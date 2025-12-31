Thái Y Lâm gây sốt khi diễn trên mô hình đầu rắn

Thái Y Lâm, 45 tuổi, tổ chức tour diễn Pleasuse, chặng đầu tiên tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), với ba concert từ ngày 30/12 tới ngày 1/1/2026.
Thái Y Lâm, 45 tuổi, tổ chức tour diễn Pleasuse, chặng đầu tiên tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), với ba concert từ ngày 30/12 tới ngày 1/1/2026.
Video ca sĩ hát trên mô hình rắn khổng lồ thu hút hàng trăm nghìn bình luận.
Nhiều khán giả nhận xét hiệu ứng hình ảnh sống động là điểm nhấn của liveshow. Theo Next Apple, Thái Y Lâm chi 900 triệu Đài tệ (753 tỷ đồng) đầu tư cho tour diễn.
Nhiều khán giả nhận xét hiệu ứng hình ảnh sống động là điểm nhấn của liveshow. Theo Next Apple, Thái Y Lâm chi 900 triệu Đài tệ (753 tỷ đồng) đầu tư cho tour diễn.
Mô hình rắn được điều khiển bởi các nhân viên chạy vòng quanh sân khấu.
Mô hình rắn được điều khiển bởi các nhân viên chạy vòng quanh sân khấu.
Thái Y Lâm còn thực hiện các mô hình khác như trâu, lợn, bươm bướm. Trong đó, hình cự xà dài 30 m, tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhất.
Thái Y Lâm còn thực hiện các mô hình khác như trâu, lợn, bươm bướm. Trong đó, hình cự xà dài 30 m, tạo hiệu ứng thị giác mạnh nhất.
Sau đêm diễn, Thái Y Lâm cảm ơn các cộng sự giúp cô biến ý tưởng thành hiện thực.
Sau đêm diễn, Thái Y Lâm cảm ơn các cộng sự giúp cô biến ý tưởng thành hiện thực.
Concert đầu tiên thu hút 40.000 khán giả, tổng cộng ba đêm, 120.000 lượt người xem liveshow Thái Y Lâm tại sân vận động ở Đài Bắc.
Concert đầu tiên thu hút 40.000 khán giả, tổng cộng ba đêm, 120.000 lượt người xem liveshow Thái Y Lâm tại sân vận động ở Đài Bắc.
Thái Y Lâm là ca sĩ thành công nhất xứ Đài, từng nhiều năm vào top ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất Đài Loan. Ngoài giọng hát tốt, cô có vũ đạo đẹp mắt, sở trường múa cột. Người đẹp đông fan, với hơn 42 triệu người theo dõi trên Weibo.
Thái Y Lâm là ca sĩ thành công nhất xứ Đài, từng nhiều năm vào top ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất Đài Loan. Ngoài giọng hát tốt, cô có vũ đạo đẹp mắt, sở trường múa cột. Người đẹp đông fan, với hơn 42 triệu người theo dõi trên Weibo.
Người đẹp sống độc thân. Cô từng hẹn hò ca sĩ Châu Kiệt Luân, hai người chia tay năm 2005. Y Lâm còn trải qua cuộc tình với người mẫu Cẩm Vinh. Từ khi chia tay bạn trai năm 2016, Thái Y Lâm chưa công khai chuyện tình cảm.
Người đẹp sống độc thân. Cô từng hẹn hò ca sĩ Châu Kiệt Luân, hai người chia tay năm 2005. Y Lâm còn trải qua cuộc tình với người mẫu Cẩm Vinh. Từ khi chia tay bạn trai năm 2016, Thái Y Lâm chưa công khai chuyện tình cảm.
Như Anh
Ảnh: Next Apple