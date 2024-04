Thaiholdings đạt 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2023

Trong bối cảnh khó khăn chung, Thaiholdings vẫn đạt lợi nhuận sau thuế hơn 220 tỷ đồng, hoàn thành hơn 90% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Công ty cổ phần Thaiholdings (THD) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Theo đó, đơn vị ghi nhận doanh thu thuần gần 1.900 tỷ đồng, giảm khoảng 60% so với năm 2022 do tình hình tác động của suy giảm kinh tế chung trong nước cũng như trên thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của ban điều hành và hoạt động tái cấu trúc hệ thống tài chính, lãi ròng cả năm của vẫn đạt hơn 220 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Kết quả này giúp Thaiholdings hoàn thành hơn 90% kế hoạch lợi nhuận đã được các cổ đông thông qua từ đầu năm.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản công ty đạt hơn 6.700 tỷ đồng, với tài sản dài hạn ghi nhận hơn 5.000 tỷ, còn lại là tài sản ngắn hạn. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty đến cuối năm 2023 còn chưa tới 600 tỷ đồng, so với mức hơn 2.300 tỷ vào đầu năm. Gần 900 tỷ nợ vay đã được thanh toán toàn bộ. Việc giảm nợ vay cũng giúp chi phí tài chính trong năm vừa qua của công ty giảm mạnh.

Thaiholdings ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 6.700 tỷ đồng, với tài sản dài hạn ghi nhận hơn 5.000 tỷ, còn lại là tài sản ngắn hạn tại thời điểm cuối năm 2023. Ảnh: Thaiholdings

Từ đầu năm 2023, Thaiholdings đã bắt đầu thực hiện tái cấu trúc toàn tập đoàn theo định hướng cắt giảm dần các khoản đầu tư kém hiệu quả và tập trung vào các ngành nghề cốt lõi mang lại giá trị bền vững. Theo đó, công ty tập trung hoàn thiện bộ máy quản lý, hệ thống quản trị, thiết lập các quy trình phù hợp để kịp thời đáp ứng những thay đổi trong tình hình mới. Công tác tuyển dụng và đào tạo đội ngũ lao động có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh được chú trọng. Đồng thời, trong bối cảnh mới, Ban điều hành cũng kịp thời xây dựng các giải pháp quản trị linh hoạt để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bên cạnh đó, Thaiholdings cũng tập trung trọng tâm vào hoạt động kinh doanh bất động sản, vốn là ngành nghề cốt lõi của doanh nghiệp bằng cách triển khai các dự án trọng tâm, dự án có vị trí trung tâm tại các thành phố lớn, năng động với loại hình sản phẩm phù hợp, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng như khu căn hộ, khu đô thị phức hợp thương mại – dịch vụ...

Công ty cũng tiếp cận các doanh nghiệp và dự án tiềm năng, có địa bàn tập trung tại các thành phố lớn, trực thuộc trung ương và các địa phương có thế mạnh về du lịch để tiến hành nghiên cứu và đề xuất đầu tư. Khi có cơ hội phù hợp, đơn vị sẽ tiến hành hoạt động M&A để có thể thu về lợi nhuận trong tương lai.

Thaiholdings hiện ghi nhận hai công ty con là Tập đoàn Thaigroup và Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, cùng ba công ty liên kết. Các dự án công ty đang sở hữu gồm: dự án đô thị và nghỉ dưỡng gần 352 ha ở Phú Quốc; 3,5 ha đất tại số 5-7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; 2,7 ha đất ở tại Khu đô thị Xuân Thành, TP Ninh Bình...

Như Ý