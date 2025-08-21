Thái tử William có thể chuyển nhà sang biệt thự 8 phòng ngủ

Gia đình Thái tử William sẽ chuyển tới "sống lâu dài" trong biệt thự 8 phòng ngủ được xây từ cuối thế kỷ 18, gây hoài nghi về tương lai Điện Buckingham.

Phát ngôn viên Điện Kensington ngày 20/8 xác nhận gia đình Thái tử William sẽ "chuyển nhà vào cuối năm nay", nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Báo Sun trước đó dẫn nguồn tin cho biết Thái tử William và vợ, Vương phi Kate, coi ngôi nhà mới là "nơi ở lâu dài".

Theo bài báo, họ sẽ chuyển tới Forest Lodge, biệt thự 8 phòng ngủ có niên đại từ cuối thế kỷ 18 trong khu điền trang hoàng gia Windsor ở phía tây London, rộng hơn ngôi nhà 4 phòng ngủ hiện tại là Adelaide Cottage cùng khu.

Vợ chồng Thái tử Anh William trong lễ đón Tổng thống Pháp và phu nhân tại lâu đài Windsor ngày 8/7. Ảnh: AFP

Gia đình Thái tử tự chi tiền cải tạo và chuyển nhà. Nguồn tin cho hay gia đình William hy vọng có "khởi đầu mới" sau khi Vương phi Kate mắc ung thư năm 2024. Hoàng tử George, 12 tuổi, Công chúa Charlotte, 10 tuổi và Hoàng tử Louis, 7 tuổi, đều đi học gần đó.

Tuy nhiên, việc gia đình Thái tử William định cư lâu dài tại Windsor khiến nhiều người lo ngại tương lai của Điện Buckingham, được coi là nơi ở chính thức của người đứng đầu hoàng gia tại London.

Các quân vương nước Anh đã sống tại Điện Buckingham từ năm 1837. Cung điện nằm ở trung tâm thủ đô London, gần tòa nhà quốc hội và văn phòng thủ tướng ở số 10 phố Downing.

Đây cũng là địa điểm tổ chức nhiều sự kiện hoàng gia, từ các bữa tiệc mùa hè trong vườn đến các tiệc chiêu đãi cấp nhà nước. Trong những tháng mùa hè, một số khu vực trong cung điện 755 phòng được mở cửa cho công chúng tham quan.

Tuy nhiên, Vua Charles III, 76 tuổi, hiện không sống ở đây và cố nữ hoàng Elizabeth II cũng chuyển tới Lâu đài Windsor trước khi qua đời năm 2022. Điện Buckingham đang được cải tạo với chi phí 429 triệu USD và dự kiến hoàn thành năm 2027.

Vua Charles được cho là thích Dinh thự Clarence hơn, nơi ông đã sống từ năm 2023. Vua Charles đang điều trị ung thư và nhiều khả năng sẽ không sớm quay lại Điện Buckingham trong quá trình này.

"Sẽ rất tệ nếu Điện Buckingham bị các thành viên hoàng gia gạt sang một bên", nhà bình luận hoàng gia Richard Fitzwilliams nói. "Đây là công trình mang tính biểu tượng, có thể so sánh với Nhà Trắng".

Fitzwilliams lưu ý Điện Buckingham luôn đóng vai trò quan trọng với vương quốc Anh. "Nơi này nhất định phải là trung tâm của chế độ quân chủ, dù vợ chồng Thái tử William có thực sự sống ở đó hay không", ông nói.

Forest Lodge, biệt thự 8 phòng ngủ mà gia đình Thái tử William có thể chuyển vào sinh sống cuối năm nay. Ảnh: Heritage Images

Hồng Hạnh (Theo AFP)