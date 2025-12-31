Thái Y Lâm gây sốt khi diễn trên mô hình đầu rắn

Thái Y Lâm là ca sĩ thành công nhất xứ Đài, từng nhiều năm vào top ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất Đài Loan. Ngoài giọng hát tốt, cô có vũ đạo đẹp mắt, sở trường múa cột. Người đẹp đông fan, với hơn 42 triệu người theo dõi trên Weibo.