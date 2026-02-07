Thái tử phi Na Uy xin lỗi về mối quan hệ với tỷ phú ấu dâm Epstein

Thái tử phi Na Uy Mette-Marit "vô cùng hối hận" vì từng thân thiết với Epstein, sau khi mối quan hệ giữa hai người được hé lộ trong hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ.

Trong tuyên bố từ Hoàng cung Na Uy ngày 7/2, Thái tử phi Mette-Marit, 52 tuổi, công khai lời xin lỗi về những mối liên hệ trong quá khứ với Jeffrey Epstein, người bị cáo buộc môi giới tình dục cho giới quyền lực, với nhiều nạn nhân là bé gái chưa đủ tuổi trưởng thành.

Mette-Marit cho biết bà "vô cùng hối hận" vì từng thân thiết với Jeffrey Epstein và xin lỗi vì đã gây thất vọng cho nhiều người. "Tôi cũng hối tiếc về vấn đề tôi đã gây ra với Hoàng gia, nhất là Nhà vua và Hoàng hậu", bà nói.

Hoàng cung Na Uy cho biết Thái tử phi muốn nói nhiều hơn và giải thích chi tiết, nhưng không thể làm điều đó lúc này vì đang ở trong "tình huống rất khó khăn", đồng thời mong công chúng thấu hiểu rằng bà cần thời gian để suy nghĩ cặn kẽ.

Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước công bố thêm gần ba triệu tài liệu liên quan cuộc điều tra Epstein, tỷ phú tự sát năm 2019 khi chờ xét xử cáo buộc môi giới tình dục và các tội phạm tình dục. Tên của bà Mette-Marit xuất hiện trong các tài liệu, với nhiều đoạn đề cập đến liên lạc và trao đổi giữa hai người.

Việc một người xuất hiện trong hồ sơ vừa được công bố không đồng nghĩa với họ tham gia hoạt động phạm pháp của Epstein và đồng bọn. Dù vậy, loạt tài liệu vẫn gây rúng động công chúng vì hé lộ mạng lưới ảnh hưởng khổng lồ của Epstein, cũng như danh tính nhiều người quyền lực từng phủ nhận liên hệ với tỷ phú này.

Thái tử phi Na Uy Mette-Marit dự thính buổi tập luyện của dàn hợp xướng nữ sinh trường Ruselokka tại Oslo ngày 2/12/2025. Ảnh: AFP

Một email trong hồ sơ cho thấy Thái tử phi Na Uy từng nói đã "tìm trên Google" về Epstein và nhận xét "trông không ổn lắm", kết thúc bằng biểu tượng mặt cười. Tài liệu cũng nêu những tin nhắn mang tính bông đùa giữa hai người trong giai đoạn 2011-2014, nhiều năm sau khi bà kết hôn với Thái tử Haakon và sau khi Epstein nhận tội năm 2008 liên quan hành vi dụ dỗ trẻ vị thành niên để mua dâm.

Đài NRK cho biết các bức thư cho thấy bà Mette-Marit lưu trú vài ngày tại một bất động sản thuộc sở hữu của Epstein ở Palm Beach, bang Florida, năm 2013. Chuyến đi được sắp xếp thông qua một người bạn chung giữa hai người và Hoàng gia Na Uy từng xác nhận thông tin này.

Một cuộc thăm dò dư luận, được truyền thông Na Uy công bố tuần qua, cho thấy gần một nửa người dân tin rằng bà Mette-Marit không nên trở thành hoàng hậu một khi Thái tử Haakon được truyền ngôi. Thủ tướng Jonas Gahr Store đã kêu gọi Thái tử phi giải thích rõ những trao đổi với Epstein trong quá khứ.

Sự việc diễn ra giữa lúc Hoàng gia Na Uy đang chịu nhiều áp lực hình ảnh, khi Marius Borg Hoiby, 29 tuổi, con riêng của Thái tử phi, đang bị xét xử tại Oslo với 38 cáo buộc, trong đó có các tội danh hiếp dâm bốn phụ nữ và hành hung các bạn gái cũ, đối mặt mức án tối đa 16 năm tù.

