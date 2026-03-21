Thái Tuấn phát triển từ thương hiệu vải áo dài đến hệ sinh thái thời trang

Từ thương hiệu vải áo dài quen thuộc, Thái Tuấn mở rộng sang hệ sinh thái dệt may tích hợp, đầu tư công nghệ và phát triển chất liệu mới.

Tại Lễ hội Áo dài TP HCM 2026, bộ sưu tập "Tứ Bình Phong Hoa" của Giám đốc Sáng tạo Thái Tuấn - nhà thiết kế Việt Hùng tái hiện nguồn cảm hứng văn hóa Việt trên nền chất liệu jacquard cao cấp. Góp phần tạo nên sự mềm mại cho tà áo dài là hệ thống sản xuất vải quy mô lớn của Tập đoàn Thái Tuấn, doanh nghiệp dệt may nhiều năm gắn bó với thị trường vải thời trang trong nước.

Sự xuất hiện của các chất liệu jacquard trong bộ sưu tập là một trong những bước chuyển của doanh nghiệp. Thái Tuấn chuyển từ việc cung cấp nguyên liệu truyền thống sang phát triển các dòng vải có giá trị thẩm mỹ và công nghệ cao, phục vụ trực tiếp cho ngành thiết kế thời trang.

Các thiết kế trong bộ sưu tập mới với chất liệu jacquard. Ảnh: Thái Tuấn

Trong nhiều năm, Thái Tuấn nổi tiếng với sản phẩm vải thời trang dành cho áo dài. Tuy nhiên, danh mục chất liệu của doanh nghiệp hiện đã mở rộng sang nhiều dòng vải có tính ứng dụng cao, phục vụ đa dạng nhu cầu may mặc.

Với các thiết kế mang cảm hứng truyền thống, dòng vải gấm dệt jacquard của Thái Tuấn thường được sử dụng trong nhiều thiết kế áo dài. Hoa văn dệt trực tiếp lên bề mặt vải với nhiều cấp độ màu sắc, tạo hiệu ứng đa dạng và độ bền cao. Song song, dòng vải trơn mang đến cảm giác mềm mại, co giãn linh hoạt, kết hợp nhiều hiệu ứng bề mặt như bóng mượt, óng ánh hoặc mờ nhẹ, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn cho các thiết kế công sở và dạo phố.

Bên cạnh đó, các dòng vải in kỹ thuật số có họa tiết sống động, được bổ sung tính năng kháng khuẩn và lưu hương, mở rộng khả năng ứng dụng trong nhiều thiết kế.

Sản phẩm thời trang ứng dụng hàng ngày của Thái Tuấn. Ảnh: Thái Tuấn

Nhờ ứng dụng các công nghệ dệt, nhuộm và in hiện đại, doanh nghiệp có thể tạo ra những mẫu hoa văn phức tạp, độc đáo và bền màu. Những chất liệu này không chỉ xuất hiện trên tà áo dài mà còn được ứng dụng linh hoạt trong nhiều thiết kế thời trang đương đại.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất và phân phối chất liệu, Thái Tuấn mở rộng sang lĩnh vực thời trang với các dòng sản phẩm may sẵn dành cho nam và nữ, từ áo dài, trang phục công sở, dạo phố đến phụ kiện như giày dép, túi xách. Doanh nghiệp hiện có hơn 2.000 đại lý phân phối và kinh doanh vải, cùng chuỗi cửa hàng bán lẻ trải dài khắp các tỉnh, thành. Thái Tuấn đều đặn đưa ra thị trường nhiều thiết kế mới, phục vụ đa dạng phong cách và nhu cầu may mặc.

Từ một thương hiệu gắn liền với áo dài, Thái Tuấn từng bước trở thành doanh nghiệp dệt may tích hợp, phát triển chất liệu, mở rộng sản phẩm thời trang và đầu tư vào công nghệ sản xuất. Năm 2025, đơn vị khánh thành nhà máy sản xuất vải may mặc công nghệ cao tại khu công nghiệp Anh Hồng, một trong những trụ cột quan trọng trong chuỗi sản xuất khép kín của doanh nghiệp.

Với quy mô 130.000 m2, nhà máy quy hoạch theo mô hình công nghiệp hiện đại, gồm 9 phân khu chức năng chuyên biệt: se sợi, đánh ống, chập khí, dệt, nhuộm, lò hơi, hoàn thiện sản phẩm, vải thành phẩm và khu xử lý chất thải. Công suất đạt khoảng 60 triệu mét vải mỗi năm, góp phần tăng tính chủ động và ổn định nguồn cung nguyên liệu.

Hệ thống sản xuất Thái Tuấn. Ảnh: Thái Tuấn

Song song, doanh nghiệp đầu tư và nâng cấp Nhà máy may mặc Phúc Long, hoàn thiện hệ thống sản xuất từ nguyên liệu đến sản phẩm thời trang hoàn chỉnh. Nhà máy sở hữu dây chuyền máy móc hiện đại cùng đội ngũ công nhân được đào tạo bài bản, giúp doanh nghiệp đáp ứng linh hoạt các đơn hàng nội địa và xuất khẩu.

Từ những tà áo dài xuất hiện trên sân khấu lễ hội đến các sản phẩm thời trang ứng dụng trong đời sống, hành trình phát triển của Thái Tuấn phản ánh định hướng chiến lược của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành dệt may ngày càng hội nhập sâu với thị trường quốc tế. Việc đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và làm chủ công nghệ là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp củng cố vị thế cạnh tranh. Sở hữu hệ thống sản xuất tích hợp từ dệt, nhuộm, in đến may mặc, Thái Tuấn đang tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

(Nguồn: Thái Tuấn)