn hạn và dài hạn, xây dựng bộ máy ổn định để khi thị trường có sự ủng hộ từ vĩ mô sẽ luôn sẵn sàng cho giai đoạn trở lại của nền kinh tế và thị trường trong tương lai.

Toàn cảnh buổi họp đại hội cổ đông. Ảnh: Thaiholdings

Trong lĩnh vực bất động sản, công ty tiếp tục triển khai các dự án hiện có như: khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc; dự án khu phức hợp Kim Liên. Ngoài ra, hội đồng quản trị định hướng trong năm 2024 sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án bất động sản tiềm năng để M&A.

Đây là những dự án đảm bảo yếu tố pháp lý, tuân thủ quy định của pháp luật, chi phí đầu tư ban đầu phù hợp. Ngoài ra, các công tác như triển khai giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của Thaiholdings, tăng cường công tác quản trị rủi ro; tiếp tục thực hiện Đề án tái cấu trúc công ty giai đoạn 2, nâng cấp vị thế của công ty trong ngành tài chính và bất động sản.

Như Ý